楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
雙11優惠2025｜深圳大梅沙京基洲際酒店2大2小人均$432.5起！住海景房兼嘆私人沙灘 送自助晚餐/旅拍服務
假日北上深圳旅遊想找間靚景酒店留宿一宵，深圳大梅沙京基洲際度假酒店是個好去處！KKday及Klook推出雙11優惠，最平2大2小人均$432.5起入住豪華海景客房一晚，包自助早餐及自助晚餐，兼可暢玩健身房、室內泳池，以及大梅沙趣趣島每日活動～預訂行政房staycation套票還有旅拍服務，即睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
270度環抱海景、嘆私人沙灘
深圳大梅沙京基洲際度假酒店距離沙頭角口岸約20分鐘車程，位於大梅沙海濱，是當地非常出名的海灘之。一步出酒店便是酒店私人沙灘，長2公里、270度環抱海景，令人有種去了海島度假的錯覺！酒店設施眾多，設5個室內及戶外游泳池，包括無邊泳池、兒童游泳池、水上滑梯和水上娛樂設施，另有健身室、洲際行政俱樂部，以及大梅沙趣趣島，不論親子、情侶或朋友都適合入住。
人均$432.5起住豪華海景房、送2大2小自助早晚餐
11月未到，雙11優惠先到！KKday及Klook都有雙11優惠，先講講KKday，最平2大2小人均$432.5起入住豪華海景客房一晚，包自助早餐及自助晚餐，兼可暢玩健身房、室內泳池，以及大梅沙趣趣島每日活動。而Klook就安排入住行政俱樂部園景房，2大2小入住均享有俱樂部行政禮遇：自助早餐、下午茶、歡樂時光人均$458.3起，還有旅拍體驗，會精修5張照片。提提大家，此優惠在聖誕節、2026年1月1日至1月3日、2月13日至2月14日都不加價，如已有計劃在這些節日北上，不妨趁有低價搶先入手。
【KKday雙十一搶購海陸甄選套餐】主樓豪華海景客房 + 2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐
價錢：$1,730起，2大2小入住、人均$432.5起
【雙11.11特惠】行政俱樂部園景房1間1晚（含2大2小俱樂部行政禮遇（自助早餐+下午茶+歡樂時光）（兒童1.2米以下））
價錢：$1,833起（原價$2,605起），2大2小入住、人均$458.3起
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線大梅沙站Call車約5分鐘
更多相關文章：
深圳交通｜口岸免費巴士！蓮塘口岸往返大梅沙8號奧特萊斯Outlet 即睇行駛日期、班次時間
深圳最大海洋主題公園「小梅沙新海洋世界」10月試業！全球最大圓柱魚缸、逾200種珍稀物種 即睇門票優惠
深圳好去處｜小梅沙沙灘5.1重新開放！全新3大設施 小梅沙海洋世界、海濱公園、疊翠湖郊野公園
深圳旅遊｜鹽田區大小梅沙路線推介！深圳地鐵山海專線開通、蓮塘口岸最快35分鐘直達 一覽食買玩住宿行程
深圳酒店優惠｜桔釣沙萊華度假酒店買1送1！人均$341.5起 送2大1小自助早餐、水上活動體驗
深圳好去處｜深圳隱世版偽「釜山海雲台小火車」！同場有海中韆鞦、玫瑰花海船、餵食梅花鹿｜附前往方法
深圳旅遊｜內地旅行必用7大app：電子支付、地圖搵路、Call車、遙距取號排隊、獨家優惠券
內地電子支付｜WeChat Pay HK/Alipay HK/八達通Pro大比併 一文睇晒3大電子錢包申請方法＋優缺點
深圳南山酒店8折優惠、最多減$207！人均低至$181.7 優惠期至2026年1月｜深圳酒店
深圳酒店｜羅湖酒店20大推介！最平人均$112起 鄰近羅湖新商場：益田假日廣場/茂業天地｜附交通方法
雙11優惠｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店低至65折！人均$435.3起 包自助晚餐／嘉賓軒行政禮遇、滑冰場門票｜深圳酒店
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 日式榻榻米客房/24小時閲讀空間書吧/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相
深圳Hello Kitty Cosmos光影特展！10大全景展區：10米高蘋果森林、巨型流沙幻像、發光氣球水怪/KURUMI
其他人也在看
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 10 小時前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
機場貨機衝落海｜阿聯酋航空：由ACT Airlines濕租 機上無貨物
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一架從杜拜阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場出發抵港的貨機（航班編號UAE9788／EK9788）於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏中的地勤車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，地勤車亦連人帶車被撞落海，車上兩名機場保安am730 ・ 1 天前
世界知名主廚Gordon Ramsay力推塔斯曼尼亞！全球頂級旅遊及美食目的地 不能錯過豐富海產美食、威士忌
世界知名主廚Gordon Ramsay與幼年大白鯊的意外相遇，讓這座澳洲島嶼成為全球矚目焦點。近日塔斯曼尼亞榮獲《Condé Nast Traveler》2025年「讀者之選大獎」亞太及南太平洋地區「最佳島嶼」第二名，這項殊榮與這位米芝蓮星級主廚的親身推薦，印證了塔斯曼尼亞作為全球頂級旅遊及美食目的地的地位。Yahoo Food ・ 1 天前
首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江
首爾市正式推出「漢江水上巴士」，由麻谷開往蠶室，沿途有7個碼頭站點，讓遊客以全新角度欣賞首爾的城市風貌與漢江的悠然水色，單程票價3,000韓圜。下次玩首爾，不妨換個角度，從水面出發，重新認識這座熟悉又陌生的城市。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
全運會助力粵港澳 提振文體旅業 下月開鑼帶旺人流 衍生多元休閒產品
第十五屆全國運動會（全運會）將於下月9日至21日舉行，由廣東、香港及澳門三地首次聯合主辦。全運會不僅是體育盛事，更是粵港澳三地旅遊業的重大機遇，預期帶動人流及消費。旅遊界立法會議員姚柏良表示，大灣區可望進一步整合和提升體育設施與旅遊服務，發揮各自優勢，發展出結合觀賽、體驗與休閒的多元化體育旅遊產品，未來可持續舉辦更多跨境賽事和文化活動，深化區域合作。信報財經新聞 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 2 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 5 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？
中國管制稀土出口後，一時間歐美驚覺到中國幾乎壟斷了供應，開始研究再度增加開採稀土資源，法國在西南部建精煉廠的項目料隨即上馬，美國總統特朗普亦拍板85億美元的稀土協議，宣布與澳洲合作開發 ，揚言一年後稀土就會「多到不知道怎麼用」。之不過，中國的稀土優勢亦非一蹴而就，起初是由已故國家領導人鄧小平南巡時一錘定音，定調「中國要有稀土」，逐步整頓產業鏈，佈局數十年才發展起來，未知特朗普在卸任前，能否「硬起來」擺脫對中國倚賴？Yahoo財經 ・ 5 小時前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 17 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 3 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 1 天前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 1 天前