雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池

香港航空將於2025年12月19日起恢復每日一班來往香港與越南河內的直飛航線，進一步強化其亞洲航線網絡。 香港航空常務副總裁李殿春表示：「近年來，越南旅遊市場發展迅速，帶動航空出行需求不斷上升。隨河內機場新航站樓的建設及多項機場項目的推進，航空運輸基礎設施日益完善，為我們提供了更有利的營運條件。結合我們在峴港航線上的成功經驗，讓我們對越南市場充滿信心。未來，我們將持續深化在越南的業務佈局，為旅客提供更便捷、高效的出行選擇。」 復航河內不僅擴展了香港航空在東南亞地區的航線覆蓋，亦延續公司致力於加強「一帶一路」沿線地區互聯互通、促進貿易及推動文化經濟交流的承諾。此航線同時將更有效連接香港航空的全球網絡，串連溫哥華、悉尼及墨爾本等長途航點，為旅客提供更多元的中轉選擇，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的重要地位。 (SY)

infocast ・ 18 小時前