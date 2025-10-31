屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
雙11優惠2025｜四季‧悅松葉蟹放題突發第2位$11！人均$254起歎四両鹽焗大閘蟹、燒松葉蟹腳、松葉蟹天婦羅
四季‧悅全新「蟹逅四季」盛宴，2人同行第2位僅需$11，人均低至$253.5！詳情即睇：
秋日蟹宴驚喜降臨！10月31日早上10時在KKday必搶「四季‧悅日式蟹逅四季 x 松葉蟹放題」快閃優惠，2人同行第2位僅需$11，人均低至$253.5即可暢享無限時午市或晚市蟹盛宴，每位不僅能品味4兩鹽焗大閘蟹，更有蟹肉拖羅蓉最中餅、松葉蟹鍋、燒蟹腳等多款特色菜式，KKday更獨家加購兒童或長者優惠同步開放，九龍灣、金鐘兩分店通用，蟹迷們千萬別錯過！
行程及飲食優惠平台：
秋冬蟹宴重磅登場 四両鹽焗大閘蟹+松葉蟹全系列
今次放題重點一定是這場蟹宴！每位入席即送1隻四両鹽焗大閘蟹，薄鹽焗制鎖住原汁原味中帶鹹香，蟹膏豐腴綿密、蟹肉彈牙清甜。松葉蟹系列更是驚喜滿載：松葉蟹鍋中的蟹肉吸飽湯汁軟嫩多汁；燒松葉蟹腳炭火焦香，肉質厚實彈牙；凍松葉蟹腳冰涼清爽，鮮甜回甘；松葉蟹天婦羅外層薄脆，內層蟹肉鮮嫩；蟹肉拖羅蓉最中餅鹹香豐腴，酥脆外皮搭配綿密內餡；松葉蟹茶漬飯的米香與蟹鮮層次十足。多種烹調技法演繹蟹肉鮮甜，蟹迷絕對不能錯過！
【第2位+$11】「蟹逅四季」蟹放題
優惠 : $507/2位｜
原價：$516/位
現場另收原價加一服務費
免贈長者或小童服務費
【1成人+1長者/小童】「蟹逅四季」蟹放題
優惠 : $516 / 2位｜
原價：$832/2 位
長者指 60 歲及以上，小童指 3-11 歲
現場另收成人原價加一服務費
免收贈送小童或長者服務費
冷盤壽司沙律 新鮮海鮮與清爽滋味
刺身區選料新鮮，三文魚厚切脂香十足，帆立貝清甜彈牙，赤貝脆嫩爽口；壽司類火灸左口魚邊香氣撲鼻，黑松露油甘魚高級感滿滿，也有吞拿魚蓉黑松露帶子、海膽醬燒赤蝦等特色壽司選擇；沙律與小食必須推薦角切魚生沙律，清新解膩！
日式熱食匯集 歎熱騰騰鍋物/炸物/燒物
暖身鍋物4款湯底各有風味：韓式辛辣湯勁辣開胃，壽喜燒湯甜潤回甘，香濃豬骨湯醇厚；另外也有炸物與天婦羅，款式多樣有驚喜，包括軟殼蟹天婦羅、天婦羅炸蝦、多春魚天婦羅、雜菜天婦羅等！燒物則有物：鹽燒鯖魚、照燒魷魚筒、厚燒慢煮牛舌、煎鵝肝、岩鹽燒鳥羽、汁燒雞肉串、燒雞軟骨串、燒大腸串、蜜汁燒菠蘿、燒七味鱈魚乾、汁燒秋葵等，十分精彩！
四季‧悅
地址： 九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 1 樓 101-103 號舖（地圖）
地址： 金鐘夏慤道 16 號遠東金融中心 UG 樓 A1 號舖（地圖）
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
