雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場

1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新

Bloomberg ・ 1 小時前