雙11優惠2025｜大角咀Super sports park人均每小時只需$50起！任選早午晚時段｜親子好去處

雙11優惠又點少得本地親子好去處呢？受各位家長歡迎的大角咀Super sports park推出優惠，2人同行只要$300，可以玩足3小時，除開人均每小時只需$50起，十分抵玩！加上這個室內遊樂場在10月正在舉行Halloween主題限定活動，搶到優惠就可以把握接下來的萬聖節檔期入場玩啦～
5萬呎室內遊樂場 推Halloween限定活動
位於大角咀的Super Sports Park，鄰近奧海城站，地理位置相當便利。5萬呎空間裡有超過20項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，當中最刺激的是車軚滑梯，坐在車軚由上而下高速滑行，離心力十足！還有空中滑索、8米高4條賽道的攀石牆、滑板場、滾軸溜冰場，以及專為小朋友而設的彈床樂園、忍者障礙陣、滑梯山等，大人細路都啱玩！
特別一提，Super Sports Park即日起推出萬聖節活動，場內化身成一個充滿奇幻驚喜的萬聖節主題空間，設置《THE RED MOON CULT》打卡場景，還有多項全新限定活動，例如《THE RED MOON CULT》Halloween DJ Party & Kids Catwalk Show、Halloween Art Jamming、Face Painting彩繪區、Trick or Treat派糖時間，包保小朋友可以盡情享受萬聖節氣氛！
每人只需$106起暢玩3小時！可選早/午/晚時段
Klook推出2人同行優惠，2位原價$580，折後只要$300，除開人均$150！憑券入場玩足3小時，更可以任選早、午、晚時段～如有興趣入場參加Halloween活動，那就可以留意以下時間表，購票時要先選擇入場日期及時間。另外，4歲或以上的兒童可與一名18歲或以上、持有效門票的成人一齊入場，而每位成年人最多可陪同2位兒童入場。
【週年慶狂賞 - $150/ 3小時任玩】Super Sports Park門票（可選早/午/晚時段)
價錢：$300起/2位
（原價$580起/2位），人均$150起
適用日期：即日起至2025年10月31日
4大萬聖節活動
1/ Halloween Art Jamming
日期：10月26日
時間：4pm-5:30pm
2/ Face Painting 彩繪區
日期時間：10月25、26、29日1pm-4pm；10月31日6pm-9pm
3/ Trick or Treat派糖時間
日期時間：即日起至10月31日
4/ 《THE RED MOON CULT》Halloween DJ Party & Kids Catwalk Show
日期：10月31日
時間：6pm-10pm
Super Sports Park
營業時間：10am-9pm
地址：香港大角咀海輝道 18 號銀海坊G03 & G05舖（地圖按此）
