雙11優惠2025｜新加坡聖淘沙水上探險樂園買1送1！人均$117起 東南亞首款磁力水力過山車、與2萬條熱帶魚玩浮潛｜新加坡好去處

雙11優惠2025｜新加坡聖淘沙名勝世界水上探險樂園 門票買1送1！人均$117起！東南亞首款磁力水力過山車、與2萬條熱帶魚玩浮潛

KKday雙11優惠陸續有來，嚟緊會去新加坡旅遊的話就要留意！KKday將於11月1日11am推出聖淘沙名勝世界的水上探險樂園（Adventure Cove Waterpark）門票買1送1優惠，人均只需$117起，即可入園區大玩14項遊樂設施，從刺激的滑水道到悠閒的探險河流、彩虹礁浮潛等親近海洋生物活動都有，啱晒所有年齡層需求！優惠搶晒就無，要買就趁早！

14個主題區！必玩東南亞首款磁力水力過山車、螺旋滑道等

去新加坡旅遊，不少人都會把聖淘沙名勝世界水上探險樂園排入行程之一，好玩刺激且票價得宜，男女老幼都啱玩。愛尋求刺激的朋友，絕對可以直奔滑道區，樂園內設有東南亞首款磁力水力過山車「激流火箭」，以瞬間加速以及90度俯衝做賣點，尖叫聲直接爆標！喜歡驚喜的話，可以去玩「螺旋沖刷」，內設兩個螺旋滑道，一個全黑、一個半透明，衝下去的那刻，一個字，爽！另外，園內更有雙人決鬥賽車滑道、巨桶樹屋等好玩項目，有小朋友去放電一流！

激流火箭（圖片來源：KKday）

螺旋沖刷（圖片來源：KKday）

雙人決鬥賽車滑道（圖片來源：KKday）

巨桶樹屋（圖片來源：KKday）

人均只需$117！一票全包所有遊樂設施

玩到攰，就可以切換「放鬆模式」，躺在水泡上玩「探險河流」，穿過14個主題區，水下隧道內的魚群就在頭頂遊過，抬頭就是彩色的海洋生物，觀賞性十足。膽大的話，一定要去彩虹礁浮潛，兩萬條熱帶魚就在你身旁，伸手就能碰到它們，相當推介大家試玩。KKday於11月1日11am推出的門票買1送1優惠，人均只需$117，門票已包所有遊樂設施及救生衣，只需出示電子QR code掃描即可入場，快約埋朋友家人去水上探險樂園濕身狂歡啦！

聖淘沙名勝世界水上探險樂園門票優惠

價錢：$234/2位 （原價$468/2位） ，平均 $117/位

優惠日期：2025年11月1日11am至11月11日11:59pm

使用日期：2025年11月2日至12月27日

SHOP NOW

探險河流（圖片來源：KKday）

彩虹礁浮潛（圖片來源：KKday）

聖淘沙名勝世界水上探險樂園

地址：14 Sentosa Gateway, Sentosa Island, 新加坡 098132（地圖）

開放時間：10am-5pm

交通：從港灣中心搭乘纜車到英比亞站(Imbiah Station)，然後乘坐聖淘沙捷運到海濱站(Waterfront Station)，沿著海濱路標步行。

