Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起

雙11優惠海量釋出，一家幾口北上深圳，推介萬豪酒店集團旗下的同泰萬怡酒店，如今Klook正推出家庭休閒遊樂套餐優惠，本身套票已有低至55折優惠，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名小童早晚餐，人均只需$203.4起，即睇優惠詳情！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

萬豪酒店集團旗下 鄰近深圳機場

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰深圳國際機場、深圳國際會展中心，附近還有同泰時代廣場、和平夜市街等景點，港人從香港乘搭環島中港通的跨境巴士更可直達酒店，非常方便。酒店屬於萬豪酒店集團旗下品牌，服務品質有保證，網上不少好評都大讚房間面積大且整潔，尤其適合親子客入住。

廣告 廣告

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達。（相片來源：Klook）

酒店屬於萬豪酒店集團旗下品牌，服務品質有保證。（相片來源：Klook）

網上不少好評都大讚房間面積大且整潔，尤其適合親子客入住。（相片來源：Klook）

家庭套餐低至55折 加$12包小童早晚餐

Klook於即日起推出同泰萬怡酒店的家庭休閒遊樂套餐優惠，入住豪華房一晚，包括2大2小自助早餐及晚餐，以及電玩城遊戲幣100個，折後只需$1,005起，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名1.4米以下小童早晚餐，合共$1,017起，供最多2大3小入住，人均只需$203.4，特別適合一家五口入住。

【家庭休閒遊樂套餐】豪華房1間1晚（含2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐+電玩城遊戲幣100個）（1.2米以下）+11元可兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐

價錢：$1,005起 （原價$1,843） ；另加人民幣11元（即港幣$12）兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐，合共$1,017，2大3細入住人均$203.4

按此經Klook預訂

Klook於即日起推出同泰萬怡酒店的家庭休閒遊樂套餐優惠，入住豪華房一晚，包括2大2小自助早餐及晚餐，以及電玩城遊戲幣100個。（相片來源：Klook）

豪華房買一送一 加11.11元送雙人自助早餐

兩口子的話，可考慮豪華房買一送一優惠，可選一間兩晚或兩間一晚，折後$1,078起，平均每晚只需$539起、人均$269.5起。另加人民幣11.11元（即港幣$12）可加購雙人自助早餐，即是兩晚住宿都有早餐歎，折後$1,090起，人均每晚只需$272.5，即使聖誕正日、除夕日、元旦日都無加價，超抵玩！

【雙11 | 買一送一】豪華房1間2晚/2間1晚（限量50份￥11.11加購雙人自助早餐）

價錢：$1,078起 （原價$1,843） ；另加人民幣11.11元（即港幣$12）加購雙人自助早餐，合共$1,0909起，人均每晚只需$272.5

按此經Klook預訂

深圳同泰萬怡酒店

地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）

交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。

更多相關文章：

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷

雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療

雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠