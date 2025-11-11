Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨

位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！

旺角康得思酒店推自助晚餐買一送一優惠

位於旺角康得思酒店的The Place推出自助晚餐買一送一優惠，以優質江蘇大閘蟹為主角，搭配環球冰鎮海產與多款創新蟹料理，為食客帶來一場極致鮮美的味覺體驗！每位成人及長者可獲贈三両半清蒸大閘蟹一隻，鮮甜肥美啖啖肉；而小童則可享芙蓉蟹皇蟹肉伊麵一客，照顧不同人士需要，非常細心；酒店的創意蟹料理亦相當有誠意，如蟹殼黃酥餅、金沙螃蟹、紫蘇蟹肉薑米炒飯、蟹皇蒸豆腐等，一眾蟹迷必不能錯過！其餘熱葷還有鐵板香煎鵝肝、焗烤戰斧牛扒、海鮮泡飯、特式燒乳豬、避風塘炒小龍蝦等，用料十足，總有一款合口味！

【快閃買一送一】自助晚餐｜大閘蟹、北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝（用餐時段：18:30 - 21:45）

優惠價：$886/2位（ 原價：$1,624/2位 ）

江蘇大閘蟹

多款蟹料理

鵝肝

海鮮泡飯

自助午餐/週末下午茶自助餐買一送一

同一時間，酒店亦推出自助午餐及週末下午茶自助餐買一送一優惠，前者提供琳琅滿目的時令海鮮，如加拿大龍蝦鉗及新西蘭青口，週六、日及公眾假期更增設生蠔及俄羅斯鱈蟹腳，喜歡食海鮮的讀者相信會相當滿足；另外沙律冷盤來自本地農場，包括泰式魷魚沙律、東方芝麻汁墨魚仔沙律等，值得支持；甜品有D24榴槤雪芳蛋糕、開心果紅桑莓杏仁撻等，由糕點行政總廚及其團隊準備，相當有誠意！至於週末下午茶則主打冰凍龍蝦鉗、香蒜椒鹽骨、藍青口及熟蝦，值得一提的是，甜品區提供仙草凍、葡撻及九款口味的MÖVENPICK® 雪糕，下午茶以悠閒完美作結！

【買一送一】自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價：$478/2位（ 原價：$876/位 ）

【買一送一】下午茶自助餐｜冰鎮海鮮｜香港美食｜無限暢享9款Mövenpick雪糕（用餐時段：15:15 - 17:15）

優惠價：$358/2位（ 原價：$656/2位 ）

炒飯

薑湯芝麻湯丸

大量甜品

旺角康得思酒店 The Place

地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層 (地圖)

