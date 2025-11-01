Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜新加坡《哈利波特：魔法幻象》展覽門票買一送一！人均$176.5起沉浸式魔法體驗、重現經典場景

雙11臨近，KKday送上新加坡旅遊優惠！在新加坡大受歡迎的《哈利波特：魔法幻象》（Harry Potter: Visions of Magic）互動式體驗展門票快閃買一送一，人均只需$176.5起。這個展覽最大賣點是可以沉浸式遊覽哈利波特10大經典場景，亦有新加坡專屬展區「密室」和「魔法石」，還有專屬互動魔杖結合3D投影與擴增實境（AR）體驗施咒的魔幻時刻。各位哈利波特粉絲一定要趁展覽還在進行期間去一次！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

儲思盆（The Pensieve）從不同時間的記憶中發現魔法的幻境（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

重現經典魔法場景

「麻瓜們」一起踏入魔法世界！《哈利波特：魔法幻象》去年底於新加坡聖淘沙名勝世界開幕，重現十大經典魔法場景，包括騎士公車、魔法部、夜行巷、儲思盆等，整個展覽完美結合3D投影與AR投術，將哈利波特中的魔法世界靈現地呈現於現實世界之中，打卡一流！參考網上評論，不少去過的人表示這個哈利波特展覽難得沒有大量人潮，可以好好地指照留念，而且空間佈置還原度高，以及有得拿起魔杖試試念咒語，沉漫體驗度滿分！此外，場內提供多款訂製禮品和官方周邊商品，包括守護神魔杖、霍格華茲學校收藏品等，遊客還可以品嚐到經典的飲品——奶油啤酒（butterbeer），粉絲必試！

夜行巷（Knockturn Alley）是在斜角巷之外的另一個魔法商業區，這裡有許多與黑魔法有關的商店（官方圖片）

騎士巴士（Knight Bus）在夜幕下穿過倫敦街道（官方圖片）

揮動魔杖觸發互動體驗（官方圖片）

買一送一每人只需$176.5起

展覽目前是長期舉行，想入手優惠門票的機會來了。KKday將於11月1日9pm推出買一送一門票優惠，原價$353起，折扣後人均只需$176.5起，入場日子可選至12月21日。每張門票包一張價10新加坡元的代用劵，可折抵零售、照片或餐飲消費，或是直接兌換一杯奶油啤酒。不過要留意，門票有分淡季、旺季及超旺季，很多日子都算旺季，12月甚至沒有淡季日子，記得不要買錯票。

哈利波特：魔法幻象門票 + S$10 餐券/零售禮券

買一送一優惠價：$353起，人均$176.5起 （原價$353起）

入場日期：即日至2025年12月21日（個別日子不適用）

SHOP NOW

一定要飲杯奶油啤酒（圖片來源：聖淘沙名勝世界）

「麻瓜們」終於可以盡情投入魔法世界（官方圖片）

哈利波特：魔法幻象 Harry Potter: Visions of Magic

地點：聖淘沙名勝世界The ForumB1層

地址：8 Sentosa Gateway, 新加坡 098269（地圖按此）

交通：捷運搭東北線或環線至港灣站，從怡豐城3樓搭聖淘沙捷運，在名勝世界站下車，自動扶梯下樓左轉。

營業時間：星期一至日 11am-10pm（9pm最後入場）；即日至11月16日特別開放時間：11am-7pm（6pm最後入場）

官網：按此

更多相關文章：

雙11優惠2025｜新加坡聖淘沙水上探險樂園買1送1！人均$117起 東南亞首款磁力水力過山車、與2萬條熱帶魚玩浮潛｜新加坡好去處

新加坡旅遊｜Harry Potter迷必去！《哈利波特：魔法幻象》互動體驗展登陸聖淘沙 沉浸式遊覽10大經典場景 即睇門票價格、交通

新加坡轉機必看！8月新增免費聖淘沙觀光團 2.5小時速遊名勝世界

新加坡樟宜機場交通懶人包 6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略

雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠

雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店

雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一