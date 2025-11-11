焦點

容祖兒稱自己演戲業餘　入行 26 年從未想退休

Yahoo Tech HK

雙11優惠｜Surfshark VPN 月費低至 HK$15，生成虛擬個人資料更安全

Kinnis Ho
Surfshark VPN 月費低至 HK$15，生成虛擬個人資料更安全

在現代網絡環境中，隱私保護尤為重要，虛擬個人資料可有效隱藏你的真實身份，避免被追蹤或監視，特別是在使用公共 Wi-Fi 時，還能防止敏感數據洩露。Surfshark VPN 限時優惠月費低至 HK$15，就能提供全面的網絡安全保障，讓你輕鬆生成虛擬個人資料。此外，想繞過地區限制，解鎖更多流媒體內容，如 Netflix 或 Disney+ 的獨家劇集，一樣可以輕鬆完成！Surfshark VPN 已通過 Google Play 的「獨立安全審核」，，確保在線活動不被監視，同時提供 30 天退款保證，無需擔心購買後不滿意。

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

👉雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

Surfshark Starter 方案

  1. 安全 VPN

  2. 不限裝置數量

  3. Bypasser

  4. 輪換 IP

  5. Dynamic MultiHop

  6. Ad blocker

  7. Cookie pop-up blocker

  8. 個人資料生成器

  9. 屏蔽電郵生成器

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$405／每月平均 HK$15｜原價 HK$2,106

Surfshark One 方案

  1. 安全 VPN

  2. 不限裝置數量

  3. Bypasser

  4. 輪換 IP

  5. Dynamic MultiHop

  6. Ad blocker

  7. Cookie pop-up blocker

  8. 個人資料生成器

  9. 屏蔽電郵生成器

  10. 定期掃描

  11. 網絡攝影機防護

  12. 實時下載保護

  13. 即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告

  14. 個人數據安全報告

  15. 私人搜尋工具

  16. 無數據追蹤或儲存

  17. 特定國家/地區的搜尋結果

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$513／每月平均 HK$19｜原價 HK$2,646

Surfshark One＋方案

  1. 安全 VPN

  2. 不限裝置數量

  3. Bypasser

  4. 輪換 IP

  5. Dynamic MultiHop

  6. Ad blocker

  7. Cookie pop-up blocker

  8. 個人資料生成器

  9. 屏蔽電郵生成器

  10. 定期掃描

  11. 網絡攝影機防護

  12. 實時下載保護

  13. 即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告

  14. 個人數據安全報告

  15. 私人搜尋工具

  16. 無數據追蹤或儲存

  17. 特定國家/地區的搜尋結果

  18. 從公司數據庫中刪除數據

  19. 從人員搜尋網站中刪除數據

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$783／每月平均 HK$29｜原價 HK$3,456

👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！

👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

