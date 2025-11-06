針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
雙11優惠2025｜永安旅遊旅行團最多減$3,000、酒店最多減$500！門市報名再送20吋行李箱
雙11購物節又殺到！永安旅遊將於11月7日至12日一連6日於中午12時推出「雙11全線產品終極激賞」優惠，無論是亞洲短線還是歐美長線，從機票到酒店再到旅行團，全線均有折扣優惠，旅行團最高減$3,000、酒店最高減$500、機票最高減$180，會員還可額外享50%積分，親臨本門市報名的話，更額外送送20寸行李箱等禮品，別錯過這波雙11福利！
永安旅遊雙11優惠1. 旅行團／郵輪限額優惠 高達$3,000優惠券
今次永安旅遊「雙11全線產品終極激賞」優惠活動於11月7日至12日舉行，推出多項超抵優惠，當中於活動期間每日12pm更會推出旅行團及郵輪限額破底價優惠！
11月7日｜皇家加勒比郵輪海洋光譜號日本（福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保）12天船票，每位即減$3,000；
11月8、10、11日｜哈爾濱伊春號產品、全線九寨溝旅行團及指定北海道旅行團，每位減$1,000
11月9日｜指定澳洲團每人減$600；全線新西蘭旅行團，每日減$800；
11月12日｜全線韓國旅行團每人減$400。
永安旅遊雙11優惠2. 旅行團全線優惠 最高減$500
搶唔到以上優惠唔緊要！永安旅行團全線都有推出優惠碼，當中日本、歐美長線旅行團及郵輪旅行團最高可減$500；其餘亞洲線、中國短途及長線旅行團及或船票，分別每位最高減$50至$300不等。推廣碼適用於永安旅遊網上﹑APP應用程式、門市及熱線中心預訂報名全線長線旅行團，使用期至11月12日11:59pm！
永安旅遊雙11優惠3. 網上報名額外送50%會員積分、門市報名送行李箱等精品
大家透過網上報名永安旅行團或郵輪，可享額外50%基本積分獎賞，適用於出發日期由2025年11月7日至2026年3月31日期間之旅行團或郵輪產品。於門市報名2025年12月18日至28日聖誕出發的全線長線旅行團、長線郵輪產品或伊春號東北列車產品的話，每2人或以上訂單即送20吋行李箱一個！其他日子出發全線長線旅行團或長線郵輪產品，每訂單亦會送行李袋及行李帶一個；而門市報名全線亞洲及中國長線旅行團，每訂單則會送行李帶一個，禮品數量有限，送完即止。
永安旅遊雙11優惠4. 全線酒店優惠高達50%折扣
至於酒店住宿方面，則推出3大優惠，於11月7日及10日12pm推出5折優惠碼，只要訂購連續2晚或以上全線酒店（
預付），單一訂單連稅可減最多$500；另外，由11月7日至12日期間，每日12am預訂全線酒店（預付）單一訂單連稅滿$1,000，即減最多$120， 以及訂購全線酒店無門檻優惠，訂酒店即減$68，先用先得！
永安旅遊雙11優惠5. 全線香港來回機票 最多減$180
活動亦有推出2大全線機票限時優惠，於11月8日及11日12pm推出89折優惠，只要訂購全線香港來回機票，單一訂單未連稅，最高減$180，優惠碼必需於當日11:59pm前使用，否則無效。另外於11月7日至12日期間，每日12am則會推出87折優惠，最高減$100，不限旅遊日期，想幾時飛都得！
永安旅遊雙11優惠6. 內地、澳門船票低至$1
嚟緊會去澳門的朋友注意！原價$152的金光飛航澳門單程船票（標準艙），永安將於11月7日12pm推出$1超抵優惠。錯過咗唔緊要，11月10日12pm再推出$18優惠，同樣抵買，優惠適用於優惠當天至2025年12月17日期間出發日子。購買來回內地及澳門船票的朋友，都有折扣！於11月7日至12日期間訂購全線內地或澳門船票， 單一訂單滿$280即減$40，名額有限，額滿即止！
