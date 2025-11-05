Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟直通巴士買去送回！平均$35/程、旺角上落適用

深圳近期最熱門景點非前海華發冰雪熱雪奇蹟莫屬，想舒適又直接北上滑雪，一定是乘搭直通巴士點對點前往。全程只需約1小時車程就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發。Klook更將於11月5日9pm推出買去送回優惠，相等於買一送一。原價單程車票$70，折扣後平均每程只需$35，旺角上落適用，即睇優惠詳情！

直通巴1小時直達前海華發冰雪世界

前海華發冰雪世界熱雪奇蹟新開幕，香港人北上滑雪又多個選擇。如果一家大小出遊，選擇直通巴士絕對是最快捷又舒適的交通方式，車程只需約1小時，不必搭車到各口岸過境再轉公共交通工具。環島中港通是其中一間營運香港各區至華發冰雪世界的路線的直巴公司，港九新界都有上車點，部分車站每日更有超過20個班次，十分方便。

環島中港通有銅鑼灣、荃灣、大圍、觀塘及旺角上落點，輕鬆往返前海華發冰雪世界（圖片來源：環島中港通）

買去送回、每程只需$35

適逢雙11優惠，Klook推出旺角朗豪坊班次買去程送回程優惠，除開每程只需$35。優惠於11月5日9pm開賣，有興趣就記得較鬧鐘搶購。如果搶不到優惠或者上車地點不太適合，亦可考慮「11.11 抵Deal - 85折」，多個上車點包括銅鑼灣時代廣場、荃灣德海街、大圍村南道、觀塘馬蹄徑及旺角朗豪坊都有單程85折，即每程$60，去程及回程同樣有優惠，憑證由預訂確認日期起計有效180日，即使不是短期內出發，都可以趁有優惠買定備用！

深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟往返香港直通巴士Open票 （環島中港通提供）

上車/落車點：旺角朗豪坊

優惠價：$70/來回，平均單程$35 （原價$70）

【11.11 抵Deal - 85折】單程車票

上車/落車點：銅鑼灣時代廣場、荃灣德海街、大圍村南道、觀塘馬蹄徑、旺角朗豪坊、前海華發冰雪世界

優惠價：單程$60 （原價$70）

華發冰雪熱雪奇蹟適合一家大小去玩雪，最快只需1小時車程（圖片來源：前海華發冰雪世界）

