8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠
Klook將於11月2日11am推出深圳隱秀山居酒店限時優惠，只需多付$11，即可多住一晚或多開一間房，只需$1,105，即可享受2晚或2間豪華房住宿，平均每人每房每晚僅$276.3，性價比極高。趁優惠開搶前，記得設好鬧鐘，準時入手。這個秋冬，就讓自己在山水之間，好好放鬆一下。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
激抵價$11連住2晚／住2間房
Klook在2025年11月2日11am推出的激抵價住宿套票，不但可以用優惠價$11加購多一晚或多一間酒店房，能夠連住2晚或同一晚check-in住2間房，還包雙人自助早餐、歡迎水果、免費迷你吧，以及免費使用酒店的室內外泳池和健身房。1.1米以下兒童更可免費享用早餐，家庭出遊更添便利。這次雙11優惠名額有限，先到先得。無論是想來一趟近郊度假，還是計劃與家人朋友共度週末，這個$11多一晚或多一房的機會絕對不容錯過。
深圳隱秀山居酒店【限量$11搶】雙人豪華房+雙人早餐（1.1米以下兒童免費）
2房／2晚激抵價：$1,105
（原價$2,188）每房每晚$552.5，人均$276.3
優惠推出日期時間：11月2日11am $11多一間/多一晚
現代中式設計 藏身山水之間
隱秀山居酒店位於深圳龍崗區，由日本設計師細川清與中國設計師王興田聯手打造，融合現代與中式美學，營造出低調奢華的度假氛圍。酒店四周被大片綠地包圍，正對250萬平方米的高爾夫球場與天然龍湖，無論從哪個房間望出去，都是一幅開揚的山水畫。酒店距離羅湖火車站僅30公里，交通便利，亦鄰近深圳世界大學運動會體育中心、鶴湖新居及客家民俗博物館，開車前往大芬油畫村或觀瀾文化公園也只需半小時內。
孩子放電大人放鬆 玩樂美食兼備
作為深圳人氣親子酒店之一，隱秀山居特別設有多個兒童遊樂空間。酒店大堂東側的戶外兒童樂園以糖果色為主調，專為0至6歲小朋友設計，讓孩子在自然環境中盡情奔跑。而地下室的室內兒童俱樂部則設備齊全，設有海洋球池、滑梯、攀岩牆、彈跳床、鞦韆及拳擊袋等，集娛樂與運動於一身，讓小朋友玩得盡興，大人也能安心休息。
深圳隱秀山居酒店
地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）
交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程
更多相關文章：
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店人均$299起！包自助早餐、嘉賓軒行政禮遇／自助晚餐、滑冰場門票
雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將
雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團
其他人也在看
雙11優惠2025｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐快閃$111/位！歎薑葱炒蟹/日本味噌釀蟹蓋/清蒸龍蝦
想在繁忙的都市生活中來個小奢侈，又不想荷包太傷？位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店為大家帶來自助餐雙11優惠，環球美饌盛宴自助午餐、蝦蟹二重奏盛宴晚餐同樣有優惠，午餐與晚餐折後最平人均低至$111，即可歎盡經典的薑葱炒蟹、清蒸龍蝦以及人氣的日本味噌釀蟹蓋（甲羅燒），還有多款酥脆可口的天婦羅和泰式美食，絕對夠大滿足！10月30日中午十二點，立即上KKday搶購！Yahoo Food ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜深圳酒店優惠低至半價（持續更新）！人均$214.5起 鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界
雙11優惠2025即將來臨，Klook及KKday率先推出海量旅遊優惠！今次Yahoo購物專員為大家搜羅11間深圳酒店優惠，低至半價，人均最平只要$214.5起，十分划算！除了價錢抵，入住日期還有多個選擇，部分酒店在周末或聖誕節入住，也是同價，加上鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟、K11 ECOAST、深圳小梅沙海洋世界等今年新開景點，最適合大家提前計劃北上玩樂的旅程～Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
李家超於釜山機場迎接習近平
【Now新聞台】行政長官李家超較早時在釜山機場迎接國家主席習近平。 習近平早上抵達釜山機場時，李家超到場迎接並握手。李家超下午與在韓港人和港企代表會面，了解他們在當地的生活和發展，鼓勵他們為兩地經貿合作與人文交流貢獻力量。李家超周五將出席亞太經合組織領導人與東道主嘉賓非正式對話等。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
莊梅岩辭香港戲劇協會委員職務 稱言論一向只代表自己：我自由了｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩近年發展屢碰壁，包括疑被香港演藝學院打壓，其舞台劇《我們最快樂》最近亦被西九封殺。她今日（30日）在社交媒體表示，日前已辭去香港戲劇協會委員職務，「我的言論一向只代表我自己，現在更加無關乎任何製作、機構、組織」，「我自由了」。她亦說昨日已交代好《我們最快樂》的善後工作，重申團隊售賣紀念品主要為支付因製作取消而受影響的工作人員薪金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《大行》高盛升渣打(02888.HK)目標價至168元 上季業績勝預期
高盛發表報告指，渣打集團(02888.HK)2025年第三季基本除稅前盈利較市場共識預期高出14%，基本盈利高出23%，反映淨利息收入優於預期2%、非淨利息收入優於預期4%、營運支出優於預期1%、信貸成本優於預期23%，以及稅率較預期低4個百分點。季度基本股東權益回報率為13.4%(市場共識為10.1%)，普通股權一級資本比率為14.2%。 渣打已上調2025全年總收入及股東權益回報率指引，現預期今年收入增長將趨向5%至7%區間的「上限」(此前為「接近下限」)，並預期2025年股東權益回報率約為13%，且往後持續提升(此前為2026年接近13%並往後持續提升)。 高盛將渣打2025至2027年的每股盈利預測分別上調預測3%。5%及4%，主要反映下調稅率假設的影響，除稅前盈利預測則大致維持不變。渣打港股目標價由135元上調24%至168元。評級維持「中性」。 渣打現報157.6元，升3.01%，成交76.76萬股，涉資1.2億元。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩：渣打(02888.HK)第三季業績穩固 上調指引可支撐股價
摩根士丹利表示，渣打(02888.HK)第三季收入較市場共識和該行原預期分別高出3%和6%。淨息差按季收窄4基點至1.94%(利率路徑預示2026年淨息差將面臨55基點逆風，與大摩對2026年淨利息收入持平預期一致)。 非淨利息收入優於預期主要來自財富管理，但企業及機構銀行在多數產品線表現領先。財富管理淨新資金流入增至第三季80億美元(對比第二季為30億美元)。創投業務表現軟於預期。 成本與預期信貸損失低於預期。香港商業地產風險敞口季減3億美元，而香港商業地產撥備季增1,900萬美元，主要因2,500萬美元額外疊加撥備所致。私人信貸風險敞口低於30億美元——投資組合審查未發現重大問題。 渣打上調2025年指引：收入增長預期至5%至7%區間的「上限」(此前為區間「下限」)，按固定匯率計算。股東權益回報指引上調至約13%(此前為「接近13%」)。更新後的2026年股東權益回報指引預計於2026年2月公布，新的中期預期將於2026年5月提供。 大摩表示，此為一份亮眼業績，各業務線均超預期。指引上調應對股價形成支撐。維持「與大市同步」評級。予渣打倫敦目標價1,654便士。(ad/w)~ 阿思達AASTOCKS ・ 1 天前
中加領導人8年來首次會面 習近平邀卡尼訪北京
（法新社韓國慶州31日電） 中國國家主席習近平今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，這是自2017年以來兩國領導人首次正式會談。中加兩國領導人利用出席亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會之便進行雙邊會談，習近平在會中表示：「近期，在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢。」法新社 ・ 16 小時前
摩通看好滙控上望132元
滙控（00005）日前在第三季度業績發布時上調營運指引，股價反應相當正面，摩根大通發表最新報告，相應上調滙控今年銀行業務淨利息收入預測至433億美元，同時調升其2025年至2027年的每股盈利預測，增幅介乎4%至6%，維持「增持」評級，目標價由原本的122元增至132元。該股周五（10月31日）收報108.1元，升0.09%。 香港商業房地產（CRE）資產質素回穩，摩通因而把滙控今年信貸成本預測，由原本的0.49%降至0.44%；同時，滙控財富管理收入動力持續，摩通相信其有形股本回報率（RoTE）自2025年至2028年將分別達16.5%、15.4%、15.5%、15.3%，即使暫停股份回購，但單計滙控盈利和派息能力，2026年度預期總回報仍達7.1%，將是大中華區內最高的銀行股。 渣打未來6個月跑贏 渣打（02888）近日同樣上調營運指引，摩通指出，滙控將暫停股份回購3個季度，而且馬多夫訴訟案罰款有機會增加；相比之下，渣打繼續回購股份，加上現價估值較滙控有近三成折讓，故在未來6個月時間內，渣打股價表現估計會優於滙控。信報財經新聞 ・ 7 小時前
港負資產3.14萬宗 五季最少 樓價升拉高估值 拖欠比率續低企
金管局周五（10月31日）公布，第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為31449宗，較第二季末時的37806宗，按季大減近17%，連續兩季回落，並創近5個季度新低。不過，第三季負資產拖欠比率按季微升0.03個百分點，至0.24%，惟仍屬低水平。綜合分析認為，負資產數字回落主要受季內樓價回升2%至3%帶動估值上揚所致，預期樓價會穩步向上，第四季負資產有望進一步回落至3萬宗以下。 佔整體住宅按揭宗數5.28% 第三季負資產宗數佔整體住宅按揭宗數約5.28%，所涉未償還貸款額為1568億元，較第二季的1902億元進一步下降。負資產按揭中無抵押部分金額亦由第二季末的143億元，減少至第三季末的109億元。至於第三季末拖欠3個月以上的負資產按揭貸款比率為0.24%，第二季末為0.21%，仍維持在低水平。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，第三季負資產數字回落主要是因為季內樓價逐步回升、帶動估值上揚所致；今年樓巿持續穩中向好，樓價在第二季回穩後，第三季樓價平均按季再上升2%至3%；預期樓市升勢於第四季將可延續，負資產數字會繼續回落。 王美鳳又指雖然第三季負資產拖欠比率有輕微波動，但對比過往2003年期間拖欠信報財經新聞 ・ 7 小時前
特朗普出訪收多國贈禮 南韓金冠成焦點 一文回顧近年贈禮 收波音 747 客機引極大爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞洲展開新一輪外訪行程期間，獲多國領袖贈送多份禮物，其中南韓總統李在明贈送的金冠最受關注，掀起兩國民眾熱議。特朗普此行收到的禮物，包括金冠、高爾夫球具及噴射機模型等，反映各國領袖在外交禮儀上費盡心思，希望藉此加強與美國的關係。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
金卡戴珊稱「登月造假」 NASA駁斥並邀請觀禮發射
（法新社華盛頓30日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天駁斥真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）聲稱「登月造假」的說法，強調過去確實成功登陸月球。美國國家航空暨太空總署代理署長達菲（Sean Duffy）在社群平台X發文指出：「是的，我們過去確實曾經登陸月球…而且是6度！」法新社 ・ 13 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
永遠懷念許紹雄 | 無綫電視本周六起推出《歡喜永在》系列
資深藝人許紹雄（「Benz雄」）前日因癌症引發器官多重機能衰竭病逝，終年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
Klook雙11優惠陸續有來，多間珠海酒店均有推出超抵折扣，當中珠海海泉灣帆酒店住宿更低至66折，2位大人連1位兒童入住豪華房1晚，人均只需$404.7起！住客不但可免費升級至園景雙牀套房，還包2大1小自助早餐、無限次浸海洋温泉、雙人神秘島樂園及夢幻劇場門票、人民幣150元餐飲消費券等。加上平安夜、聖誕假期都不加價，想把握假期北上玩樂入住酒店的話，立即行動吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一
全城最抵的優惠折扣又來啦！雙11優惠2025開鑼，Yahoo購物專員為大家搜羅了澳門景點門票優惠，包括$11的金光飛航船票優惠、《水舞間》門票低至66折，還有多個買一送一優惠，包括傳奇英雄科技城、澳門新濠影匯自助餐等等！優惠資訊隨時更新，相信接下來會有更多澳門酒店、交通折扣，建議大家Bookmark文章，方便查看！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【惠康】買4支牙齦適牙膏 即送總值$228禮品（即日起至06/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支牙齦適精選單支裝牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
城門郊野公園遊客中心全面翻新 明日重新開放
【on.cc東網專訊】城門郊野公園遊客中心已完成全面翻新工程，將於明日(11月1日)重新開放，公眾可前往參觀。遊客中心設有多項互動展品、展覽廊及活動室，豐富訪客的郊遊體驗，推廣郊野公園綠色旅遊。訪客可透過展覽廊，了解城門郊野公園的歷史變遷、附近的遠足路線和季節勝on.cc 東網 ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young
雙十一即將到來，Klook現正推出獨家酒店折扣，讓你以超值價格入住理想住宿。11月3日上午11點準時開搶，全線酒店限量半價，最高可減$233，不設最低消費門檻，記得先校好鬧鐘！Yahoo購物專員今次精選推薦：首爾四星級「弘大L7酒店」，地理位置優越，從酒店步行至弘益大學站只有3分鐘距離，6分鐘車程便到樂天Outlets首爾站，標準雙人房最平每晚房價只需$1,131起，折後人均每晚僅$566起，性價比極高！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前