鳳凰｜一號風球今日日間維持
雙11優惠2025｜半價歎到三大台北必吃自助餐！「饗A JOY」、「饗饗」、「饗食天堂」半價優惠碼開搶 飲雞尾酒＋食羊排＋龍蝦濃湯
雙11優惠多籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得bookmark這3間台北必食自助餐！內文即睇：
雙11優惠一籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得Bookmark這3間被網友譽為人生必食的台北自助餐。在11月11日晚上8點的雙11活動期間，於Klook活動頁面開搶優惠碼，並在結帳時輸入半價優惠碼【TWBU111150OFF】即享折扣高達$505！詳情即睇：
饗A Joy自助午餐優惠 饗饗午餐優惠 饗食天堂午餐/假日下午茶優惠
饗A Joy自助餐 - 捷運台北101 / 世貿站
饗A Joy是台灣目前最頂級、最具話題性的自助餐廳之一，位於台北101的86樓，是台灣最高最奢華的景觀Buffet，不但擁有壯麗景觀，更以奢華食材與藝術空間構造出一場視覺與味覺的盛宴。饗A Joy自助午餐時段提供各式各樣的餐點，融合台灣在地食材、歐陸料理與日式和食，創造出跨文化的創意料理。超過300道美食包括帝王蟹、龍蝦、鮑魚、干貝、鮪魚大腹等高級食材，還有季節限定創意料理與甜點，搭配雞尾酒，一邊享受著台北美景，一邊品嚐著高質自助餐，簡直是一大享受！
午餐時段（輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505）
午餐（一）時段：週一至週四 11:30am-3pm / 週五至週日 11:30am-2pm
午餐（二）時段：2:45pm-5:15pm
輸入優惠碼後半價：$521起/位｜
原價：$1,026起/位
饗 A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓（地圖按此）
交通方法：搭乘捷運至台北101 / 世貿站，4號出口步行3分鐘至台北101，至1樓櫃檯報到，近信義路口 (南側)。
饗饗 - 信義店 - 捷運市政府站
饗饗信義店午餐時段原價人均則低至$435，輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價。雪蟹、新鮮生魚片、雞尾酒、羊排、甜點等應有盡有，滋味豐富，絕對滿足你的味蕾！
自助午餐（用餐時段：11:30am-2pm）
輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505
輸入優惠碼後半價：$217.5起/位｜
原價：$435起/位
饗饗
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓（地圖按此）
交通方法：搭乘捷運至市政府站，3號出口步行至微風信義百貨，到4樓轉乘高樓層電梯。
饗食天堂
饗食天堂平日午餐/假日下午餐人均原價低至$253，輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價。推介油脂香氣濃郁、肉質軟嫩Q彈的鐵板骰子牛；焗烤生蠔奶香鮮甜滿溢；姿燒香魚齒頰留香；大口饗樂骨外酥內嫩惹味；甜在心地瓜外脆內鬆，衝擊口感；經典生巧克力則滑順綿密等，多款高質美食總有一款合口味！
最後提提大家，這三大自助餐均由餐廳當日提供菜式為準，給大家一個驚喜！
【購買後須提前訂位】平日午餐 / 假日下午餐券(EDEN25)｜優惠效期至2026/06/30
輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505
輸入優惠碼後半價：$126.5起/位｜
原價：$253起/位
饗食天堂
地址：地址：台北市信義區松壽路12號6樓(ATT 4 FUN百貨6F) （地圖按此）
交通方法：板南線市政府站3號出口，步行約10-15分鐘。
