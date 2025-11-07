雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
雙11優惠2025｜京都大酒樓、京都薈任食羊腩煲/雞煲每位$111！無限追加臘味糯米飯、送清蒸大閘蟹2隻、滋補養生燉湯
京都大酒樓、京都薈120 分鐘任食古法羊腩煲/重慶雞煲，$111無限追加臘味糯米飯，立即睇內文：
冬季時節最需要的就是一鍋熱騰騰的煲仔料理，暖胃又暖心。京都大酒樓與京都薈推出極具吸引力的120分鐘任食套餐，結合KKday雙11優惠，人均只需$111起120分鐘任食古法羊腩煲、重慶雞煲套餐，而且更可無限追加臘味糯米飯，今個冬日不能錯過！大家記得11月7日中午十二點去KKday準時搶購！
每位$111即120分鐘任食古法羊腩煲/重慶雞煲
京都大酒樓、京都薈推出限時$111的120分鐘任食套餐，主打兩款經典煲仔料理：古法羊腩煲和重慶雞煲，讓大家可以二選一作為主菜享用。古法羊腩煲承襲傳統粵式烹調技藝，選用優質羊腩慢火燉煮，肉質軟腍香濃，湯汁醇厚回甘。而重慶雞煲則帶有川渝風味，雞肉鮮嫩配搭香辣調味，為喜愛重口味的食客帶來味蕾上的刺激。為了迎合秋季品蟹的時令，套餐特別為每位大家準備兩隻清蒸大閘蟹及滋補養生燉湯，為這個寒冷季節提供額外的溫暖。
【雙11優惠$111/位】120分鐘任食古法羊腩煲/重慶雞煲套餐
送每位2隻大閘蟹、無限追加臘味糯米飯、指定啤酒及汽水
現場另收茶位費、套餐加一服務費
入座時間：18:00 /18:30/19:00/19:30/20:00
特價：$111/位（
原價：$328/位）
京都大酒樓（黃大仙）
地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A - B號舖（地圖按此）
京都大酒樓（大埔）
地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2 - 11及14 - 33號舖（地圖按此）
京都薈（美孚）
地址：美孚百老匯街73號美孚新邨4期地舖及1樓（地圖按此）
