雙11優惠2025｜永安旅遊旅行團最多減$3,000、酒店最多減$500！門市報名再送20吋行李箱

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜永安旅遊推全線產品破底價優惠！旅行團最高減$3000、酒店最高減$500、門市報名再送20寸行李箱 即睇精選優惠！

雙11購物節又殺到！永安旅遊將於11月7日至12日一連6日於中午12時推出「雙11全線產品終極激賞」優惠，無論是亞洲短線還是歐美長線，從機票到酒店再到旅行團，全線均有折扣優惠，旅行團最高減$3,000、酒店最高減$500、機票最高減$180，會員還可額外享50%積分，親臨本門市報名的話，更額外送送20寸行李箱等禮品，別錯過這波雙11福利！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

廣告 廣告

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

即睇永安旅遊雙11優惠

永安旅遊將於11月7日至12日一連6日於中午12時推出「雙11全線產品終極激賞」優惠！（圖片來源：永安旅遊）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

永安旅遊雙11優惠1. 旅行團／郵輪限額優惠 高達$3,000優惠券

今次永安旅遊「雙11全線產品終極激賞」優惠活動於11月7日至12日舉行，推出多項超抵優惠，當中於活動期間每日12pm更會推出旅行團及郵輪限額破底價優惠！

11月7日 ｜皇家加勒比郵輪海洋光譜號日本（福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保）12天船票，每位即減$3,000；

11月8、10、11日 ｜哈爾濱伊春號產品、全線九寨溝旅行團及指定北海道旅行團，每位減$1,000

11月9日 ｜指定澳洲團每人減$600；全線新西蘭旅行團，每日減$800；

11月12日｜全線韓國旅行團每人減$400。

即搶永安旅遊優惠碼

以上優惠只限首11張訂單使用，每訂單首兩位，優惠碼用完即止！（圖片來源： 永安旅遊 ）

永安旅遊雙11優惠2. 旅行團全線優惠 最高減$500

搶唔到以上優惠唔緊要！永安旅行團全線都有推出優惠碼，當中日本、歐美長線旅行團及郵輪旅行團最高可減$500；其餘亞洲線、中國短途及長線旅行團及或船票，分別每位最高減$50至$300不等。推廣碼適用於永安旅遊網上﹑APP應用程式、門市及熱線中心預訂報名全線長線旅行團，使用期至11月12日11:59pm！

永安旅行團全線都有推出優惠碼，當中日本、歐美長線旅行團及郵輪旅行團最高可減$500！（圖片來源：永安旅遊）

即搶永安旅遊優惠碼

永安旅遊雙11優惠3. 網上報名額外送50%會員積分、門市報名送行李箱等精品

大家透過網上報名永安旅行團或郵輪，可享額外50%基本積分獎賞，適用於出發日期由2025年11月7日至2026年3月31日期間之旅行團或郵輪產品。於門市報名2025年12月18日至28日聖誕出發的全線長線旅行團、長線郵輪產品或伊春號東北列車產品的話，每2人或以上訂單即送20吋行李箱一個！其他日子出發全線長線旅行團或長線郵輪產品，每訂單亦會送行李袋及行李帶一個；而門市報名全線亞洲及中國長線旅行團，每訂單則會送行李帶一個，禮品數量有限，送完即止。

網上報名旅行團額外送50%會員積分，門市報名則送行李箱、行李袋或行李帶。（圖片來源：永安旅遊）

永安旅遊雙11優惠4. 全線酒店優惠高達50%折扣

至於酒店住宿方面，則推出3大優惠，於11月7日及10日12pm推出5折優惠碼，只要訂購連續2晚或以上全線酒店（ 預付） ，單一訂單連稅可減最多$500；另外，由11月7日至12日期間，每日12am預訂全線酒店（預付）單一訂單連稅滿$1,000，即減最多$120， 以及訂購全線酒店無門檻優惠，訂酒店即減$68，先用先得！

到永安旅遊訂酒店

永安旅遊的酒店優惠低至5折，最多減$500！（圖片來源：永安旅遊）

永安旅遊雙11優惠5. 全線香港來回機票 最多減$180

活動亦有推出2大全線機票限時優惠，於11月8日及11日12pm推出89折優惠，只要訂購全線香港來回機票，單一訂單未連稅，最高減$180，優惠碼必需於當日11:59pm前使用，否則無效。另外於11月7日至12日期間，每日12am則會推出87折優惠，最高減$100，不限旅遊日期，想幾時飛都得！

於11月8日及11日12pm推出89折優惠，只要訂購全線香港來回機票，單一訂單未連稅，最高減$180！（圖片來源：永安旅遊）

永安旅遊雙11優惠6. 內地、澳門船票低至$1

嚟緊會去澳門的朋友注意！原價$152的金光飛航澳門單程船票（標準艙），永安將於11月7日12pm推出$1超抵優惠。錯過咗唔緊要，11月10日12pm再推出$18優惠，同樣抵買，優惠適用於優惠當天至2025年12月17日期間出發日子。購買來回內地及澳門船票的朋友，都有折扣！於11月7日至12日期間訂購全線內地或澳門船票， 單一訂單滿$280即減$40，名額有限，額滿即止！

永安將於11月7日12pm推出$1超抵優惠，名額共20張。（圖片來源：永安旅遊）

於11月7日至12日期間訂購全線內地或澳門船票， 單一訂單滿$280即減$40。（圖片來源：永安旅遊）

更多相關文章：

雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜人氣深圳博林天瑞喜來登酒店減$100！雙人自助早晚餐+免費升級房型

雙11優惠2025｜深圳鹽田凱悅酒店人均$566.5起！除夕不加價，浪漫倒數迎接2026

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處

雙11優惠2025｜賞紅葉必去台中一日遊買一送一！每人$224.9遊清境農場、日月潭包遊湖

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young