8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
雙11優惠2025｜新加坡《哈利波特：魔法幻象》展覽門票買一送一！人均$176.5起沉浸式魔法體驗、重現經典場景
雙11臨近，KKday送上新加坡旅遊優惠！在新加坡大受歡迎的《哈利波特：魔法幻象》（Harry Potter: Visions of Magic）互動式體驗展門票快閃買一送一，人均只需$176.5起。這個展覽最大賣點是可以沉浸式遊覽哈利波特10大經典場景，亦有新加坡專屬展區「密室」和「魔法石」，還有專屬互動魔杖結合3D投影與擴增實境（AR）體驗施咒的魔幻時刻。各位哈利波特粉絲一定要趁展覽還在進行期間去一次！
重現經典魔法場景
「麻瓜們」一起踏入魔法世界！《哈利波特：魔法幻象》去年底於新加坡聖淘沙名勝世界開幕，重現十大經典魔法場景，包括騎士公車、魔法部、夜行巷、儲思盆等，整個展覽完美結合3D投影與AR投術，將哈利波特中的魔法世界靈現地呈現於現實世界之中，打卡一流！參考網上評論，不少去過的人表示這個哈利波特展覽難得沒有大量人潮，可以好好地指照留念，而且空間佈置還原度高，以及有得拿起魔杖試試念咒語，沉漫體驗度滿分！此外，場內提供多款訂製禮品和官方周邊商品，包括守護神魔杖、霍格華茲學校收藏品等，遊客還可以品嚐到經典的飲品——奶油啤酒（butterbeer），粉絲必試！
買一送一每人只需$176.5起
展覽目前是長期舉行，想入手優惠門票的機會來了。KKday將於11月1日9pm推出買一送一門票優惠，原價$353起，折扣後人均只需$176.5起，入場日子可選至12月21日。每張門票包一張價10新加坡元的代用劵，可折抵零售、照片或餐飲消費，或是直接兌換一杯奶油啤酒。不過要留意，門票有分淡季、旺季及超旺季，很多日子都算旺季，12月甚至沒有淡季日子，記得不要買錯票。
哈利波特：魔法幻象門票 + S$10 餐券/零售禮券
買一送一優惠價：$353起，人均$176.5起
（原價$353起）
入場日期：即日至2025年12月21日（個別日子不適用）
哈利波特：魔法幻象 Harry Potter: Visions of Magic
地點：聖淘沙名勝世界The ForumB1層
地址：8 Sentosa Gateway, 新加坡 098269（地圖按此）
交通：捷運搭東北線或環線至港灣站，從怡豐城3樓搭聖淘沙捷運，在名勝世界站下車，自動扶梯下樓左轉。
營業時間：星期一至日 11am-10pm（9pm最後入場）；即日至11月16日特別開放時間：11am-7pm（6pm最後入場）
官網：按此
