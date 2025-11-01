舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療
港人工作勞碌，有時間就想北上去深圳按摩舒服放鬆一下。Yahoo購物專員有好介紹，位於深圳南山區的阿奇拉湯泉生活有超抵優惠，Klook將於11月1號11am推出8小時浴票大優惠，只需$11！不但可以任食時令生果，還有多個遊樂設施供你任玩，包括PS5最新遊戲《黑神話：悟空》及電競網吧，相當新穎！雖然阿奇拉湯泉生活不近深圳關口，勝在遠離人潮，加上符合條件即可報銷的士車費，非常划算，即睇優惠詳情！
Klook 8小時浴票$11！另有24小時套票優惠
去深圳SPA有抵玩之選！位於深圳南山區的阿奇拉湯泉生活，經Klook買套票有超抵優惠，8小時浴票限時只需$11，原價至少$196，即低至0.6折，包泡浴、桑拿及汗蒸，免費娛樂設施包括PS5、電競，還有任食生果等。有興趣的話要捉緊開賣時間——11月1號11am，優惠隨時被秒殺，不要錯過！此外，24小時浴票也有79折優惠，包一項大堂項目，可選牛奶浴（女士專享）、刮痧、足療、按腿等，只需$293，玩足一日又有生果、雪糕、飲品任食任飲，十分划算。
8小時浴票
優惠價：$11
（原價：$196）
優惠推出日期時間：2025年11月1日11am
【Klook獨家79折】大堂1項+24H浴票+全場遊戲暢玩券
優惠價：$293
（原價：$371）
24小時深圳SPA、不收過夜費
阿奇拉湯泉生活一間集溫泉、按摩、餐飲與娛樂於一身的都市休閒場所，24小時營業，無論白天或深夜都能盡情放鬆。館內設施種類多，除了溫泉池與專業按摩服務外，還設有露營帳篷區、電影院、電競與VR體驗區、枱球室、漢服體驗區及休閒圖書館等，雅緻寬敞的空間令人心情頓感輕鬆。客人們可泡湯解壓、享受SPA，也可與朋友來一場刺激的電競對戰；想靜一靜的話，也能到閱讀區品味書香。館內更提供多款飲品、酸奶、自助雪糕及新鮮生果，讓味蕾與身心同時滿足。最重要的是，阿奇拉可以過夜，買24小時浴票不另收過夜費，大家可以在蟲洞休息區享受單獨的睡眠空間，有足夠私隱度。
阿奇拉湯泉生活免費設施
遊戲休閒能量站：街機電玩、兒童樂園、桌球、乒乓球
電競暢玩：卓威電競暢玩（網吧）
遊樂設施：VR、PS5、XBOX、SWITCH遊戲、跳舞機、極速飛車、唱吧、5D觀影
兒童街機/遊樂場：街機電玩、兒童樂園
休閒運動站：桌球、乒乓球
休閒圖書館：百餘款書籍暢看
蟲洞休息空間+趟玩區：趟玩區、美人魚觀光區、漢服體驗區、電影院、露營帳篷、書吧
阿奇拉湯泉生活免費食物飲品
高品質應季水果暢吃（椰青供應時間4pm-7pm）
大牌軟飲暢飲：Perrier水、Évian水、Starbucks咖啡、酸奶等高品質飲品24小時供應；免費紅酒暢飲6pm-10pm
雪糕暢享：自助雪糕吧24小時供應
阿奇拉手作飲品：10am-12mn多肉葡萄、抹茶星冰樂等特色飲品任選
免費的士服務
大家可以搭乘深圳地鐵1號線或12號線到桃園站、南頭古城站，甚至可以在各深圳口岸乘搭的士到SPA店，到店後消費套餐外項目，每人最多可向門店報銷人民幣30元的的士費；即是如果4人同行的話，最多可一次報銷人民幣120元，已經夠支付由深圳關口到阿奇拉湯泉生活的車資，換句話說送你搭車！
阿奇拉湯泉生活
地址：深圳南山區桃園路田夏金牛廣場AB樓2-3層（地圖按此）
交通：乘搭深圳地鐵1號線或12號線到桃園站、南頭古城站，其中桃園站A出口步行約2分鐘，或在各深圳口岸乘搭的士到SPA店
