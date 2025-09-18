小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
雙 2 億像鏡頭 + 天璣 9500，vivo X300 Ultra 影像旗艦規格全面睇!
日前 vivo X300 現身 Geekbench 跑分平台，搭載的聯發科天璣 9500 處理器表現備受矚目。這款全新旗艦晶片將於 9 月 22 日正式發布，比高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 早一天亮相。不過天璣 9500 並非 X300 系列唯一亮點，vivo 還將為其配備自家研發的 V3+ 影像晶片。
據 vivo 產品經理韓伯嘯透露，V3+ 影像晶片將使 vivo X300 系列成為全球首款支援「4K 60fps 電影級人像錄影」的手機，此規格不僅是 Android 陣營首次實現，甚至超越了 iPhone 17 系列（僅支援 4K 30fps）。現款 vivo X200 系列同樣最高僅支援 4K 30fps。更多關於 X300 錄影功能的細節將於明日正式公開。
為提升影像處理效能，vivo 更與 ARM 及聯發科深度合作，強化天璣 9500 內建 NPU 的運算能力。這項升級使 X300 系列可實現毫秒級動態追焦與快門反應，尤其於複雜場景中的主體追蹤表現將顯著提升。
韓伯嘯上週分享的安兔兔跑分截圖顯示，天璣 9500 助 vivo X300 系列成為首款突破 400 萬分大關的手機，性能表現創下歷史紀錄。此外，X300 系列還將帶來多項突破性規格，例如頂規型號 X300 Ultra 會率先配備雙 2 億像鏡頭，成為全球首款雙兩億像攝影旗艦。
