超市雙11優惠合集！百佳一連4日88折/惠康網店88折+搶$100優惠券/屈臣氏爆買贏iPhone 17/萬寧買滿$599即減$40丨雙11優惠2025

各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！
百佳一連4日88折
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！
門市限定：11月8日，買滿 $150 即享優惠
網購限定：11月9日至11日，買滿 $1,111 輸入優惠碼【D11BUY】即享折扣
惠康雙11每日搶$100優惠券、網店送$1,000優惠
惠康及Market Place網店進行雙11優惠，一連4周為大家送上多款驚喜！首輪人人激送$1,000優惠，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券。同步更推出限時激抵優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭！
1. 網店限時3天送貨服務買滿$888即享88折
惠康網店雙11驚喜加碼優惠，由11月7日至9日於惠康網店送貨服務買滿$888，輸入優惠碼「SURPRISE」即享88折！
2. 人人激送$1,000優惠 新客Double送$2,000優惠
由10月17日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券，新客double享總值$2,000優惠券。優惠券種類包括美酒、飲品、零食、個人護理及家庭用品，只需於活動推廣頁面領取優惠券即享優惠！
3. 新客首單買滿$360即減$50兼免運費 再送$50超著數優惠
新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。
4. 每日早上10時必搶$100電子優惠券
由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券，每日名額限50個，先到先得，搶完即止。
屈臣氏雙11狂賞Code 網店爆買贏iPhone 17、買滿$1,088送屈仔限定版迷你相機（即日起至13/11）
屈臣氏網店推出「雙11狂賞Code 」，由即日至11月13日獻上多重驚喜優惠及獎賞，涵蓋嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等人氣熱賣產品，更有屈仔限量版迷你相機首次登場！
活動期間於網店買滿$538輸入優惠碼「CRAZY11」送可口可樂無糖汽水迷你罐200毫升6罐裝＋京都念慈菴 [養生配茶]-枇杷茶＋舒暢感受B3益生菌體騇裝＋卡怡可斯高鈣關節羊奶粉25克裝；買滿$1,088輸入優惠碼「TAKEAPIC」送屈仔限定版迷你相機！屈仔限定版迷你相機印有超萌屈仔，內建10款萌爆屈仔相框。除了購物滿額即可免費獲贈，更可買精選產品以$188 加購換領。
累積消費最高 即有機會帶走APPLE iPhone 17
活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品！累積消費最高的會員更可參加「爆買贏大賞」，豐富獎賞包括頭獎APPLE iPhone 17 256GB （價值: $6,899）及APPLE AirPods 4 耳機（價值: $1,099）！
萬寧官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）
萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！
官網限定 全場購物優惠
買滿$599即減 $40（輸入優惠碼：SALE40）
買滿$1888即減 $150（輸入優惠碼：SALE150）
新會員首次購物 買滿$388即減 $45（優惠碼：JOINUS45）
【萬寧App 雙11限定】AliPay全場購物雙重優惠
萬寧官網現有客戶於AliPay HK先領券並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$688，再減 $50
萬寧官網新客戶於AliPay HK並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$300，再減額外 $30
任何個人護理產品
買滿$99 即送 舒適達專業抗敏及修護琺瑯質牙膏薄荷配方14克1件
買滿$188 即送 萬寧$20電子現金券
買滿$688 即送 Awawa泡泡抗菌除滿洗衣珠 82粒
買以下產品類別再送你更多禮品
買任何精華素產品1件 送50惠養潤豐盈厚髮膜1粒試用裝
買任何口腔護理產品滿$288 送萬寧$50電子現金券
買任何沐浴用品1件 送舒特膚益生元鎖水潔膚乳29毫升
買任何女性衛生產品滿$168 送高潔絲極緻綿柔安心熟睡褲1片裝2件＋舒適達抗敏護齦牙膏20克1件＋高潔絲 Comfort Soft Air Thin 4片裝1件＋Lactacyd倍護女性潔膚液60毫升1件
精選高露潔產品
買滿$199送姆明陶瓷餐具5件裝1套
買滿$288送萬寧$50電子現金券
精選多芬／麗仕產品
買滿$69送維他奶豆奶1公升1件
買滿$79送壽桃日式烏冬麵4包裝1件
買滿$99送詩樂氏全能清潔液500毫升1件
買滿$129送鴻福堂花旗參黨參雞湯500克1件
買滿$149送麥當勞$20優惠劵
買滿$299送萬寧$30電子現金券
買滿$1111送BRUNO 電子多功能電熱鍋 紅色
50惠女士洗髮露系列1件+深層淨化頭皮磨砂膏 125克（優惠期至2025年10月30日）組合價$199
Big C雙11狂歡節 精選貨品 $11/3件（即日起11/11）
今期Big C雙11狂歡節精選貨品 $11/3件，包括HUSTER 啤酒、OKF 有氣飲品、KOKOLA指定口味餅乾/曲奇、ISnack 脆麵、固力果指定口味百力滋、BITEE脆脆條！另外仲有冲心推介泰象冷萃啤酒（490 毫升）$16/2罐、BENTO 泰國辣味魷魚系列 $20/3包、KORENO 韓式麵（115 克 x5 包）$40/2袋、HPP 泰國茉莉香米（5 公斤）$99/2包、GREEN HERB 青草膏 $22/2樽、PINNARA 有機茉莉香米潤肌修護面膜5片 $128/2 包面膜！
Aeon 11.11購物節 多款精選商品買1送1（1/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！
APITA狂賞購物節 超市貨品均一價低至$30（即日起至13/11）
由即日起至11月13日，APITA及UNY全線分店舉行「狂賞購物節」，推出多個限定優惠及折扣禮遇，精選多款超市食品及家品以低至$30發售，同一價錢及件數的貨品更可以任意挑選，更有彈性！
由11月1日至11月15日，顧客凡於APITA憑大新APITA UNY卡消費，單一簽賬滿$400或以上，可享$30即時折扣；單一消費滿$1,000，即時折扣更加碼至$100，11月15日更可同時享有恆常95折優惠！
凡於eShop單筆消費淨額滿$300獲贈總值$300 eShop電子優惠券1套；單筆消費淨額滿$600獲贈總值$600 eShop電子優惠券1套。
大生生活超市雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！
