Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店雙11優惠2025｜17間深圳酒店優惠低至半價、人均$214.2起！鄰近多個新景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟/哈利波特禁忌森林

雙11優惠2025正式開鑼，Klook及KKday於11月11日將每小時不間斷推出超筍旅遊優惠！今次Yahoo購物專員為大家搜羅17間深圳酒店優惠，低至半價，人均最平只要$214.2起，十分划算！除了價錢抵，入住日期還有多個選擇，部分酒店在周末或聖誕節入住，也是同價，加上鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟、K11 ECOAST、深圳小梅沙海洋世界、哈利波特禁忌森林等今年新開景點，最適合大家提前計劃北上玩樂的旅程～

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳酒店優惠1. 深圳凱賓斯基酒店｜雙11優惠低至63折

1.【雙11大促 | 臻選推薦】行政豪華客房1間1晚（含雙人行政酒店禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））

優惠價：$1,090起 （原價$1,744起） ，每晚人均$545起

按此經Klook預訂

2.【雙11大促 | 連住特惠】豪華房1間2晚（免費游泳池+24小時健身器材等）

優惠價：$1,634起 （原價$2,278起） ，平均每晚$817起，每晚人均$408.5起

按此經Klook預訂

3. 【雙11大促 | 套房連住】行政沙龍套房1間2晚（含雙人行政酒廊禮遇（早餐+歡迎飲品+歡樂時光+私人管家服務等））

優惠價：$2,932起 （原價$3,805起） ，平均每晚$1,466起，每晚人均$733起

按此經Klook預訂

酒店擁有383間豪華客房和套房，房內設施一應俱全，可飽覽深圳繁盛的都市美景（圖片：深圳凱賓斯基酒店）

深圳凱賓斯基酒店

地址：深圳市南山區海德三道13號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線同11號線後海站直達

深圳酒店優惠2. 深圳博林天瑞喜來登酒店｜雙11優惠低至68折

1. 【11.11週年限定·連住優惠】豪華客房 （免費升級尊貴豪華客房）1間2晚｜包括雙人自助早餐 + 入住首晚雙人海鮮自助晚餐 + 300元waterfall spa現金券一張｜贈送歡迎水果1份

優惠價：$2,881起 （原價$4,247） ，人均每晚$720.3起

按此經KKday預訂

2. 【11.11週年限定·動物園親子套餐】豪華客房 ｜包括 2大1小自助早餐 + 雙人深圳野生動物園下午場門票 + 300元waterfall spa現金券一張

優惠價：$1,320起 （原價$1,802） ，2大1小入住人均$440起

按此經KKday預訂

3. 【雙11特惠 | 立減$100】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐和雙人自助晚餐）（免費升級尊貴豪華客房）

優惠價：$1,653 （原價$2,283） ，2大1小入住人均$551起

按此經Klook預訂

深圳博林天瑞喜來登酒店屬位列世界500強的喜達屋酒店及度假村管理集團旗下品牌，位於南山區留仙大道。（圖片：Klook）

深圳博林天瑞喜來登酒店

地址：深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘

深圳酒店優惠3. 深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿｜雙11優惠低至6折

1.【KKday 獨家·雙十一大促｜限量升級至開放式園景套房及贈送歡迎水果】豪華客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜適用於星期五、六

優惠價：$1,199起 （原價$2,010） ，人均$599.5起

按此經KKday預訂

2. 【雙11大促 | 限時立減】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人週末自助晚餐+延遲退房）【限量升級至開放式園景套房+歡迎水果】

優惠價：$1,186起 （原價$1,844） ，人均$593起

按此經Klook預訂

希爾頓集團酒店，設計甚具型格。（圖片：官方圖片）

酒店擁有器械完備的健身中心及無邊恆溫泳池，可盡情揮灑汗水。（圖片：官方圖片）

深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓住宿

地址：深圳市南山區前海路3109號（地圖按此）

交通：從香港市區出發搭乘中港通巴士(立即預訂)至山姆(前海店)(約2小時15分鐘)，再搭乘的士至酒店(約10分鐘)

深圳酒店優惠4. 深圳南山伊敦酒店｜雙11優惠低至67折

1. 【港澳人士·專屬優惠】商務房+雙人自助早餐

優惠價：$730起 （原價$1,082） ，人均$365起

按此經KKday預訂

2. 【雙11特惠】客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐）（11.16之前下單送1名1.4m以下兒童）

優惠價：$1,317起 （原價$1,952） ，2大1小入住人均$439起

按此經Klook預訂

深圳南山伊敦酒店在2025年5月開業，酒店原址為當地標誌建築「明華國際會議中心」，花了3年多時間翻新升級。（圖片：酒店官網）

深圳南山伊敦酒店商務大床房。（圖片：酒店官網）

深圳南山伊敦酒店

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線海上世界站H出口5分鐘步程

深圳酒店優惠5. 深圳君悅酒店｜雙11優惠低至65折

1. 【雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐】君悦客房(46㎡） + 雙人行政禮遇（包括嘉賓軒早餐）+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 贈送200元水療代金券 + 延遲退房（需視當天房態而定）

優惠價：$1,201起 （原價$1,860） ，2大2小入住人均低至$300.3起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

2. 【雙十一特惠·雙人早+晚餐】君悅客房(46㎡） + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+雙人萬象城滑冰場門票 +贈送200元水療代金券 +免費加床（12歲以下兒童）+ 延遲退房（需視當天房態而定）

優惠價：$1,747起 （原價$2,845起） ，2大2小入住人均$436.8起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

君悦客房面積有足足約460呎！（圖片：酒店官網）

深圳君悅酒店

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號（地圖按此）

交通：羅湖和皇崗口岸車程約8分鐘；深圳地鐵1號線大劇院站C出口，步行2分鐘。

深圳酒店優惠6. 深圳隱秀山居酒店｜雙11優惠低至76折

1. 【特惠推薦】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+歡迎水果+迷你吧+2張高爾夫練習場體驗券+兒童樂園等）

優惠價：$840起（原價$1,092），人均$420起

按此經Klook預訂

2.【雙早套餐】豪華180度高爾夫湖景客房＋雙人自助早餐｜送2張高爾夫體驗券＋1張100元餐飲代金券

優惠價：$1,112起 （原價$1,475） ，人均$556起

按此經KKday預訂

深圳隱秀山居酒店由日本著名設計師細川清，以及國內頂級設計師王興田聯合打造，充滿度假感。（圖片：Klook）

室內兒童俱樂部足夠令小朋友放電（圖片：深圳隱秀山居酒店網站）

深圳隱秀山居酒店

地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）

交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程

深圳酒店優惠7. 深圳美憬閣酒店｜雙11優惠低至5折

1. 【雙十一大促限定】豪華城景房 + 2大1小（1.4米以下）自助早餐 + 2大1小（1.4米以下）自助晚餐

優惠價：$1,214起 （原價$2,281） ，2大1小入住人均人均$404.7起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

2. 【雙十一大促·連住優惠】豪華城景房1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐

優惠價：$1,285起 （原價$2,578） ，2大1小入住每晚人均$214.2起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

酒店262間客房面積由480平方呎起跳，加上每間房都有落地窗，空間感十足。（圖片：KKday）

自助早餐及晚餐可於6樓繽膳西餐廳享用。（圖片：KKday）

深圳美憬閣酒店

地址：深圳市龍華區浪韻路8號（地圖按此）

交通方式：陽台山東地鐵站A出口，坐計程車前往酒店車程約16分鐘

深圳酒店優惠8. 深圳同泰萬怡酒店｜雙11優惠$11送雙人自助早餐/小童早餐+晚餐

1. 【11.11週年限定·加$11多雙人自助早餐】豪華客房1間2晚/2間1晚

優惠價：$1,079起 （原價$1,844） ，每晚人均$269.8起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

2. 【家庭休閒遊樂套餐】豪華房1間1晚（含2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐+電玩城遊戲幣100個）（1.2米以下）+11元可兑換1位1.4m以下兒童自助早餐+晚餐

優惠價：$1,005起 （原價$1,843） ，2大2小入住每晚人均$251.3起

按此經Klook預訂

3. 【聖誕早鳥特惠·雙十一 95折優惠·雙早雙晚】豪華客房｜雙人自助早餐 + 雙人自助晚餐

優惠價：$925起，每晚人均$462.5起

按此經KKday預訂

位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰大型商埸、夜市，一站式享受購物娛樂。（圖片：KKday）

豪華雙床房。（圖片：KKday）

深圳同泰萬怡酒店

地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）

交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。

深圳酒店優惠9. 深圳寶安萬豪萬楓酒店｜雙11優惠低至65折

【雙11.11大促 | 限量升級】高級客房1間1晚（無早/雙早+限量免升豪華客房）

優惠價：$556起 （原價$861） ，人均$278起

按此經Klook預訂

寶安萬豪萬楓酒店於地鐵11號線馬安山站直達。（圖片：寶安萬豪萬楓酒店）

高級客房設落地大玻璃窗，面積約323平方呎起。（圖片：寶安萬豪萬楓酒店）

深圳寶安萬豪萬楓酒店

地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線馬安山C出口

深圳酒店優惠10. 深圳安蒂婭美蘭酒店｜雙11優惠低至7折

1. 【雙11折扣】豪華客房1晚 (含雙人早餐+雙人自助晚餐（龍蝦/雪燕/四頭鮮鮑）)（限量免升行政房）

優惠價：$1,055起 （原價$1,515） ，人均$527.5起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

2. 【雙11特惠】豪華客房1間1晚（含2大1小早餐+2大1小自助晚餐+MELAND2大1小通用票）

優惠價：$1,297起 （原價$1,843） ，2大1小入住人均$432.3起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

酒店設計優雅時尚，設施亦齊全。（相片來源：Klook）

酒店共有366間客房，最細的豪華客房都有45平方米。（圖片：KKday）

深圳安蒂婭美蘭酒店

地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘

深圳酒店優惠11. 深圳美高梅酒店｜雙11優惠低至7折

【雙11特惠 | 優選假期】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+雙人雞尾酒+旅拍體驗+小獅子俱樂部等）

優惠價：$1,727起 （原價$2,499） ，2大1小入住人均$575.7起

按此經Klook預訂

由於酒店依海濱面建，S型設計，務求入住房客均可在房內欣賞到大鵬灣海景及小梅沙海岸線。（圖片：酒店官網）

深圳美高梅酒店321間客房，都擁有寬敞奢適的現代化全海景設計，面積由50平方米起至390平方米不等。（圖片：官網）

深圳美高梅酒店

地址：深圳鹽田區小梅沙（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口

深圳酒店優惠12. 深圳觀瀾湖酒店｜雙11優惠低至7折

【雙十一大促｜親子套餐】高級豪華客房 + 2大1小自助早餐 + 300元餐飲現金券 + 騎樂馬術教學體驗 + 雙人卡魯冰雪世界娛雪區3小時門票 + 酒店兒童部落暢玩體驗

優惠價：$1,365起 （原價$1,952） ，人均$682.5起

按此經Klook預訂

按此經KKday預訂

酒店位於深圳觀瀾湖5A級旅遊景區內，就在高爾夫球場旁，房間露台可遠眺綠油油的球場景觀。（相片來源：官方圖片）

深圳觀瀾湖酒店

地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）

交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店

深圳酒店優惠13. 深圳鹽田凱悦酒店｜雙11優惠立減$200

【雙11.11｜早鳥立減$200】山景標準客房1間1晚 （含雙人自助早餐+雙人自助晚餐（週四至週日）/半自助晚餐（週一至週三）

優惠價：$1,133起 （原價$1,734） ，人均$566.5起

按此經Klook預訂

大堂位於31樓、288間房間分佈在35至50樓，到處都睇到高景觀震撼靚景。（相片來源：Klook）

深圳鹽田凱悅酒店

地址：深圳鹽田區海景二路1025號（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線海山站A1出口

深圳酒店優惠14. 深圳硬石酒店｜雙11優惠加$11多一間/一晚

【11月11日10pm開搶】深圳硬石酒店住宿套餐｜獨家限時週末不加價

優惠價：加$11多一間/一晚

按此經Klook預訂

深圳硬石酒店坐落於觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一間品牌酒店。（相片來源：Klook）

酒店距離《哈利波特：禁忌森林體驗》會場只有1分鐘步程。（相片來源：愛龍華@小紅書）

深圳硬石酒店

地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號（地圖按此）

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站步行2分鐘

深圳酒店優惠15. 深圳登喜路國際大酒店｜雙11優惠低至6折

【KKday獨家·雙早雙晚】豪華房（升級商務房）+雙人自助早餐+雙人中式晚餐（喜悅酒家套餐）

優惠價：$712起 （原價$1,201） ，人均$356起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

深圳登喜路國際大酒店商務雙床房（相片來源：Klook）

深圳登喜路國際大酒店

地址：深圳市寶安區寶田一路12號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號寶田一路站步行1分鐘

深圳酒店優惠16. 深圳寶安京基華邑酒店｜雙11優惠低至55折

【雙早+下午茶】高級客房 + 雙人自助早餐 +雙人下午茶｜享華邑特色夜床服務 及 四款原葉茶

優惠價：$828起 （原價$1,528） ，人均$414起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

深圳寶安京基華邑酒店為大灣區首家華邑酒店。（相片來源：Klook）

深圳寶安京基華邑酒店

地址：深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4560號（地圖按此）

交通：

從「羅湖」或「落馬洲」口岸乘搭地鐵11號線到「寶安中心站」，然後轉乘出租車。 搭乘中旅巴士、永東巴士等跨境巴士到寶安區附近（如寶安中心區或壹方城），下車後可搭深圳地鐵11號線到西鄉站，再轉計程車或網約車（約10-15分鐘）到京基華邑酒店。

深圳酒店優惠17. 深圳深鐵皇冠假日酒店｜雙11優惠低至6折

1. 【KKday獨家·SPA 療癒之旅】高樓層高級客房 + 雙人自助早餐 + 雙人梵音啓元SPA項目60分鐘

優惠價：$1,494起 （原價$2,499） ，人均$747起

按此經KKday預訂

2. 【親子專享禮遇】親子主題大床房1間1晚（含2大1小自助早餐+週六料理課堂）

優惠價：$1,273起 （原價$1,843） ，2大1小入住人均$424.3起

按此經Klook預訂

深圳南山深鐵皇冠假日酒店處於南山區高新科技園核心地帶，地理位置優越，俯瞰深南全景。（相片來源：Klook）

深圳深鐵皇冠假日酒店

地址：深圳市南山區深南大道9819號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1/13號線深大站直達

更多相關文章：

雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略

東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起

深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025

啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025

昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025

東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025

高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025

澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025

東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025

京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025

東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025

旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋

旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠