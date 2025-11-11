雙11優惠2025｜「曼谷自助餐天花板」突發搶半價優惠碼！Copper Beyond、Great Harbour自助餐 無限暢享龍蝦/鵝肝/海膽

焦點

容祖兒稱自己演戲業餘　入行 26 年從未想退休

曼谷自助餐天花板Copper Beyond、Great Harbour半價！立即睇內文：

去曼谷旅行除了逛街掃貨，最令人期待的一定是放題吃到飽的自助餐體驗！最近曼谷掀起一股自助餐熱潮，不少高質素餐廳都主打海鮮無限量供應、現場烹調日式刺身、甚至連鵝肝都可以任吃，而且價錢比香港平超多，絕對是性價比極高的美食選擇。今次就為大家整理了三間曼谷必去的人氣自助餐優惠，11月11日晚上8點於Klook輸入優惠碼【THBUFFET】即享半價，折扣最多可減$500！$270起享受包括位於市中心的Copper Beyond 兩間分店，以及坐擁昭披耶河景的ICONSIAM Great Harbour國際自助餐，讓你一次過品嚐到來自世界各地的頂級美食！

鵝肝無限任吃新體驗Copper Beyond

Copper Beyond在曼谷開設了兩間分店，分別位於Gaysorn Amarin和The Sense Pinklao，主打國際美食無限量供應的概念。餐廳最吸引的賣點是鵝肝可以任食，這在一般自助餐中實屬罕見，加上新鮮海鮮、烤肉、日式壽司和精緻甜點區，完全滿足各種口味需求。Gaysorn Amarin分店位於曼谷市中心Phloen Chit路，交通方便，裝潢優雅現代，特別適合慶祝特殊場合或朋友聚會，「Copper Beyond Buffet加無限鵝肝吃到飽」只需$637起。至於The Sense Pinklao分店同樣提供豐富的國際美食選擇，國際自助餐配1份高級餐單折後只需$470起，而且平日還有特別優惠，絕對值得預訂！

Copper Beyond Buffet + 無限鵝肝吃到飽（Gaysorn Amarin 分店）

優惠價：$637起/位

SHOP NOW

國際自助餐配1份高級餐單（The Sense Pinklao分店）

優惠價：$490起/位

SHOP NOW

Gaysorn Amarin

地址：Gaysorn Amarin, 3 樓, Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, 曼谷 10330（地圖按此

The Sense Pinklao

地址：The Sense Pinklao 2 樓 71/50 Borommaratchachonnani Rd, Arun Amarin, 曼谷諾伊, 曼谷 10700（地圖按此

Gaysorn Amarin 分店國際美食
Gaysorn Amarin 分店國際美食
Gaysorn Amarin 分店國際美食
Gaysorn Amarin 分店國際美食
The Sense Pinklao分店不同的國際美食
The Sense Pinklao分店不同的國際美食
The Sense Pinklao分店不同的國際美食
The Sense Pinklao分店不同的國際美食
The Sense Pinklao分店
The Sense Pinklao分店

河畔景觀配頂級自助盛宴Great Harbour

位於ICONSIAM六樓的Great Harbour國際自助餐，是來自台灣的知名品牌「美食天堂」在泰國開設的大型餐廳，佔地超過2,000平方公尺，擁有400多個座位和昭披耶河的絕美景致。餐廳設有六個頂級餐點區，包括新鮮海產區、日式壽司鐵板燒、西式牛排義大利麵、以及港式點心和北京烤鴨等亞洲特色料理，全部由專業主廚即場烹調。特別推介的還有海膽壽司、鵝肝牛排、蒲燒鰻魚壽司和泰式龍蝦等招牌菜式，甜點區同樣琳瑯滿目，蛋糕、糕點和冰淇淋吧任你選擇。無論是慶祝節日還是單純想享受奢華美食體驗，這裡都是曼谷必訪的自助餐勝地。平日自助餐只需$270起；而想食奢華少少，亦可選頂級自助餐 ，無限暢享龍蝦、鵝肝、海膽2小時，亦只是人均$750起，cp值超高！

海港餐廳：平日自助餐（週一至週五）

優惠價：$270起/位

SHOP NOW

頂級自助餐 - 無限暢享龍蝦、鵝肝、海膽 (2小時)

優惠價：$750起/位

SHOP NOW

ICONSIAM悅河廣場 Great Harbour 國際自助餐

地址：ICONSIAM 6樓，Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600（地圖按此

新鮮海鮮
新鮮海鮮
新鮮刺生
新鮮刺生
鵝肝飯
鵝肝飯

