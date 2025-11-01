舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池
雙11優惠來襲，Klook推出一系列優惠，當中11月3日早上11點開賣香港富麗敦海洋公園酒店住宿連海洋公園門票優惠，每房每晚$1,688起，人均只需$844，要知道樂園門票原價一張都要$538，如今加多$300就能入住坐擁海天一色美景的五星酒店，暢游被《Travel+Leisure》選為「香港最佳酒店泳池」的無邊際泳池，抵吧？！
套票優惠低至7折！人均$844起
Klook將於11月3日早上11點開賣香港富麗敦海洋公園酒店套票優惠，每房每晚$1,688起，連海洋公園單日入場門票，人均只需$844；睇返原價，酒店一晚約$1,350，門票一張約$538，合共為$2,426，計落優惠高達7折，一於入園探下熊貓家姐「加加」、細佬「得得」！
香港富麗敦海洋公園酒店
優惠價：每晚$1,688起，人均$844
開賣日期：11月3日11am
香港首間富麗敦酒店 擁有「香港最佳酒店泳池」
富麗敦海洋公園酒店是香港首間富麗敦酒店，亦是全球第一間5星級富麗敦度假酒店富麗敦度假酒店。酒店坐落於大樹灣入口附近，毗鄰海洋公園水上樂園，最大賣點是3樓的60米長室外無邊際泳池，坐擁超開揚的南中國海海景，欣賞到海天一色的絕美景色，被《Travel+Leisure》選為「2025年香港最佳酒店泳池」。酒店共有425間客房，多達12種不同房型，包括親子主題客房、私人室外泳池的特色套房等，全屬海景房，可眺望南中國海景致，景色優美！
