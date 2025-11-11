容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
雙11優惠2025｜朗廷酒店自助餐買一送一！人均低至$245食即開生蠔/威靈頓和牛/波士頓龍蝦
朗廷酒店推出自助午餐及自助晚餐買一送一優惠，折後最平$245就食到！立即睇內文：
想在繁忙的香港生活中找個地方享受美食，好好犒賞自己？位於尖沙咀北京道的朗廷酒店The Food Gallery絕對是個好選擇。最近餐廳為大家帶自助午餐及「和牛海鮮饗宴」晚市自助餐買一送一優惠，自助午餐人均低至$245，晚市自助餐人均低至$461，即可享受有豐富菜式的環球美食。自助午餐提供選時令長腳蟹、麵包蟹、熟蝦，及烤阿根廷沙朗牛等；自助晚餐主打一系列的和牛美食，如威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯、波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士以及新鮮炒蟹等，絕對是回本之選，感興趣記得上Klook搶購優惠！
朗廷酒店推自助午餐低至$245 享用長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排
位於香港朗廷酒店的The Food Gallery推出自助午餐優惠，折後人均只需$245起，主打新鮮的長腳蟹肉質飽滿甜美，配上冰鎮的生蠔（週末及公眾假期供應）、麵包蟹、熟蝦，每一口都是大海的鮮甜。而烤阿根廷沙朗牛排則是肉食愛好者的天堂，廚師團隊精心烹調，外酥內嫩的口感讓人一試難忘。午餐還有個貼心的亮點就是熱食相當多選擇，醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、香草鮮茄汁藍青口、茶煙燻盲曹魚柳、紅酒燴鴨腿、花彫辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞等一一送上，讓整個用餐體驗更加愜意。
【買一送一】自助午餐（用餐時段：星期一至五 12:00 - 14:30 / 星期六至日及公眾假期 11:30 - 15:00）
優惠價：$490起/2位（
原價：$898起/2位）
「和牛海鮮饗宴」自助晚餐 必食威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司
自助晚餐「和牛海鮮饗宴」主打一系列的和牛美食，從經典的威靈頓和牛開始，感受酥脆外皮包裹著軟嫩和牛的極致口感，再試試火炙海膽和牛壽司，濃郁的海膽搭配細膩的和牛，入口即化，令人難以忘懷。喜歡烤肉香氣的話，燒和牛肩胛肉眼芯是必試之選！還有黑松露蝦多士與波士頓活龍蝦，香氣濃郁的蒜香蔥油和芝士汁，讓每一口都充滿驚喜。
現場即開的生蠔、鮮嫩的蟹腳，還有姜蔥炒蟹、避風塘炒蟹，多種港式風味讓你吃到停不下來。波士頓活龍蝦更是以不同風味呈現，不管是蒜香濃郁還是芝士濃湯，每種都充滿層次感。還有泰式咖喱大頭蝦、奶油大頭蝦和蒜蓉粉絲蒸扇貝，不能錯過！當然少不了甜品區的「莓果專場」！開心果紅桑子蛋糕、64%朱古力杏桃蛋糕、法式班戟等各式限定甜品，為整場饗宴劃上完美句點。酸甜清爽的莓果搭配綿密的蛋糕，讓人忍不住一口接一口。
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 22:00）
優惠價：$922起/2位（
原價：$1,690起/2位）
香港朗廷酒店 The Food Gallery
地址：The Food Gallery（香港九龍尖沙咀北京道 8 號）(地圖)
