雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋

為大家送上雙11優惠！大家要校定鬧鐘在11月1日9pm準時到Klook開搶海洋公園門票買1送1優惠，平日門票每位原價$538起，用現時84折優惠再來個買一送一，人均只要$224起，十分抵買～成功搶到優惠門票，就可以把握最後機會在最後一日（11月2日）入場玩哈囉喂鬼屋！

大家要校定鬧鐘在11月1日9pm準時到Klook開搶海洋公園門票買1送1優惠！（官方圖片）

限時買3送1！人均$403.5起

海洋公園自去年迎來新生命：家姐「加加」、細佬「得得」，大小熊貓再次成為港人愛寵，大家會定時定候入園探望！加上10月適逢Halloween季，經典「哈囉喂」活動雖然少了羅蘭姐的加持，不過仍然落足心思設計6間不同主題的鬼屋，因此近日推出的海洋公園優惠門票都火速售罄～

Klook預告11月1日9pm推出門票買1送1優惠，2位原價$1,067起，用現時84折後的優惠價再買一送一，人均只要$224起，比每張成人門票票價平了$314，變相幫補大家入手「哈囉喂」鬼屋入場Pass！要知道3間鬼屋入場門票（哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」）都要$262起，慳到的$314已經足以付上3間鬼屋的入場pass！

海洋公園門票

買1送1優惠價：$448起/2位（原價$1,067起），人均$224起

開售日期：2025年11月1日9pm起發售

SHOP NOW

大小熊貓再次成為港人愛寵，大家定時定候入園探望！（官方圖片）

經典「哈囉喂」活動雖然少了羅蘭姐的加持，不過仍然落足心思設計6間不同主題的鬼屋，因此近日推出的海洋公園優惠門票都火速售罄～（官方圖片）

