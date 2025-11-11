鳳凰｜一號風球今日日間維持
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！
👉 雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
百佳一連4日88折
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！
門市限定：11月8日，買滿 $150 即享優惠
網購限定：11月9日至11日，買滿 $1,111 輸入優惠碼【D11BUY】即享折扣
惠康雙11每日搶$100優惠券、網店送$1,000優惠
惠康及Market Place網店進行雙11優惠，一連4周為大家送上多款驚喜！首輪人人激送$1,000優惠，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券。同步更推出限時激抵優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭！
1. 惠康 X Foodpanda雙11優惠
惠康XFoodpanda推出雙11限定一天優惠，在11月11日於Foodpanda購買惠康產品滿$250即可享89折優惠，
2. 人人激送$1,000優惠 新客Double送$2,000優惠
由10月17日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券，新客double享總值$2,000優惠券。優惠券種類包括美酒、飲品、零食、個人護理及家庭用品，只需於活動推廣頁面領取優惠券即享優惠！
3. 新客首單買滿$360即減$50兼免運費 再送$50超著數優惠
新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。
4. 每日早上10時必搶$100電子優惠券
由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券，每日名額限50個，先到先得，搶完即止。
屈臣氏雙11狂賞Code 買滿$199＋$1換購維他檸檬茶
屈臣氏限時優惠，在11月11日至13日期間買滿$199，加$1即可換購維他檸檬茶6包裝，再送$50屈臣氏優惠券。
屈臣氏網店爆買贏iPhone 17（即日起至13/11）
屈臣氏網店推出「雙11狂賞Code 」，由即日至11月13日獻上多重驚喜優惠及獎賞，涵蓋嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等人氣熱賣產品，更有屈仔限量版迷你相機首次登場！
活動期間於網店買滿$538輸入優惠碼「CRAZY11」送可口可樂無糖汽水迷你罐200毫升6罐裝＋京都念慈菴 [養生配茶]-枇杷茶＋舒暢感受B3益生菌體騇裝＋卡怡可斯高鈣關節羊奶粉25克裝；買滿$1,088輸入優惠碼「TAKEAPIC」送屈仔限定版迷你相機！屈仔限定版迷你相機印有超萌屈仔，內建10款萌爆屈仔相框。除了購物滿額即可免費獲贈，更可買精選產品以$188 加購換領。
累積消費最高 即有機會帶走APPLE iPhone 17
活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品！累積消費最高的會員更可參加「爆買贏大賞」，豐富獎賞包括頭獎APPLE iPhone 17 256GB （價值: $6,899）及APPLE AirPods 4 耳機（價值: $1,099）！
萬寧官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）
萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！
官網限定 全場購物優惠
買滿$599即減 $40（輸入優惠碼：SALE40）
買滿$1888即減 $150（輸入優惠碼：SALE150）
新會員首次購物 買滿$388即減 $45（優惠碼：JOINUS45）
【萬寧App 雙11限定】AliPay全場購物雙重優惠
萬寧官網現有客戶於AliPay HK先領券並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$688，再減 $50
萬寧官網新客戶於AliPay HK並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$300，再減額外 $30
任何個人護理產品
買滿$99 即送 舒適達專業抗敏及修護琺瑯質牙膏薄荷配方14克1件
買滿$188 即送 萬寧$20電子現金券
買滿$688 即送 Awawa泡泡抗菌除滿洗衣珠 82粒
買以下產品類別再送你更多禮品
買任何精華素產品1件 送50惠養潤豐盈厚髮膜1粒試用裝
買任何口腔護理產品滿$288 送萬寧$50電子現金券
買任何沐浴用品1件 送舒特膚益生元鎖水潔膚乳29毫升
買任何女性衛生產品滿$168 送高潔絲極緻綿柔安心熟睡褲1片裝2件＋舒適達抗敏護齦牙膏20克1件＋高潔絲 Comfort Soft Air Thin 4片裝1件＋Lactacyd倍護女性潔膚液60毫升1件
精選高露潔產品
買滿$199送姆明陶瓷餐具5件裝1套
買滿$288送萬寧$50電子現金券
精選多芬／麗仕產品
買滿$69送維他奶豆奶1公升1件
買滿$79送壽桃日式烏冬麵4包裝1件
買滿$99送詩樂氏全能清潔液500毫升1件
買滿$129送鴻福堂花旗參黨參雞湯500克1件
買滿$149送麥當勞$20優惠劵
買滿$299送萬寧$30電子現金券
買滿$1111送BRUNO 電子多功能電熱鍋 紅色
50惠女士洗髮露系列1件+深層淨化頭皮磨砂膏 125克（優惠期至2025年10月30日）組合價$199
Big C雙11狂歡節 精選貨品 $11/3件（即日起11/11）
今期Big C雙11狂歡節精選貨品 $11/3件，包括HUSTER 啤酒、OKF 有氣飲品、KOKOLA指定口味餅乾/曲奇、ISnack 脆麵、固力果指定口味百力滋、BITEE脆脆條！另外仲有冲心推介泰象冷萃啤酒（490 毫升）$16/2罐、BENTO 泰國辣味魷魚系列 $20/3包、KORENO 韓式麵（115 克 x5 包）$40/2袋、HPP 泰國茉莉香米（5 公斤）$99/2包、GREEN HERB 青草膏 $22/2樽、PINNARA 有機茉莉香米潤肌修護面膜5片 $128/2 包面膜！
Aeon 11.11購物節 多款精選商品買1送1（1/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！
APITA狂賞購物節 超市貨品均一價低至$30（即日起至13/11）
由即日起至11月13日，APITA及UNY全線分店舉行「狂賞購物節」，推出多個限定優惠及折扣禮遇，精選多款超市食品及家品以低至$30發售，同一價錢及件數的貨品更可以任意挑選，更有彈性！
由11月1日至11月15日，顧客凡於APITA憑大新APITA UNY卡消費，單一簽賬滿$400或以上，可享$30即時折扣；單一消費滿$1,000，即時折扣更加碼至$100，11月15日更可同時享有恆常95折優惠！
凡於eShop單筆消費淨額滿$300獲贈總值$300 eShop電子優惠券1套；單筆消費淨額滿$600獲贈總值$600 eShop電子優惠券1套。
大生生活超市雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！
更多著數文章：
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
政府工2025丨物流署請司機月薪$1.95萬起、機電署招募多類見習工程師 房屋局請助理經理月薪$3.5萬、有15%約滿酬金！
其他人也在看
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 1 天前
人類為何愛吃辣？ 辣椒素激發大腦的「良性受虐」反應 科學家拆解如何令「痛」變成享受︱Yahoo
【Yahoo健康】辣得流眼淚、冒汗，身體各種反應看似在「排斥」辣味食物，但不少人卻樂在其中。其實，辣的感覺並非味覺，而是一種由化學物質辣椒素（Capsaicin）引發的神經刺激。辣椒素原本是植物為防止哺乳類動物咀嚼種子而進化出的刺激物，它會直接作用於舌頭、喉嚨及皮膚的感覺受體，向神經系統發出「危險」信號，促使身體試圖排除這種「刺激」。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/11）
今日11月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「NOVYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括Oilatum嬰兒潤膚乳霜 350毫升折實價 $70.3/件、Kanro甘樂潤喉糖折實價 $9.4/件、Dr.Wu超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30毫升折實價 $385.7/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 郭芙蓉標榜當區長大：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
越捷推出11.11一日快閃優惠 HK$0飛胡志明市及富國島
越捷航空推出11.11一日快閃優惠。香港旅客可把握機會,以100%折扣飛往越南及越捷航空的其他航線,準備迎接年末的逃逸或新年冒險。此優惠適用於2025年11月11日當日有效。旅客可於 www.vietjetair.com 或越捷 APP 上預訂,並輸入優惠碼「SUPER1111」,即可享受經濟艙機票100%折扣(HKD0,未包括稅項及費用)。此優惠適用於出發日期2025年12月1日至2026年5月27日。 (BC)infocast ・ 15 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 18 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限11/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、屈臣氏竹纖維棉柔細緻面紙 $20/件、屈臣氏抗菌沐浴乳松木味 1000毫升 $19.9/件、NATURALS BY WATSONS 玫瑰果極緻修護活膚油 $104.9/件、屈臣氏強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包 $189/件、屈臣氏成人三層衛生口罩30個獨立包裝買1送1！YAHOO著數 ・ 1 小時前
ASOS限時額外5折勁減！adidas袋低至$67 / Polo Ralph Lauren polo衫只需$648｜雙11優惠2025
期待已久，英國大型網購百貨平台ASOS的雙11優惠終於開始！想以至抵價格為秋冬及佳節衣櫃置新裝，必定要把握今次的掃貨時機！ASOS由即日起起至11月12日下午5時，指定正價或減價產品，付款前輸入指定優惠碼即可享高達額外5折優惠，adidas袋最平低至$67入手，Polo Ralph Lauren、Calvin Klein Jeans等品牌難得都有折，而且買滿$650更享免運費送貨！各位可以準備大手入貨！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【大生生活超市】星期一＋11.11 八達通購物滿$188享89折（即日起至29/11）
今個11月逢星期一及11月11日，只要到大生生活超市購物滿$188，用八達通支付，即可享89折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Olive Young國際版11月網購／免運費攻略！額外7折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至35折｜雙11優惠2025
韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。11月份官網有促銷，多個熱門品牌推出減價優惠，買齊$1,100輸入優惠碼【HK1130】更可享額外7折優惠，包括彩妝品牌colorgram、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區
夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！ 日本西松屋童裝統一$20件，好抵！ 連褸仔都係$20！ 日本西松屋童裝統一$20件！ 日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！ 此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！ 西松屋全場$20 日本直送女裝GRL新設買一送一特價區 日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
【Italian Tomato】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）
Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！YAHOO著數 ・ 22 分鐘前
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
經過一輪雙11預熱優惠，Klook終於見真章，將於11月11日全日24小時發放本地及海外至抵優惠，大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼之餘，亦由凌晨12點至晚上11點釋出超過200個優惠，當中有本地2大人氣主題樂園低至半價、全球酒店高達$1,111折扣、內地玩樂低至買1送1，還有本地餐飲/海外SIM卡/交通出行/全球自助餐低至$11等，而消費最高的幸運兒可獲雙人澳洲來回機票，立即睇睇以下精選優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 12 分鐘前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 21 小時前