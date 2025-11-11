Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜「曼谷自助餐天花板」突發搶半價優惠碼！Copper Beyond、Great Harbour自助餐 無限暢享龍蝦/鵝肝/海膽

去曼谷旅行除了逛街掃貨，最令人期待的一定是放題吃到飽的自助餐體驗！最近曼谷掀起一股自助餐熱潮，不少高質素餐廳都主打海鮮無限量供應、現場烹調日式刺身、甚至連鵝肝都可以任吃，而且價錢比香港平超多，絕對是性價比極高的美食選擇。今次就為大家整理了三間曼谷必去的人氣自助餐優惠，11月11日晚上8點於Klook輸入優惠碼【THBUFFET】即享半價，折扣最多可減$500！$270起享受包括位於市中心的Copper Beyond 兩間分店，以及坐擁昭披耶河景的ICONSIAM Great Harbour國際自助餐，讓你一次過品嚐到來自世界各地的頂級美食！

鵝肝無限任吃新體驗Copper Beyond

Copper Beyond在曼谷開設了兩間分店，分別位於Gaysorn Amarin和The Sense Pinklao，主打國際美食無限量供應的概念。餐廳最吸引的賣點是鵝肝可以任食，這在一般自助餐中實屬罕見，加上新鮮海鮮、烤肉、日式壽司和精緻甜點區，完全滿足各種口味需求。Gaysorn Amarin分店位於曼谷市中心Phloen Chit路，交通方便，裝潢優雅現代，特別適合慶祝特殊場合或朋友聚會，「Copper Beyond Buffet加無限鵝肝吃到飽」只需$637起。至於The Sense Pinklao分店同樣提供豐富的國際美食選擇，國際自助餐配1份高級餐單折後只需$470起，而且平日還有特別優惠，絕對值得預訂！

Copper Beyond Buffet + 無限鵝肝吃到飽（Gaysorn Amarin 分店）

優惠價：$637起/位

SHOP NOW

國際自助餐配1份高級餐單（The Sense Pinklao分店）

優惠價：$490起/位

SHOP NOW

Gaysorn Amarin

地址：Gaysorn Amarin, 3 樓, Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, 曼谷 10330（地圖按此）

The Sense Pinklao

地址：The Sense Pinklao 2 樓 71/50 Borommaratchachonnani Rd, Arun Amarin, 曼谷諾伊, 曼谷 10700（地圖按此）

Gaysorn Amarin 分店國際美食

Gaysorn Amarin 分店國際美食

The Sense Pinklao分店不同的國際美食

The Sense Pinklao分店不同的國際美食

The Sense Pinklao分店

河畔景觀配頂級自助盛宴Great Harbour

位於ICONSIAM六樓的Great Harbour國際自助餐，是來自台灣的知名品牌「美食天堂」在泰國開設的大型餐廳，佔地超過2,000平方公尺，擁有400多個座位和昭披耶河的絕美景致。餐廳設有六個頂級餐點區，包括新鮮海產區、日式壽司鐵板燒、西式牛排義大利麵、以及港式點心和北京烤鴨等亞洲特色料理，全部由專業主廚即場烹調。特別推介的還有海膽壽司、鵝肝牛排、蒲燒鰻魚壽司和泰式龍蝦等招牌菜式，甜點區同樣琳瑯滿目，蛋糕、糕點和冰淇淋吧任你選擇。無論是慶祝節日還是單純想享受奢華美食體驗，這裡都是曼谷必訪的自助餐勝地。平日自助餐只需$270起；而想食奢華少少，亦可選頂級自助餐 ，無限暢享龍蝦、鵝肝、海膽2小時，亦只是人均$750起，cp值超高！

海港餐廳：平日自助餐（週一至週五）

優惠價：$270起/位

SHOP NOW

頂級自助餐 - 無限暢享龍蝦、鵝肝、海膽 (2小時)

優惠價：$750起/位

SHOP NOW

ICONSIAM悅河廣場 Great Harbour 國際自助餐

地址：ICONSIAM 6樓，Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600（地圖按此）

新鮮海鮮

新鮮刺生

鵝肝飯

