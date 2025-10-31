雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙11購物優惠現已開鑼～日前跟大家分享了去年讀者最愛買的旅遊平台，並篩選出最愛旅遊産品平台推介的最受歡迎產品！今次就數數Top 3以外還要留意的旅遊産品平台，部分已經公佈詳情、甚至已經推出優惠，即睇今年雙11活動期間會有甚麼激抵優惠出現啦～
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
雙11不能錯過的旅遊產品平台1. Rakuten Travel｜預訂日本溫泉酒店一泊二食首選
港人鍾意到日本旅行，甚至乎會稱日本就是自己「鄉下」！年尾是紅葉、聖誕除夕及滑雪季節，加上大家都有提早計劃下年旅行的習慣，相信會趁全年最抵的時候預訂櫻花季及復活節假期的機票住宿。要一網打盡全日本不同類型的住宿產品，那就要Mark實Rakuten Travel！
Rakuten Travel不但有日本酒店，還有當地傳統旅館、Glamping營地、青年旅舍等，而且網站上更設有多個篩選條件，例如新酒店、露天浴池、私人浴池、酒店品牌、距離車站5分鐘步程等，以便旅客快捷地找到自己心頭好。另外，冬季必選的溫泉酒店Rakuten Travel可算是最多選擇，還能夠透過網站直接向酒店預訂一泊二食的住宿套餐，相當方便。
優惠券可同時使用！折上折最抵
Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，第一階段推出8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。第二階段則於11月11日當日分四個時段發放低至5折的住宿優惠，分別為11am發放的5折券、12pm的6折券、1pm的65折券，以及2pm的7折券，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。建議準備出遊日本的大家，事先在網站搜尋心水住宿，優惠一推出即可結帳付款，那就萬無一失啦～
Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼
優惠推出日期時間：2025年10月31日9am
Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日11am
Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm
相關文章：雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11不能錯過的旅遊產品平台2. Agoda｜酒店以外還有機票優惠
相信港人十分熟悉Agoda，每次出外旅遊要預訂酒店時，必定會到Agoda查看價格，網民還有平價預訂攻略，要訂到平酒店毫無難度！單是現時Agoda推出的預訂住宿優惠已有6個，折扣由15折至95折不等。
今年Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示：參與活動的酒店會放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日。提提大家，活動頁面展示的酒店房間價格為淨房費，即未連稅及其他費用，折扣酒店房間數量有限，訂完即止。
Agoda日本熱門住宿享低至5折
優惠日期：即日起至2025年11月9日
入住日期：即日起至2026年2月28日
Agoda現有優惠
住宿減$360起
限時減價低至15折
雙11不能錯過的旅遊產品平台3. HopeGoo｜$1高鐵車票、酒店最多減$288
HopeGoo 2024年登陸香港，現時為旅人提供全球機票、酒店、火車票的預訂服務，支持全球16種貨幣支付和中文、英文頁面，更時不時推出超抵優惠！Yahoo購物專員幫大家睇過，暫未有雙11優惠資料，不過現時有逢星期三、星期五10am推出的高鐵$1/半價優惠券、星期三、星期五6pm推出$10亞太區漫遊SIM卡，同時還有酒店優惠券最多減$288！
星期三、星期五10am｜高鐵$1/半價優惠券
星期三、星期五6pm｜$10亞太區漫遊SIM卡
HopeGoo酒店優惠減$88
HopeGoo海外酒店9折優惠、最多減$288
HopeGoo港澳台酒店9折優惠、最多$188
除此之外，凡是HopeGoo的新會員，都會有迎新優惠，機票減$50、酒店93折優惠等。不過兌換優惠碼後需要在7日內使用，Yahoo購物專員建議大家可以註冊新會員，立即使用，免得貴人善忘，錯過了一次慳錢機會。
雙11不能錯過的旅遊產品平台4. 永安旅遊｜機票減$50、酒店最多減$199
永安旅遊身為旅行社，旅遊相關產品統統都有，而且可以在網上或應用程式上輕鬆買得到！不論是酒店、機票，或交通車票、船飛，甚至是當地1日/2日遊團，都時不時推出優惠～即日起至11月6日推出機票、酒店優惠券，按不同會員級別領取$50、$100、$200優惠價，活動期間每日12pm、12:30pm推出新一輪優惠。另外，在11月4日12pm，內地、日韓台、歐美加地區等精選酒店減最多$199，大家記得校定鬧鐘開搶！
機票優惠券｜無消費門檻減$50
優惠推出日期時間：即日起至2025年11月6日，每日12pm
酒店優惠券｜App訂酒店減$50
優惠推出日期時間：即日起至2025年11月6日，每日12:30pm
內地、日韓台、歐美加地區等精選酒店減最多$199
優惠推出日期時間：2025年11月4日12pm
