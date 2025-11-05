Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！

廣告 廣告

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

豐澤雙 11 專頁

MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

主要規格

Intel 13 代 Core i5-13420G 晶片

NVIDIA RTX GeForce 4050 GPU

15.6 吋 FHD 144Hz 高流暢度螢幕

HDMI（4K@30Hz）

DP（USB-C）

1* USB 3.2 Type-C

3* USB 3.2 Type-A

豐澤雙11優惠價

輸入優惠碼後：HK$6,311（8GB RAM + 512GB SSD）

豐澤雙 11 專頁

Amazon 售價

US$655｜約 HK$5,092.23（16GB RAM + 512GB）

立即購買

Amazon 上更有全新 Razer Blade 14 (2025) 的限時優惠，86 折入手高階 RTX 5060 GPU 的輕巧 14 吋電競筆電，更搭載了 3K 120Hz OLED 的亮麗流暢螢幕！

Razer Blade 14 (2025)

雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

主要規格

AMD Ryzen AI 9 365 CPU

NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU

16GB RAM

1TB SSD

14 吋 3K 120Hz OLED 螢幕

2 個 USB-C 4（有 DisplayPort 2.1）

2 個 USB-A 3.2

1 個 HDMI 2.1

1 個 microSD 讀卡機

Amazon 售價

限時優惠 US$1,549.99｜約 HK$12,050.24

立即購買

Razer 香港官網

優惠價 HK$11,687｜原價 HK$14,799

立即購買

更多優惠：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk