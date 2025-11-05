雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起
雙11優惠海量釋出，一家幾口北上深圳，推介萬豪酒店集團旗下的同泰萬怡酒店，如今Klook正推出家庭休閒遊樂套餐優惠，本身套票已有低至55折優惠，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名小童早晚餐，人均只需$203.4起，即睇優惠詳情！
萬豪酒店集團旗下 鄰近深圳機場
位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰深圳國際機場、深圳國際會展中心，附近還有同泰時代廣場、和平夜市街等景點，港人從香港乘搭環島中港通的跨境巴士更可直達酒店，非常方便。酒店屬於萬豪酒店集團旗下品牌，服務品質有保證，網上不少好評都大讚房間面積大且整潔，尤其適合親子客入住。
家庭套餐低至55折 加$12包小童早晚餐
Klook於即日起推出同泰萬怡酒店的家庭休閒遊樂套餐優惠，入住豪華房一晚，包括2大2小自助早餐及晚餐，以及電玩城遊戲幣100個，折後只需$1,005起，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名1.4米以下小童早晚餐，合共$1,017起，供最多2大3小入住，人均只需$203.4，特別適合一家五口入住。
【家庭休閒遊樂套餐】豪華房1間1晚（含2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐+電玩城遊戲幣100個）（1.2米以下）+11元可兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐
價錢：$1,005起
（原價$1,843）；另加人民幣11元（即港幣$12）兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐，合共$1,017，2大3細入住人均$203.4
豪華房買一送一 加11.11元送雙人自助早餐
兩口子的話，可考慮豪華房買一送一優惠，可選一間兩晚或兩間一晚，折後$1,078起，平均每晚只需$539起、人均$269.5起。另加人民幣11.11元（即港幣$12）可加購雙人自助早餐，即是兩晚住宿都有早餐歎，折後$1,090起，人均每晚只需$272.5，即使聖誕正日、除夕日、元旦日都無加價，超抵玩！
【雙11 | 買一送一】豪華房1間2晚/2間1晚（限量50份￥11.11加購雙人自助早餐）
價錢：$1,078起
（原價$1,843）；另加人民幣11.11元（即港幣$12）加購雙人自助早餐，合共$1,0909起，人均每晚只需$272.5
深圳同泰萬怡酒店
地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）
交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。
