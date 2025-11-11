雙11優惠2025｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐買一送一 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋

HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。自助晚餐突發在Klook推出超值優惠，買一送一後人均僅需$443起，性價比超高！而同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，前者$269起，後者只需$427起，即可任食海鮮美食，即看內文詳情！
米芝蓮韓籍主廚掌舵 必食自製泡菜/燉人參雞湯
大灣咖啡廳帶來「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，由米芝蓮推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」的韓籍主廚Una Yoo親自掌舵，採用百分百韓國食材，神還原韓式料理的精髓，由泡菜開始！新鮮自家製的韓式泡菜，入口酸香脆爽超解膩，簡直是韓餐桌上的靈魂；另一經典一定是燉人參雞湯，慢火熬製的濃香，暖入心；還有韓式部隊鍋，作為韓料入門必吃，火腿、年糕、豆腐極足料，輕鬆愛上！其他韓式美味也別錯過：烤韓牛、韓式五花腩、秘製韓式牛肉飯卷等，都是韓式經典名物，韓迷一定大愛！
韓日饗宴當然也有日式料理，蒲燒鰻魚、迷你魚生飯統統有，星期五到日及公眾假期，還額外加碼日式磯煮鮑魚及拖羅壽司等，另外，冰鎮海鮮、各類刺身壽司、現切西冷牛扒、印度咖哩也全都有，周末更有龍蝦供應！而且更可無限暢飲指定米酒、清酒、啤酒、汽水、果汁、咖啡及茶，味覺真正大滿足！
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）
優惠價：$886起/2位｜
原價：$1,624/2位
同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，當然不少得酒店大受食客歡迎的冰鎮海鮮，包括麵包蟹、大蝦、海螺或蜆及青口等，更有各式壽司及卷物，如經典的三文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司，以及創新的芒果卷或牛油果蟹肉卷，喜歡品嚐海鮮及多國美食的讀者不能錯過！不過提提大家，食物款式將輪流供應，按當日酒店提供的食物為主。
【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$538起/2位｜
原價：$986/2位
【買一送一】國際美饌自助早午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$854起/2位｜
原價：$1,382/2位
紅磡香港嘉里酒店 大灣咖啡廳
地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 (地圖)
