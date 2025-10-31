焦點

Klook大派5大獨家優惠　每日優惠低至$11起

雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

雙11購物優惠現已開鑼～日前跟大家分享了去年讀者最愛買的旅遊平台，並篩選出最愛旅遊産品平台推介的最受歡迎產品！今次就數數Top 3以外還要留意的旅遊産品平台，部分已經公佈詳情、甚至已經推出優惠，即睇今年雙11活動期間會有甚麼激抵優惠出現啦～

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

雙11不能錯過的旅遊產品平台1. Rakuten Travel｜預訂日本溫泉酒店一泊二食首選

港人鍾意到日本旅行，甚至乎會稱日本就是自己「鄉下」！年尾是紅葉、聖誕除夕及滑雪季節，加上大家都有提早計劃下年旅行的習慣，相信會趁全年最抵的時候預訂櫻花季及復活節假期的機票住宿。要一網打盡全日本不同類型的住宿產品，那就要Mark實Rakuten Travel

Rakuten Travel不但有日本酒店，還有當地傳統旅館、Glamping營地、青年旅舍等，而且網站上更設有多個篩選條件，例如新酒店、露天浴池、私人浴池、酒店品牌、距離車站5分鐘步程等，以便旅客快捷地找到自己心頭好。另外，冬季必選的溫泉酒店Rakuten Travel可算是最多選擇，還能夠透過網站直接向酒店預訂一泊二食的住宿套餐，相當方便。

優惠券可同時使用！折上折最抵

Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，第一階段推出8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。第二階段則於11月11日當日分四個時段發放低至5折的住宿優惠，分別為11am發放的5折券、12pm的6折券、1pm的65折券，以及2pm的7折券，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。建議準備出遊日本的大家，事先在網站搜尋心水住宿，優惠一推出即可結帳付款，那就萬無一失啦～

Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼

優惠推出日期時間：2025年10月31日9am

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日11am

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

相關文章：雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利

雙11不能錯過的旅遊產品平台2. Agoda｜酒店以外還有機票優惠

相信港人十分熟悉Agoda，每次出外旅遊要預訂酒店時，必定會到Agoda查看價格，網民還有平價預訂攻略，要訂到平酒店毫無難度！單是現時Agoda推出的預訂住宿優惠已有6個，折扣由15折至95折不等。

今年Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示：參與活動的酒店會放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日。提提大家，活動頁面展示的酒店房間價格為淨房費，即未連稅及其他費用，折扣酒店房間數量有限，訂完即止。

Agoda日本熱門住宿享低至5折

優惠日期：即日起至2025年11月9日

入住日期：即日起至2026年2月28日

立即搶購Agoda日本酒店優惠

相關文章：雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

Agoda現有優惠

  1. 住宿減$360起

  2. 限時減價低至15折

立即查看更多Agoda優惠

雙11不能錯過的旅遊產品平台3. HopeGoo｜$1高鐵車票、酒店最多減$288

HopeGoo 2024年登陸香港，現時為旅人提供全球機票、酒店、火車票的預訂服務，支持全球16種貨幣支付和中文、英文頁面，更時不時推出超抵優惠！Yahoo購物專員幫大家睇過，暫未有雙11優惠資料，不過現時有逢星期三、星期五10am推出的高鐵$1/半價優惠券、星期三、星期五6pm推出$10亞太區漫遊SIM卡，同時還有酒店優惠券最多減$288！

星期三、星期五10am｜高鐵$1/半價優惠券

立即領取HopeGoo優惠

星期三、星期五6pm｜$10亞太區漫遊SIM卡

立即領取HopeGoo優惠

HopeGoo酒店優惠減$88

立即領取HopeGoo優惠

HopeGoo海外酒店9折優惠、最多減$288

立即領取HopeGoo優惠

HopeGoo港澳台酒店9折優惠、最多$188

立即領取HopeGoo優惠

除此之外，凡是HopeGoo的新會員，都會有迎新優惠，機票減$50、酒店93折優惠等。不過兌換優惠碼後需要在7日內使用，Yahoo購物專員建議大家可以註冊新會員，立即使用，免得貴人善忘，錯過了一次慳錢機會。

立即領取HopeGoo迎新優惠

雙11不能錯過的旅遊產品平台4. 永安旅遊｜機票減$50、酒店最多減$199

永安旅遊身為旅行社，旅遊相關產品統統都有，而且可以在網上或應用程式上輕鬆買得到！不論是酒店、機票，或交通車票、船飛，甚至是當地1日/2日遊團，都時不時推出優惠～即日起至11月6日推出機票、酒店優惠券，按不同會員級別領取$50、$100、$200優惠價，活動期間每日12pm、12:30pm推出新一輪優惠。另外，在11月4日12pm，內地、日韓台、歐美加地區等精選酒店減最多$199，大家記得校定鬧鐘開搶！

機票優惠券｜無消費門檻減$50

優惠推出日期時間：即日起至2025年11月6日，每日12pm

立即領取永安旅遊優惠

酒店優惠券｜App訂酒店減$50

優惠推出日期時間：即日起至2025年11月6日，每日12:30pm

立即領取永安旅遊優惠

內地、日韓台、歐美加地區等精選酒店減最多$199

優惠推出日期時間：2025年11月4日12pm

立即領取永安旅遊優惠

