雙11優惠｜曼谷安曼納酒店激抵價$199！鄰近BTS、MRT站及夜市 打卡天台無邊際泳池

「泰」抵住啦！Trip.com推出雙11優惠，泰國曼谷酒店最平人均$99.5起就可以住到一晚，優惠將在今日（22日）12pm推出，數量有限，手快有手慢冇～建議大家食Lunch前先搶平酒店，免得錯失良機啊！

Amara Bangkok Hotel天台無邊際泳池十分IG-able，只要搭配黃昏時分、Magic Hour的曼谷景色，絕對是影相打卡的最佳靚位！（圖片：Trip.com）

超吸睛曼谷無邊際泳池酒店 一晚只要$199

是次推出的曼谷優惠酒店是曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel），位於Surawong路，步行5-8分鐘就到BTS Chong Nonsi和Sala Daeng站、MRT Sam Yan站，不但方便旅客搭BTS/MRT遊走曼谷市區，加上7分鐘步程內就有帕蓬夜市，每晚宵夜都有着落！Amara Bangkok Hotel屬於新加坡酒店Amara Hotels & Resorts品牌，走現代化設計，當中以頂樓的無邊際泳池最為吸睛，只要搭配黃昏時分、Magic Hour的曼谷景色，絕對是影相打卡的最佳靚位～Trip.com推出的雙11優惠，將在今日（22日）12pm推出，一口價$199就有交易，沒有隱藏收費、稅項！只要搶到，就可以平價入住曼谷酒店一晚，記得校定鬧鐘啊～

曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）

價錢：$199

優惠推出日期時間：2025年10月22日12pm

曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）位於Surawong路，步行5-10分鐘就到BTS Chong Nonsi和Sala Daeng站、MRT Sam Yan站。（圖片：Trip.com）

天台泳池設有酒吧，外型參考泰國寺廟設計，相當有趣！（圖片：Trip.com）

曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）

地址：180/1 Surawong Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok（地圖按此）

交通：BTS Chong Nonsi和Sala Daeng站、MRT Sam Yan站步行5-10分鐘

