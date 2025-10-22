Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜回顧雙11最受歡迎自助餐/放題/餐廳Top 10！買一送一優惠、「呢間」米芝蓮團隊主理餐廳首次上榜

雙11就快到！自助餐、放題一向是Yahoo讀者喜愛的人氣產品，雖然未到雙11，但不少酒店與餐廳都會提前搶閘推出雙11優惠。如果大家心急想搶先品嚐美味，可以入手先！Yahoo購物專員根據去年雙11期間酒店buffet、放題的銷售數量、商品交易總額等數據，篩選出最受歡迎的10間餐廳，當中排名第一的酒店自助餐是首次上榜，排行榜當中更有米芝蓮三星團隊主理的法式餐廳。除此之外，大家熟悉的文華東方酒店、灣仔會展中心薈景、康得思酒店的自助餐也榜上有名。事不宜遲，馬上為大家揭曉Yahoo讀者雙11購物節期間最愛餐廳排名Top 10！

雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線

第十名：朗廷酒店-The Food Gallery自助餐

位於香港朗廷酒店的The Food Gallery自助餐受歡迎不無道理，大家可以在寬敞舒適的空間中品嚐時令美食。酒店最近推出「和牛海鮮饗宴」自助餐，結合極受歡迎的和牛與海鮮，令人好想去試試！自助晚餐供應的除了固定時令長腳蟹、麵包蟹、熟蝦等海鮮刺身等，熱食也有驚喜。威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯、波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士以及新鮮炒蟹等，絕對能令人輕鬆回本！

👉朗廷酒店自助餐優惠

KKday優惠：

【買一送一】自助午餐｜特價：$245起/位｜ 原價：$592起/位

【買一送一】自助晚餐｜特價：$461起/位｜ 原價：$911起/位

KKday購買朗廷酒店自助餐

Klook優惠：

【低至65折】自助午餐｜特價：$306起/位｜ 原價：$449起/位

【低至65折】自助晚餐｜特價：$576起/位｜ 原價：$845起/位

Klook購買朗廷酒店自助餐

朗廷酒店-The Food Gallery自助餐

朗廷酒店-The Food Gallery自助餐

第九名：康得思酒店-The Place自助餐

康得思酒店The Place自助餐佔地8,600平方呎，餐廳內以柔和色調的開放式空間，營造出一種自在親切的用餐氛圍。今次酒店以時令大閘蟹為主題推出限定自助餐快閃優惠，10月22日晚上9點於Klook開搶！自助晚餐人均低至$443起就可以任食各款美食，不少人食用後的評價都表示非常滿意。今次的秋日盛宴先為每位成人及長者送上鮮美飽滿的清蒸大閘蟹一隻，加拿大龍蝦、新鮮生蠔、俄羅斯鱈蟹腳及加拿大龍蝦鉗等海鮮美食輪流送上，即席煎煮的鐵板香煎鵝肝、香氣四溢的焗烤戰斧牛扒及熱騰騰的海鮮泡飯統統都可以食到，大家記得不要錯過啦！

👉康得思酒店自助餐優惠

Klook優惠：

【買一送一】自助晚餐｜優惠價：$886起/2位｜ 原價：$1,624起/2位

優惠於10月22日晚上9點在Klook開搶

Klook購買康得思酒店自助餐

康得思酒店-The Place自助餐

康得思酒店-The Place自助餐

第八名：逸東酒店-普慶餐廳自助餐

逸東酒店的普慶餐廳自助餐以高CP值為賣點！每次推出快閃優惠都非常搶手，今次「普慶食為鮮」主題自助餐，人均低至$279起就可以任食各款美食，不少人食用後的評價都表示非常滿意。海鮮冷盤區供應的生蠔、松葉蟹蟹腳、青口等，皆是當季新鮮貨。午市限定香蒜芝士焗帶子、晚市限定海膽刺身或魚子醬，及法式焗龍蝦尾，每道菜都完美詮釋「食為鮮」的精神，海鮮粉絲們絕對不能錯過！

👉逸東酒店自助餐優惠

Klook優惠：

【6折優惠】自助午餐｜優惠價：$279起/位｜ 原價：$438起/位

【6折優惠】自助晚餐｜優惠價：$489起/位｜ 原價：$768起/位

Klook購買逸東酒店自助餐

逸東酒店-普慶餐廳自助餐

逸東酒店-普慶餐廳自助餐

逸東酒店-普慶餐廳自助餐

第7名：L'AMOUR-法國菜餐廳

今次榜單有意外驚喜，由米芝蓮三星團隊主理的法國菜餐廳L'AMOUR首次上榜第7名！餐廳提供多款精緻套餐，當中最受Yahoo讀者歡迎的是5道菜連無限任食生蠔豪華盛宴，可以無限任食高質生蠔，包括本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔、澳洲哥芬灣生蠔；再連主菜、加自選白酒或紅酒一杯、是日餐湯、沙律及甜品，買一送一後人均只需$449，CP值極高！

👉 法國菜餐廳L'AMOUR優惠

KKday優惠：

【買一送一優惠】5道菜 + 無限任食生蠔豪華盛宴｜優惠價：$898/2位｜ 原價：$1,188/位

KKday購買無限任食生蠔豪華盛宴

L'AMOUR-法國菜餐廳

L'AMOUR-法國菜餐廳

第6名：九龍酒店-倚窗閣自助餐

想在香港感受異地風情嗎？排第6名的九龍酒店倚窗閣帶來「國際海鮮自助午餐」、「品味意法風情自助晚餐」，可品嘗到不同國家的特色滋味。自助午餐從海鮮冷盤的冰鎮雪花蟹腳、鮮海蝦、雜綿刺身等，到熱食的慢煮和牛臉頰、即切烤肉等，全部都是海鮮和肉食；而自助晚餐就有法式煎鵝肝、法式燒鴨胸、西西里香草烤三文魚、意式香草蕃茄烤包伴鲜蝦、牛肉千層麵、意大利薄餅等點題美食。預定更有低至5折優惠，蟹迷一定能夠大飽口福！

KKday優惠：

【低至5折】自助午餐｜優惠價：$269起/位｜ 原價：$482起/位

【低至5折】自助晚餐｜優惠價：$399起/位｜ 原價：$790起/位

KKday購買九龍酒店自助餐

九龍酒店-倚窗閣自助餐

九龍酒店-倚窗閣自助餐

第5名：灣仔會展中心-薈景

排第五名的灣仔會展中心薈景有開揚的城景及海景，是出名的國慶煙花、除夕煙花自助餐餐廳，酒店更會根據不同季節轉換美食主題。今次「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，主打一系列精緻海鮮美食，除即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦等冷盤海鮮外，熱食亦有鮮甜彈牙的鐵板燒大海蝦、燒柱侯醬燒牛肋肉、香草芥末焗羊排等，自助晚餐更可以無限量暢飲啤酒、零酒精啤酒、橙汁及汽水，各位美食家絕對不能錯過！

👉灣仔會展薈景自助餐優惠

KKday優惠：

【買二送一】海景自助早午餐｜優惠價：$1,096/3位｜ 原價：$1,644/3位

【買二送一】「環球海鮮滋味盛薈」海鮮自助晚餐｜優惠價：$1,668/3位｜ 原價：$2,634/3位

KKday購買灣仔會展中心薈景自助餐

灣仔會展中心-薈景

灣仔會展中心-薈景

第4名：萬麗海景酒店-Food Studio自助餐

萬麗海景酒店自助餐餐廳最近進行了大裝修，無論食物質素還是環境氛圍都是一流！自助餐大歎奢華魚子醬、鮮美海膽、爽彈龍蝦及美味和牛，菜式豐富到令人感動。冰鎮海鮮檔一次過網羅龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、帶子及翡翠螺；晚市限定的熱食則有海膽魚子醬紫菜塔可、海膽意粉及意大利飯、即蒸龍蝦及烤虎蝦串。肉食愛好者可鎖定烤和牛牛板腱、四川香辣和牛及香烤原隻澳洲羊腿。數十款美食輪流送上，攻陷大家的味蕾，自助餐迷一定能夠大飽口福！

Klook優惠：

【低至9折】自助午餐｜優惠價：$528起/位｜ 原價：$581起/位

【低至9折】自助晚餐｜優惠價：$848起/位｜ 原價：$933起/位

Klook購買萬麗海景酒店自助餐

萬麗海景酒店-Food Studio自助餐

萬麗海景酒店-Food Studio自助餐

第3名：海洋公園萬豪酒店-海灣餐廳自助餐

來到緊張刺激的前三名了！海洋公園的兩大酒店自助餐餐廳都有上榜。第三名是海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐，以品嚐美食又可以帶小朋友免費享用兒童遊樂天地為賣點，吸引許多家庭食客。最近的自助餐主題為「蝦蟹二重奏盛宴」自助餐，美食款式十分多元化！除基本的海鮮冷盤外，微辣蟹肉釀青瓜、雙柚蟹肉沙律、意大利蟹肉薄餅、軟殼蟹米型意粉、明太子蟹肉意粉、韓式醬油蟹飯、胡椒薑蔥蟹等輪流供應，甜品有以龍蝦和大閘蟹造型制造的特色甜品。雖然今次只有買2送1優惠，但勝在平時原價也不算高，低至人均$382即可品嚐到自助午餐，算是性價比高！

👉海洋公園萬豪酒店自助餐優惠

Klook優惠：

【買2送1】自助午餐｜優惠價：$1,145起/3位｜ 原價：$1,643起/位

【買2送1】自助晚餐｜優惠價：$1,789起/3位｜ 原價：$2,567起/3位

Klook購買海洋公園萬豪酒店自助餐

海洋公園萬豪酒店-海灣餐廳自助餐

海洋公園萬豪酒店-海灣餐廳自助餐

第2名：文華東方酒店-快船廊自助餐

出名服務態度好，而且食物refill速度快的文華東方酒店快船廊自助餐，由前年雙11期間讀者喜愛餐廳排行榜第7名升至去年的第2名，實在是眾望所歸！酒店也會定期轉換Buffet主題，吸引大家不停encore。今次的主題有全新「上海菜及大閘蟹自助晚餐」，以時令大閘蟹為主角，搭配上海醉雞、紅燒獅子頭、酸辣湯等上海風味佳餚，這場自助餐別有一番滋味！

👉文華東方酒店自助餐優惠

KKday優惠：

【買1送1】自助晚餐｜優惠價：$1,186起/2位｜ 原價：$1,087/位

KKday購買文華東方酒店自助餐

Klook優惠：

【買1送1】自助晚餐｜優惠價：$1,186起/2位｜ 原價：$2,174/位

Klook購買文華東方酒店自助餐

文華東方酒店-快船廊自助餐

文華東方酒店-快船廊自助餐

第1名：富麗敦海洋公園酒店-星耀廳自助餐

為大家揭曉去年雙11獲得Yahoo讀者最喜愛的餐廳，是富麗敦海洋公園酒店自助餐！餐廳環境開揚，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一。其推出的「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」更是一場由農場走進城市的美味派對，從酒店五樓的「一喜種田 x 海洋農莊」採摘採迷迭香、鳥眼辣椒、百里香、青花椒等調料，烹飪各種熱食，如慢烤肉眼扒、炭火燒烤串及土耳其烤肉等，新鮮調料搭配多汁軟嫩肉扒，香氣四溢令人回味！最近更有買一送一優惠，大家放假不妨同家人、朋友齊齊享受美味盛宴！

👉富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠

KKday優惠：

【買一送一】星耀廳⾃助午餐｜優惠價：$359起/位｜ 原價：$658起/位

【買一送一】星耀廳⾃助晚餐｜優惠價：$479起/位｜ 原價：$977起/位

KKday購買富麗敦海洋公園酒店自助餐

富麗敦海洋公園酒店-星耀廳自助餐

富麗敦海洋公園酒店-星耀廳自助餐

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

