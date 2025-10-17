雙11優惠｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
雙11購物節快到，各大平台都提早送上優惠！深圳眾多酒店之中，Yahoo購物專員今次為大家介紹位於南山CBD、五星級的凱賓斯基酒店，有多款優惠住宿套票，其中最平一晚房價平均只需$817起，即每晚人均$408.5起！入住豪華房或行政房可享用免費游泳池及24小時健身室，還有包早餐、全日酒廊禮遇、管家服務等套票，重緊要是萬聖節及周末不加價，入住日期到12月尾，即睇內文介紹！
南山CBD五星豪華酒店 極近後海站
深圳凱賓斯基酒店（Kempinski Hotel）屬五星級豪華酒店，坐落於南山CBD核心地段，毗鄰海岸城繁華商圈，距離地鐵2號線及11號線後海站僅數步之遙，往返深圳灣口岸及人才公園約5分鐘車程即達，交通極方便。酒店亦鄰近海岸城購物中心及深圳灣萬象城，輕鬆暢享國際品牌購物與高端餐飲體驗，無論商務出行或週末度假的需求都能滿足。
雙11預熱優惠 每晚人均最低$408.5起
有興趣入住凱賓斯基酒店的話，不妨把握Klook的「雙11大促」優惠，有多款非常抵玩的套票，當中最平的是連住特惠，入住豪華房2晚只需每晚$817起，每晚人均$408.5起。如果只住一晚，則可考慮「臻選推薦」入住行政豪華客房，每晚$1,090起，平均每人$545起，已包括雙人行政酒店禮遇，可於行政酒廊享用早餐、歡迎飲品與雞尾酒時光等，更有私人管家服務，感受尊貴貼心服務。
有多點預算的話，升級至行政套房盡享開闊的城市景觀及更舒適的房間，「套房連住」優惠入住行政沙龍套房2晚，平均每晚$1,466起，即每晚人均$733起，一樣有行政禮遇。即使有不同「筆直」，都能揀到心儀的住宿選項。最緊要的是這3個優惠都是萬聖節及周末同價，入住日期到12月底，雖然不適用於聖誕節及除夕入住，但可以預訂前後日子當慶祝。
【雙11大促 | 臻選推薦】行政豪華客房1間1晚（含雙人行政酒店禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$1,090起
（原價$1,744起），每晚人均$545起
行政豪華客房1間1晚
雙人行政酒廊禮遇（行政酒廊禮遇包括以下內容）：
行政酒廊快速辦理入住及退房手續
行政酒廊或西餐廳享用早餐(每天07:00-10:30)· 入住時提供歡迎飲品
行政酒廊全天候提供的精選飲料及小食
行政酒廊歡樂時光(每天17:30-19:30)
尊享每天熨燙三件衣服· 凱賓斯基私人管家服務
尊享24小時入住禮遇(詳情可在辦理入住時諮詢前台工作人員)
可使用行政酒廊會議室兩小時(視預定情況)
【雙11大促 | 連住特惠】豪華房1間2晚（免費游泳池+24小時健身器材等）
優惠價：$1,634起
（原價$2,278起），平均每晚$817起，每晚人均$408.5起
豪華房1間2晚
免費使用游泳池
24小時健身器材
【雙11大促 | 套房連住】行政沙龍套房1間2晚（含雙人行政酒廊禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$2,932起
（原價$3,805起），平均每晚$1,466起，每晚人均$733起
行政沙龍套房1間2晚
雙人行政酒廊禮遇（行政酒廊禮遇包括以下內容）：
行政酒廊快速辦理入住及退房手續
行政酒廊或西餐廳享用早餐(每天07:00-10:30)· 入住時提供歡迎飲品
行政酒廊全天候提供的精選飲料及小食
行政酒廊歡樂時光(每天17:30-19:30)
尊享每天熨燙三件衣服· 凱賓斯基私人管家服務
尊享24小時入住禮遇(詳情可在辦理入住時諮詢前台工作人員)
可使用行政酒廊會議室兩小時(視預定情況)
深圳凱賓斯基酒店
地址：深圳市南山區海德三道13號（地圖按此）
交通：深圳地鐵2號線同11號線後海站直達
