雙11優惠2025｜沙田萬怡酒店「秋日韓風」自助餐低至$111 豪食新鮮生蠔、金獎南澳洲牛肩胛肉、即製梳乎厘班戟

沙田萬怡酒店推出「秋日韓風」自助晚餐或自助午餐雙11優惠，兩者同樣人均低至$111起，自助晚餐可任食季節限定新鮮即開法國生蠔，搭配冰鎮海鮮、一眾韓日中西式熱盤及精緻甜品，包括鱈蟹腳、紐西蘭青口、韓式泡菜鮑魚炒年糕、金獎南澳洲牛肩胛肉、海參三杯雞煲等，週末限定更有香煎法國鴨肝配黑醋，極富誠意，一眾喜歡食自助餐的讀者不能錯過！另外，自助午餐同樣可以任食法國生蠔，也可品嚐誠意十足的韓風美食，包括濟州島烤鯖魚、香煎豬腩肉配泡莱、韓式辣牛肉湯麵等。11月10日中午十二點在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！

沙田萬怡酒店推「秋日韓風」自助餐雙11優惠

位於沙田萬怡酒店的Momo Cafe自助餐廳推出「秋日韓風」主題自助餐雙11優惠，自助晚餐或自助午餐都可享用！自助晚餐的食客首先會每位成人或長者送清蒸本地新鮮龍蝦一隻，鮮甜彈牙，超有誠意！更可任食2款季節限定新鮮即開法國生蠔，大大隻超肥美！熱葷方面，有油脂和肉汁都豐富的金獎南澳洲牛肩胛肉，口感軟嫩的慢煮比利時杜洛克豬柳配巴馬臣芝士脆包糠、京蔥清酒煮文蛤、清蒸沙巴龍躉、韓式蘿蔔炆牛肋條、長形芝士炸豬扒、韓式泡菜鮑魚炒年糕、魷魚釀冬菇、海參三杯雞煲等，多款菜式總有一款合口味！

「秋日韓風」自助餐

自助午餐方面，除了鮮美的生蠔等冰鎮海鮮及刺身，食客也可品嚐到大量韓式美食，如韓式蘿蔔炆牛肋條、泡菜香菇豆腐鍋、韓式泡菜炒年糕等。週末限定更供應粒粒皮脆飽滿的韓式煎餃子、軟糯入味的荔芋扣肉煲、香氣撲鼻的松露油炒蛋、韓式傳統街頭小食韓國黑糖米餅配焦糖醬等美食，喜歡食韓國菜的讀者快點預約啦！

法國生蠔

【雙11優惠】 「秋日韓風」自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

任食2款法國生蠔、每位成人或長者送清蒸本地新鮮龍蝦一隻、指定酒水任飲

優惠價：$111起/位（ 原價：$812起/位 ）

【雙11優惠】 「秋日韓風」自助午餐（用餐時段：平日12:00-14:30 / 週末 12:00-15:00）

優惠價：$239起/位（ 原價：$438起/位 ）

澳洲穀飼100天有骨牛肉眼

肉類美食

新鮮本地龍蝦

生蠔任食

沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街 1 號 2 樓香港沙田萬怡酒店 MoMo Café (地圖)

