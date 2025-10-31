Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店
天氣漸涼，又是浸溫泉的季節！Yahoo購物專員發現Klook將於11月3日早上11點推出台北北投老爺酒店優惠，預訂時輸入指定優惠碼可享5折兼送台幣200元Uber折扣券，預計折後每晚人均$500有找，雖然未知今次優惠適用於那種房種，不過每間客房均有提供北投特有的白磺溫泉池，可無時無刻在房內浸個夠本，私隱度夠高，即睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
台北北投溫泉酒店5折優惠碼+送200元Uber折扣券
今次Klook趁「11‧11日日放飛搶低DEAL」推出台北北投老爺酒店優惠，預訂時輸入優惠碼【STAY50OFF08】即可享5折、最多減$233，再送台幣200元Uber折扣券！Yahoo購物專員按其原價每晚$1,809起估計，折後每晚$1,576起，除開人均$788，以這價錢住到房內有溫泉池的高級酒店實屬少有，今個秋冬準備飛台北的各位，記得準時11月3日早上11點開搶吧！
台北北投老爺酒店
優惠價：原價每晚$1,809起，預訂時輸入優惠碼【STAY50OFF08】照價5折兼送台幣200元Uber折扣券
優惠推出日期時間：11月3日11am
房內均設北投特有白磺溫泉池
位於捷運新北投站的對面，鄰近北投溫泉博物館、北投圖書館等景點，非常方便！酒店由荷蘭設計團隊打造，整體走北歐風，具有設計感的同時也兼具溫馨舒適，以「健康療癒」為主題，設有和風獨立湯屋、大眾溫泉、蒸氣室、桑拿、精油水療池、L'OCCITANE Spa中心、足體養生會館等設施，能徹底放鬆身心。房內均設有白磺溫泉池，更貼心提供專屬香氛蠟燭、鮮採現泡薄荷茶、高質音響等，讓住客邊浸浴邊好好Relax。此外，住宿期間更可參與導覽服務如自然體驗及繪畫教學，不過名額十分有限，必需預先報名！
台北北投老爺酒店
地址：台北市北投區中和街二號（地圖按此）
交通：台北捷運新北投站步行1分鐘即達
更多相關文章：
雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜機場快綫車票優惠！香港站到機場只要$11起
雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young
雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$11！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車
其他人也在看
城門郊野公園遊客中心全面翻新 明日重新開放
【on.cc東網專訊】城門郊野公園遊客中心已完成全面翻新工程，將於明日(11月1日)重新開放，公眾可前往參觀。遊客中心設有多項互動展品、展覽廊及活動室，豐富訪客的郊遊體驗，推廣郊野公園綠色旅遊。訪客可透過展覽廊，了解城門郊野公園的歷史變遷、附近的遠足路線和季節勝on.cc 東網 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠
每逢假日，不少港人都會到「 香港後花園」西貢Relax下，若想悠閒住返晚，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook獨家推介連住兩晚5折優惠，包雙人自助早餐，除開人均每晚只需$333.7起；另外，逢星期一中午12點推出的Hotel Monday全球酒店85折優惠碼，最高減$350，同樣抵住呢～Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
港人幾乎每個周末都北上深圳吃喝玩樂，有時快閃即日來回，有時都會住返晚Hea住玩！住酒店最緊要口碑，Klook每月按頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出的深圳酒店暢銷排行榜，換言之是由眾多住過的網友票選出來的人氣住宿！今次為大家列出深圳人氣住宿Top6，當中蜜悦已包攬4個席位，餘下兩間則以隱世及日系設計取勝，一齊睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
Klook雙11優惠陸續有來，多間珠海酒店均有推出超抵折扣，當中珠海海泉灣帆酒店住宿更低至66折，2位大人連1位兒童入住豪華房1晚，人均只需$404.7起！住客不但可免費升級至園景雙牀套房，還包2大1小自助早餐、無限次浸海洋温泉、雙人神秘島樂園及夢幻劇場門票、人民幣150元餐飲消費券等。加上平安夜、聖誕假期都不加價，想把握假期北上玩樂入住酒店的話，立即行動吧！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
首爾滑雪攻略2025：唔使再plan到頭痕！10大滑雪場懶人包，新手老手都啱玩！
去韓國首爾旅行會是不少人的熱門首選﹐特別是冬天季節﹐因為可以去韓國滑雪。以下 Trip.com 將為您介紹10大首爾滑雪場（包括簡單介紹、營業時間、地址、價格、場內設施、適合用家等），同時亦會介紹滑雪的準備和穿搭，以及介紹去首爾滑雪場最好的時間Trip.com ・ 1 天前
香港航空恢復河內直航服務
香港航空將於2025年12月19日起恢復每日一班來往香港與越南河內的直飛航線，進一步強化其亞洲航線網絡。 香港航空常務副總裁李殿春表示：「近年來，越南旅遊市場發展迅速，帶動航空出行需求不斷上升。隨河內機場新航站樓的建設及多項機場項目的推進，航空運輸基礎設施日益完善，為我們提供了更有利的營運條件。結合我們在峴港航線上的成功經驗，讓我們對越南市場充滿信心。未來，我們將持續深化在越南的業務佈局，為旅客提供更便捷、高效的出行選擇。」 復航河內不僅擴展了香港航空在東南亞地區的航線覆蓋，亦延續公司致力於加強「一帶一路」沿線地區互聯互通、促進貿易及推動文化經濟交流的承諾。此航線同時將更有效連接香港航空的全球網絡，串連溫哥華、悉尼及墨爾本等長途航點，為旅客提供更多元的中轉選擇，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的重要地位。 (SY)infocast ・ 3 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 7 小時前
陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方
陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤今年出道成為歌手，同時戀事亦備受關注，本月初更曾高調放閃，與日本混血模特兒男友Shou Honda合照，但今日康堤已宣布分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 3 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手
李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 4 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 4 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 6 小時前