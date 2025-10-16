葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
惠康雙11購物狂歡，45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭！立即睇內文：
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。
全民瘋搶優惠券 千元優惠全民共享
今年惠康最吸引的莫過於人人都能領取的$1,000優惠券，而新客戶更享有雙倍優惠，即總值$2,000的電子優惠券。這些優惠券涵蓋範圍相當廣泛，從平日愛喝的美酒飲品、零食，到日常必需的個人護理用品和家庭清潔用品，通通都有折扣。只要在活動期間10月17日至11月13日到推廣頁面領取，就能輕鬆享受優惠。
初次使用惠康網店的新客戶，平台提供了額外貼心的優惠：首張訂單只要消費滿$360，即可減$50並享免運費服務。完成首次訂單後，還會再送$50優惠券作為獎勵，讓大家賺更多！
超值商品限時搶購 $11熱賣專區
最令人心動的是45款人氣商品只需$11起的超低價格，包括平時要$14的維他冷泡無糖凍頂烏龍茶、原價$22的灣仔碼頭青菜豬肉小雲吞等日常必需品。這些都是港人熟悉的品牌和口味，以如此優惠的價格購買，確實相當吸引。
另外還有精選商品推出「$111自由配搭」優惠，消費者可以3件或4件商品自由組合，只需$111就能帶走。例如原價$146的美樂家特級藍山咖啡、$136的薄荷糖強勁薄荷等優質商品，都能以超值價格入手。由10 月 31 號至 11 月 12 日（11 月 3 日除外），每日早上10 時登入惠 康/Market Place 網店即有機會搶到$100 電子優惠券，每日名額限50 個，先到先得，搶完即止！
*$100 電子優惠券包括$600 減$50 送貨上門優惠券１張及$160 減$10 網購店取優惠券２張
