屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
今年新開的一站式室內潮玩館「金谷潮玩聯盟」，佔地約2萬呎，提供30個遊戲項目，包括VR真人射擊、攻防箭、閃動格子、劇本殺等流行玩意，地方大，遊戲種類及數目都夠多，因此開業以來都深愛親子客歡迎！Yahoo購物專員發現，Klook將於11月2日早上11點推出「金谷潮玩聯盟」門票快閃$10優惠，一票即可暢玩6館，搶定「傍身」無損失。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
$10門票快閃優惠
Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，其中11月2日早上11點推出「金谷潮玩聯盟」$10門票快閃優惠，一票暢玩逾30項目，不限次數、無限進出，若以最平的$143平日夜場票來計，優惠已超過1折，所以各位不用想太多，校定鬧鐘準時搶票吧！
金谷潮玩聯盟
優惠價：$10
開賣日期：11月2日11am
逾2萬呎一站式室內潮玩館
「金谷潮玩聯盟」位於南山區中心地帶，港人乘搭深圳地鐵7號綫於龍井站下車，只需步行約5分鐘即可到達。場內設有6個館：室內潮玩館、室內卡丁車、自助網球館、泡泡樂園、露天釣蝦館、棋牌會館，提供多達30多個遊戲項目，有齊動靜態遊戲，如有攻防箭、氣步槍、高爾夫球、保齡球、棒球、桌球、網球、冰壺及VR真人射擊，當中由攀爬架、滑梯、踏板、平衡木等關卡組成的闖關區，對自己體力有信心的話定必要挑戰。另外還有多個融合未來感燈光和音樂，再搭配射籃、躲避、閃動格子等玩法的光影遊戲，啱晒一大伙兒柴娃娃狂歡。想玩靜態一點的遊戲，場內亦設有棋牌、劇本殺、卡拉OK等遊戲，貼心地滿足不同年齡層及興趣人士需要！
金谷潮玩聯盟
地址：深圳市南山區龍珠四路88號金谷創業園F座二樓潮玩聯盟（地圖按此）
開放時間：10am-10pm
交通：深圳地鐵7號線龍井站B出口步行500米
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店人均$299起！包自助早餐、嘉賓軒行政禮遇／自助晚餐、滑冰場門票
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat
其他人也在看
增兩人染基孔肯雅熱輸入個案 鳳德邨31人呈輕微病徵須驗血
衛生防護中心公布，截至昨午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。 第二宗個案為69歲男子，獨居觀塘，曾於10am730 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜澳門《水舞間》門票豪華席低至$729！景觀席都有平
去澳門必睇的《水舞間》門票又有優惠！Klook雙11優惠開鑼，將於11月1號早上11點推出門票優惠，購買豪華席只需每位$729！要知道原本購買最便宜的景觀席已需$698，即是現在加$31就可以升級視野更佳的座位，這個優惠絕對超值。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
流浪貓狗疑被抽血 建寵物血庫牟利 廣州林業局稱正處理事件 業界發自律倡議書︱Yahoo
內地有網民近日發佈短片，顯示有小貓在疑似鄉郊的戶外地方被抽血，小貓狀況虛弱。據上載短片的網民指出，這是內地寵物血庫灰色產業鏈的一環，他自己養的小貓被輸血後懷疑細菌感染去世，於是多方追查，結果揭發了這種不良操作。事件引發輿論譁然，廣州市動物診療業協會發佈倡議書，呼籲全市動物診所拒絕使用來歷不明的動物血掖；中國獸醫協會亦表示關注及建議設立行業標準；廣州市林業和園林局則稱，正在處理事件。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
17歲女兒遭下流言語性騷擾！超高EQ「用成熟回應化解」 男星力挺：要跟妳學習
香港男星林盛斌（阿Bob）與妻子黃乙頤（Pearl）婚後育有3女1子，長女林霏兒（Faye）現年17歲，外型甜美、打扮大方，經常在社群平台分享生活照，散發自信與個人風格。不過，她近日在IG限時動態公開指出，自己遭網友以不雅字眼性騷擾，讓她氣得發文以黑底紅字怒斥：「骯髒過分！」姊妹淘 ・ 17 小時前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 18 小時前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 19 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 17 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 15 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 20 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 19 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 2 天前
灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業
在灣仔開業逾六十年的老牌客家菜酒家「醉瓊樓」，於今年9月曾發布結業啟示，指受消費模式改變、經營成本上升等多重挑戰影響，計劃於10月底或之前結束營業，但同時表明「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場情況轉佳或獲業主合理支持，會再作公佈。閱讀更多：金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名醉瓊樓昨（29日）再發出新公告，以「爐火重燃」為題，表示「衷心感謝業主的理解與支持，願意共渡時艱」，並與業主商討可行方案，得以「在逆風中重獲生機」。醉瓊樓同時宣布，將於本周六至下周二（11月1日至4日）暫停營業進行內部維裝修，並由下周三（11月5日）恢復營業；整個11月晚市（下午6時後入座）推出全單九折優惠，答謝「知味人」的支持。 延伸閱讀: 彩雲邨 金鐘 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
網民比較華田、好立克、美祿邊個好飲啲？美祿原來有呢個隱藏飲法？
最近有網民於網上討論區發帖，問華田、好立克、美祿3種飲品當中，哪隻最好飲，樓主直言「華>美>好」，立即引起一眾網友熱論！有人表示華田溝水1:5就超香滑，美祿要1:1加奶才夠味；有人更爆料美祿粉乾食是隱藏神級食法，還有麵包夾美祿的「升天組合」！另有網民則推介兒童鴛鴦、胚芽好立克，甚至指好立克攪不溶可以當糖食，一堆童年回憶頓時湧現！立即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 21 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估
1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新Bloomberg ・ 1 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前