深圳酒店雙11優惠2025｜17間深圳酒店優惠低至半價、人均$214.2起！鄰近多個新景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟/哈利波特禁忌森林

雙11優惠2025正式開鑼，Klook及KKday於11月11日將每小時不間斷推出超筍旅遊優惠！今次Yahoo購物專員為大家搜羅17間深圳酒店優惠，低至半價，人均最平只要$214.2起，十分划算！除了價錢抵，入住日期還有多個選擇，部分酒店在周末或聖誕節入住，也是同價，加上鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟、K11 ECOAST、深圳小梅沙海洋世界、哈利波特禁忌森林等今年新開景點，最適合大家提前計劃北上玩樂的旅程～
深圳酒店優惠1. 深圳凱賓斯基酒店｜雙11優惠低至63折
1.【雙11大促 | 臻選推薦】行政豪華客房1間1晚（含雙人行政酒店禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$1,090起
（原價$1,744起），每晚人均$545起
2.【雙11大促 | 連住特惠】豪華房1間2晚（免費游泳池+24小時健身器材等）
優惠價：$1,634起
（原價$2,278起），平均每晚$817起，每晚人均$408.5起
3. 【雙11大促 | 套房連住】行政沙龍套房1間2晚（含雙人行政酒廊禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））
優惠價：$2,932起
（原價$3,805起），平均每晚$1,466起，每晚人均$733起
深圳凱賓斯基酒店
地址：深圳市南山區海德三道13號（地圖按此）
交通：深圳地鐵2號線同11號線後海站直達
相關文章：雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
深圳酒店優惠2. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜雙11優惠低至68折
1. 【11.11週年限定·連住優惠】豪華客房 （免費升級尊貴豪華客房）1間2晚｜包括雙人自助早餐 + 入住首晚雙人海鮮自助晚餐 + 300元waterfall spa現金券一張｜贈送歡迎水果1份
優惠價：$2,881起
（原價$4,247），人均每晚$720.3起
2. 【11.11週年限定·動物園親子套餐】豪華客房 ｜包括 2大1小自助早餐 + 雙人深圳野生動物園下午場門票 + 300元waterfall spa現金券一張
優惠價：$1,320起
（原價$1,802），2大1小入住人均$440起
3. 【雙11特惠 | 立減$100】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人自助晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）
優惠價：$1,653
（原價$2,283），2大1小入住人均$551起
深圳博林天瑞喜來登酒店
地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘
深圳酒店優惠3. 深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿｜雙11優惠低至6折
1.【KKday 獨家·雙十一大促｜限量升級至開放式園景套房及贈送歡迎水果】豪華客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜適用於星期五、六
優惠價：$1,199起
（原價$2,010），人均$599.5起
2. 【雙11大促 | 限時立減】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人週末自助晚餐+延遲退房）【限量升級至開放式園景套房+歡迎水果】
優惠價：$1,186起
（原價$1,844），人均$593起
深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿
地址：深圳市南山區前海路3109號（地圖按此）
交通：從香港市區出發搭乘中港通巴士(立即預訂)至山姆(前海店)(約2小時15分鐘)，再搭乘的士至酒店(約10分鐘)
深圳酒店優惠4. 深圳南山伊敦酒店｜雙11優惠低至67折
1. 【港澳人士·專屬優惠】商務房+雙人自助早餐
優惠價：$730起
（原價$1,082），人均$365起
2. 【雙11特惠】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐）（11.16之前下單送1名1.4m以下兒童）
優惠價：$1,317起
（原價$1,952），2大1小入住人均$439起
深圳南山伊敦酒店
地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程
深圳酒店優惠5. 深圳君悅酒店｜雙11優惠低至65折
1. 【雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐】君悦客房(46㎡） + 雙人行政禮遇（包括嘉賓軒早餐）+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 贈送200元水療代金券 + 延遲退房（需視當天房態而定）
優惠價：$1,201起
（原價$1,860），2大2小入住人均低至$300.3起
2. 【雙十一特惠·雙人早+晚餐】君悅客房(46㎡） + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+雙人萬象城滑冰場門票 +贈送200元水療代金券 +免費加床（12歲以下兒童）+ 延遲退房（需視當天房態而定）
優惠價：$1,747起
（原價$2,845起），2大2小入住人均$436.8起
深圳君悅酒店
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號（地圖按此）
交通：羅湖和皇崗口岸車程約8分鐘；深圳地鐵1號線大劇院站C出口，步行2分鐘。
深圳酒店優惠6. 深圳隱秀山居酒店｜雙11優惠低至76折
1. 【特惠推薦】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+歡迎水果+迷你吧+2張高爾夫練習場體驗券+兒童樂園等）
優惠價：$840起（原價$1,092），人均$420起
2.【雙早套餐】豪華180度高爾夫湖景客房＋雙人自助早餐｜送2張高爾夫體驗券＋1張100元餐飲代金券
優惠價：$1,112起
（原價$1,475），人均$556起
深圳隱秀山居酒店
地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）
交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程
深圳酒店優惠7. 深圳美憬閣酒店｜雙11優惠低至5折
1. 【雙十一大促限定】豪華城景房 + 2大1小（1.4米以下）自助早餐 + 2大1小（1.4米以下）自助晚餐
優惠價：$1,214起
（原價$2,281），2大1小入住人均人均$404.7起
2. 【雙十一大促·連住優惠】豪華城景房1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐
優惠價：$1,285起
（原價$2,578），2大1小入住每晚人均$214.2起
深圳美憬閣酒店
地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）
交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘
深圳酒店優惠8. 深圳同泰萬怡酒店｜雙11優惠$11送雙人自助早餐/小童早餐+晚餐
1. 【11.11週年限定·加$11多雙人自助早餐】豪華客房1間2晚/2間1晚
優惠價：$1,079起
（原價$1,844），每晚人均$269.8起
2. 【家庭休閒遊樂套餐】豪華房1間1晚（含2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐+電玩城遊戲幣100個）（1.2米以下）+11元可兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐
優惠價：$1,005起
（原價$1,843），2大2小入住每晚人均$251.3起
3. 【聖誕早鳥特惠·雙十一 95折優惠·雙早雙晚】豪華客房｜雙人自助早餐 + 雙人自助晚餐
優惠價：$925起，每晚人均$462.5起
深圳同泰萬怡酒店
地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）
交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。
深圳酒店優惠9. 深圳寶安萬豪萬楓酒店｜雙11優惠低至65折
【雙11.11大促 | 限量升級】高級客房1間1晚（無早/雙早+限量免升豪華客房）
優惠價：$556起
（原價$861），人均$278起
深圳寶安萬豪萬楓酒店
地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）
交通：深圳地鐵11號線馬安山C出口
深圳酒店優惠10. 深圳安蒂婭美蘭酒店｜雙11優惠低至7折
1. 【雙11折扣】豪華客房1晚 (含雙人早餐+雙人自助晚餐（龍蝦/雪燕/四頭鮮鮑）)（限量免升行政房）
優惠價：$1,055起
（原價$1,515），人均$527.5起
2. 【雙11特惠】豪華客房1間1晚（含2大1小早餐+2大1小自助晚餐+MELAND2大1小通用票）
優惠價：$1,297起
（原價$1,843），2大1小入住人均$432.3起
深圳安蒂婭美蘭酒店
地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘
深圳酒店優惠11. 深圳美高梅酒店｜雙11優惠低至7折
【雙11特惠 | 優選假期】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+雙人雞尾酒+旅拍體驗+小獅子俱樂部等）
優惠價：$1,727起
（原價$2,499），2大1小入住人均$575.7起
深圳美高梅酒店
地址：深圳鹽田區小梅沙（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口
深圳酒店優惠12. 深圳觀瀾湖酒店｜雙11優惠低至7折
【雙十一大促｜親子套餐】高級豪華客房 + 2大1小自助早餐 + 300元餐飲現金券 + 騎樂馬術教學體驗 + 雙人卡魯冰雪世界娛雪區3小時門票 + 酒店兒童部落暢玩體驗
優惠價：$1,365起
（原價$1,952），人均$682.5起
深圳觀瀾湖酒店
地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）
交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店
深圳酒店優惠13. 深圳鹽田凱悦酒店｜雙11優惠立減$200
【雙11.11｜早鳥立減$200】山景標準客房1間1晚 （含雙人自助早餐+雙人自助晚餐（週四至週日）/半自助晚餐（週一至週三）
優惠價：$1,133起
（原價$1,734），人均$566.5起
深圳鹽田凱悅酒店
地址：深圳鹽田區海景二路1025號（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線海山站A1出口
深圳酒店優惠14. 深圳硬石酒店｜雙11優惠加$11多一間/一晚
【11月11日10pm開搶】深圳硬石酒店住宿套餐｜獨家限時週末不加價
優惠價：加$11多一間/一晚
深圳硬石酒店
地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號（地圖按此）
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站步行2分鐘
深圳酒店優惠15. 深圳登喜路國際大酒店｜雙11優惠低至6折
【KKday獨家·雙早雙晚】豪華房（升級商務房）+雙人自助早餐+雙人中式晚餐（喜悅酒家套餐）
優惠價：$712起
（原價$1,201），人均$356起
深圳登喜路國際大酒店
地址：深圳市寶安區寶田一路12號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號寶田一路站步行1分鐘
深圳酒店優惠16. 深圳寶安京基華邑酒店｜雙11優惠低至55折
【雙早+下午茶】高級客房 + 雙人自助早餐 +雙人下午茶｜享華邑特色夜床服務 及 四款原葉茶
優惠價：$828起
（原價$1,528），人均$414起
深圳寶安京基華邑酒店
地址：深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4560號（地圖按此）
交通：
從「羅湖」或「落馬洲」口岸乘搭地鐵11號線到「寶安中心站」，然後轉乘出租車。
搭乘中旅巴士、永東巴士等跨境巴士到寶安區附近（如寶安中心區或壹方城），下車後可搭深圳地鐵11號線到西鄉站，再轉計程車或網約車（約10-15分鐘）到京基華邑酒店。
深圳酒店優惠17. 深圳深鐵皇冠假日酒店｜雙11優惠低至6折
1. 【KKday獨家·SPA 療癒之旅】高樓層高級客房 + 雙人自助早餐 + 雙人梵音啓元SPA項目60分鐘
優惠價：$1,494起
（原價$2,499），人均$747起
2. 【親子專享禮遇】親子主題大床房1間1晚（含2大1小自助早餐+週六料理課堂）
優惠價：$1,273起
（原價$1,843），2大1小入住人均$424.3起
深圳深鐵皇冠假日酒店
地址：深圳市南山區深南大道9819號（地圖按此）
交通：深圳地鐵1/13號線深大站直達
