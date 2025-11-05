低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜人氣深圳博林天瑞喜來登酒店減$100！雙人自助早晚餐+免費升級房型
在深圳過一晚，是否只能選擇平價快捷？於雙11購物潮中，Klook現正推出限時優惠，入住深圳博林天瑞喜來登酒店，即減$100，優惠後人均每晚只需$825，即可享受萬豪集團旗下的五星級體驗，還包雙人自助早晚餐及免費升級尊貴豪華客，絕對不可錯過！
雙11限定：豪華住宿低至每晚$1,650
由即日起至11月15日，透過Klook預訂深圳博林天瑞喜來登酒店住宿套餐，即可享有獨家$100折扣，折後每晚只需$1,650，雙11過後則回升至$1,759，而原價更高達$2,278,現正是入手的最佳時機！套餐包括一晚豪華房住宿，雙人自助早餐及晚餐，並可免費升級至尊貴豪華客房。此外，還附送一張價值人民幣300元的 waterfall SPA代金券，當然少不了免費的室內兒童樂園、健身房及恆溫泳池，無論是家庭出遊或情侶度假都非常合適。
豪華房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人自助晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）
雙11優惠：每晚$1,650起（原價$2,278 起）人均$825
免費升級尊貴豪華客房（實房態而定）
豪華房1間1晚
雙人自助早餐
雙人自助晚餐（週三至週日自助晚餐）
300元waterfall SPA代金券一張（需消費滿800元使用）
免費使用室內兒童樂園
免費使用健身房
免費使用室內恆温泳池
設計感十足豪華大房 地理極方便
酒店由香港知名設計事務所鄭中設計（CCD）操刀，擁有307間客房，部分客房還擁有270度全景山景。豪華大牀房配備一張2米特大牀，豪華雙牀房則設有兩張1.4米雙人牀，房間面積達45平方米，空間感十足。另外酒店位於南山區留仙大道，鄰近深圳大學城，步行10分鐘即可到達地鐵5號線大學城站，距離深圳灣口岸僅需15分鐘車程，交通便利，無論是商務或休閒都非常方便。
深圳博林天瑞喜來登酒店
地址：廣東省深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘
