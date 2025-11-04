Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟

全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」今年9月底深圳開幕，吸引不少滑雪新手、高手北上朝聖！滑完雪想住返晚先返港，推介距離滑雪場只有8分鐘車程的深圳國際會展中心洲際酒店，Klook趁雙11推出立減$100-$200優惠，適合2人或2大1細家庭客入住，折後人均只需$467.3起，聖誕/除夕/元旦不加價，即睇優惠內容。

深圳國際會展中心洲際酒店距離全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」只有8分鐘車程，方便一眾滑雪人士入住！（相片來源：Klook）

設親子遊樂場及室內恆溫泳池

2023年7月開幕的深圳國際會展中心洲際酒店，位於深圳西部會展新城，鄰近深圳國際會展中心，來往深圳地鐵國展北站步行約12分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店外型以珠江帆影、水紋、潮汐等元素為靈感，359間房間均為智能客房，面積由450-2,520呎不等，部分房型設有全景落地窗，可飽覽窗外景觀。酒店內除有親子主題房型，亦有親子遊樂場，適合親子客入住。另有室內恆溫泳池、健身室，大人都有Relax的地方。

酒店內除有親子主題房型，亦有親子遊樂場，適合親子客入住。（相片來源：Klook）

室內恆溫泳池（相片來源：Klook）

兩大立減優惠 聖誕/除夕/元旦不加價

今次Klook一口氣推出兩大立減優惠，標榜聖誕檔期、除夕、元旦等旺季都絕不加價，適合大時大節好好慶祝。先講二人套票，入住洲際豪華客房，包雙人早餐、洲際行政酒廊雙人禮遇，如今可享立減$200優惠，折後每晚只需$1,186，雙11過後則回升至$1,417，原價更高達$1,842，優惠低至65折。

【雙11特惠立減$200】洲際豪華客房（含雙人早餐+洲際行政酒廊雙人禮遇+親子樂園）

價錢：$1,186 （原價$1,843） ，人均$593

按此經Klook預訂

今次Klook一口氣推出兩大立減優惠，標榜聖誕檔期、除夕、元旦等旺季都絕不加價，適合大時大節好好慶祝。（相片來源：Klook）

一家三口家庭套票人均$467.3起

至於一家三口家庭套票則有立減$100優惠，同樣入住洲際豪華客房，包2大1小自助早餐及晚餐，以及暢玩兒童樂園，折後每晚低至$1,402，人均$467.3，以原價$1,951來計算，優惠高達72折，同樣抵住。

【雙11特惠 | 立減$100】洲際豪華客房1間1晚（含兩大一小自助早餐+兩大一小自助晚餐/套餐+兒童樂園）

價錢：$1,402 （原價$1,953） ，2大1細入住人均$467.3

按此經Klook預訂

可暢玩兒童樂園。（相片來源：Klook）

深圳國際會展中心洲際酒店

地址：深圳寶安區福園二路93號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線國展北站步行12分鐘

