Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜半價歎到三大台北必吃自助餐！「饗A JOY」、「饗饗」、「饗食天堂」半價優惠碼開搶 飲雞尾酒＋食羊排＋龍蝦濃湯

雙11優惠一籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得Bookmark這3間被網友譽為人生必食的台北自助餐。在11月11日晚上8點的雙11活動期間，於Klook活動頁面開搶優惠碼，並在結帳時輸入半價優惠碼【TWBU111150OFF】即享折扣高達$505！詳情即睇：

饗A Joy自助午餐優惠 饗饗午餐優惠 饗食天堂午餐/假日下午茶優惠

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

饗A Joy自助餐 - 捷運台北101 / 世貿站

饗A Joy是台灣目前最頂級、最具話題性的自助餐廳之一，位於台北101的86樓，是台灣最高最奢華的景觀Buffet，不但擁有壯麗景觀，更以奢華食材與藝術空間構造出一場視覺與味覺的盛宴。饗A Joy自助午餐時段提供各式各樣的餐點，融合台灣在地食材、歐陸料理與日式和食，創造出跨文化的創意料理。超過300道美食包括帝王蟹、龍蝦、鮑魚、干貝、鮪魚大腹等高級食材，還有季節限定創意料理與甜點，搭配雞尾酒，一邊享受著台北美景，一邊品嚐著高質自助餐，簡直是一大享受！

午餐時段（輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505）

午餐（一）時段：週一至週四 11:30am-3pm / 週五至週日 11:30am-2pm

午餐（二）時段：2:45pm-5:15pm

輸入優惠碼後半價：$521起/位｜ 原價：$1,026起/位

SHOP NOW

饗 A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓（地圖按此）

廣告 廣告

交通方法：搭乘捷運至台北101 / 世貿站，4號出口步行3分鐘至台北101，至1樓櫃檯報到，近信義路口 (南側)。

台北101 buffet

新鮮生蠔

雞尾酒

奢華台北景觀

用餐環境

饗饗 - 信義店 - 捷運市政府站

饗饗信義店午餐時段原價人均則低至$435，輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價。雪蟹、新鮮生魚片、雞尾酒、羊排、甜點等應有盡有，滋味豐富，絕對滿足你的味蕾！

自助午餐（用餐時段：11:30am-2pm）

輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505

輸入優惠碼後半價：$217.5起/位｜ 原價：$435起/位

SHOP NOW

饗饗

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓（地圖按此）

交通方法：搭乘捷運至市政府站，3號出口步行至微風信義百貨，到4樓轉乘高樓層電梯。

饗饗自助午餐

用餐環境

靚景

饗食天堂

饗食天堂平日午餐/假日下午餐人均原價低至$253，輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價。推介油脂香氣濃郁、肉質軟嫩Q彈的鐵板骰子牛；焗烤生蠔奶香鮮甜滿溢；姿燒香魚齒頰留香；大口饗樂骨外酥內嫩惹味；甜在心地瓜外脆內鬆，衝擊口感；經典生巧克力則滑順綿密等，多款高質美食總有一款合口味！

最後提提大家，這三大自助餐均由餐廳當日提供菜式為準，給大家一個驚喜！

【購買後須提前訂位】平日午餐 / 假日下午餐券(EDEN25)｜優惠效期至2026/06/30

輸入優惠碼【TWBU111150OFF】享半價，最高減$505

輸入優惠碼後半價：$126.5起/位｜ 原價：$253起/位

SHOP NOW

饗食天堂

地址：地址：台北市信義區松壽路12號6樓(ATT 4 FUN百貨6F) （地圖按此）

交通方法：板南線市政府站3號出口，步行約10-15分鐘。

饗食天堂

壽司

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？