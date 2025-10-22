不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
雙11優惠｜曼谷安曼納酒店激抵價$199！鄰近BTS、MRT站及夜市 打卡天台無邊際泳池
「泰」抵住啦！Trip.com推出雙11優惠，泰國曼谷酒店最平人均$99.5起就可以住到一晚，優惠將在今日（22日）12pm推出，數量有限，手快有手慢冇～建議大家食Lunch前先搶平酒店，免得錯失良機啊！
超吸睛曼谷無邊際泳池酒店 一晚只要$199
是次推出的曼谷優惠酒店是曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel），位於Surawong路，步行5-8分鐘就到BTS Chong Nonsi和Sala Daeng站、MRT Sam Yan站，不但方便旅客搭BTS/MRT遊走曼谷市區，加上7分鐘步程內就有帕蓬夜市，每晚宵夜都有着落！Amara Bangkok Hotel屬於新加坡酒店Amara Hotels & Resorts品牌，走現代化設計，當中以頂樓的無邊際泳池最為吸睛，只要搭配黃昏時分、Magic Hour的曼谷景色，絕對是影相打卡的最佳靚位～Trip.com推出的雙11優惠，將在今日（22日）12pm推出，一口價$199就有交易，沒有隱藏收費、稅項！只要搶到，就可以平價入住曼谷酒店一晚，記得校定鬧鐘啊～
曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）
價錢：$199
優惠推出日期時間：2025年10月22日12pm
曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）
地址：180/1 Surawong Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Chong Nonsi和Sala Daeng站、MRT Sam Yan站步行5-10分鐘
曼谷酒店優惠｜蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店只要$199！酒店附打卡高空泳池、Let's Relax Spa
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車AP
超前部署！泰國政府計劃送內陸機票 精選5大人氣泰國目的地、哪個地方機票最高性價比？
泰國將徵收旅遊稅！陸空收費大不同 泰國觀光部：未來4個月內正式實施
泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
泰國酒店｜清邁平價酒店推介！打卡摩洛哥風 人均$166起、免費借民族衫+泳池水床+漂浮早餐
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁按摩店Fah Lanna Spa實試！付款後預約日期+時間攻略 按摩師細心力度夠但溝通一般？
