雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠

Klook將於11月2日11am推出深圳隱秀山居酒店限時優惠，只需多付$11，即可多住一晚或多開一間房，只需$1,105，即可享受2晚或2間豪華房住宿，平均每人每房每晚僅$276.3，性價比極高。趁優惠開搶前，記得設好鬧鐘，準時入手。這個秋冬，就讓自己在山水之間，好好放鬆一下。

隱秀山居酒店位於深圳龍崗區，由日本設計師細川清與中國設計師王興田聯手打造，融合現代與中式美學。（圖片來源：Klook）

激抵價$11連住2晚／住2間房

Klook在2025年11月2日11am推出的激抵價住宿套票，不但可以用優惠價$11加購多一晚或多一間酒店房，能夠連住2晚或同一晚check-in住2間房，還包雙人自助早餐、歡迎水果、免費迷你吧，以及免費使用酒店的室內外泳池和健身房。1.1米以下兒童更可免費享用早餐，家庭出遊更添便利。這次雙11優惠名額有限，先到先得。無論是想來一趟近郊度假，還是計劃與家人朋友共度週末，這個$11多一晚或多一房的機會絕對不容錯過。

深圳隱秀山居酒店【限量$11搶】雙人豪華房+雙人早餐（1.1米以下兒童免費）

2房／2晚激抵價：$1,105 （原價$2,188） 每房每晚$552.5，人均$276.3

優惠推出日期時間：11月2日11am $11多一間/多一晚

SHOP NOW

Klook在2025年11月2日11am推出的激抵價住宿套票，優惠價$11加購多一晚或多一間酒店房，能夠連住2晚或同一晚check-in住2間房！（圖片來源：Klook）

現代中式設計 藏身山水之間

隱秀山居酒店位於深圳龍崗區，由日本設計師細川清與中國設計師王興田聯手打造，融合現代與中式美學，營造出低調奢華的度假氛圍。酒店四周被大片綠地包圍，正對250萬平方米的高爾夫球場與天然龍湖，無論從哪個房間望出去，都是一幅開揚的山水畫。酒店距離羅湖火車站僅30公里，交通便利，亦鄰近深圳世界大學運動會體育中心、鶴湖新居及客家民俗博物館，開車前往大芬油畫村或觀瀾文化公園也只需半小時內。

酒店四周被大片綠地包圍，正對250萬平方米的高爾夫球場與天然龍湖，如一幅開揚的山水畫。（圖片來源：Klook）

房間設計具低調奢華的度假氛圍，現$11多一晚或多一房優惠，人均$276.25。（圖片來源：Klook）

孩子放電大人放鬆 玩樂美食兼備

作為深圳人氣親子酒店之一，隱秀山居特別設有多個兒童遊樂空間。酒店大堂東側的戶外兒童樂園以糖果色為主調，專為0至6歲小朋友設計，讓孩子在自然環境中盡情奔跑。而地下室的室內兒童俱樂部則設備齊全，設有海洋球池、滑梯、攀岩牆、彈跳床、鞦韆及拳擊袋等，集娛樂與運動於一身，讓小朋友玩得盡興，大人也能安心休息。

除了住宿，更可免費使用酒店的室內外泳池和健身房。（圖片來源：Klook）

隱秀山居特別設有多個兒童遊樂空間，專為0至6歲小朋友設計，設有滑梯、攀岩牆、彈跳床、鞦韆及拳擊袋等。（圖片來源：Klook）

大人們可以一試體驗高爾夫練習。（圖片來源：Klook）

深圳隱秀山居酒店

地址：深圳龍崗區愛聯街道寶荷路（地圖按此）

交通：深圳地鐵三號線大運站5分鐘車程

