低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜深圳鹽田凱悅酒店人均$566.5起！除夕不加價，浪漫倒數迎接2026
北上深圳想有滿滿的度假感，推介位於鹽田區的深圳鹽田凱悅酒店，坐擁深圳東部壯麗的山海美景，無論落日晚霞、海景或夜景都相當醉人。Klook正推出雙11即減$200優惠，人均每晚只需$566.5起，包括雙人早餐及晚餐，除夕不加價，尤其適合想遠離喧囂迎接2026的各位入住！
坐擁270度無敵海景
深圳鹽田凱悅酒店位處深圳東部「南海明珠」之稱的鹽田海濱城區，臨近沙頭角口岸5分鐘車程，距離蓮塘口岸亦只是15分鐘車程，前往大小梅沙、燈塔圖書館、恩上濕地公園等景點都非常方便，地理位置相當優越。酒店最大賣點為270度無敵海景，對住鹽田港，看到大小梅沙海灘，大堂位於31樓、288間房間分佈在35至50樓，到處都睇到高景觀震撼靚景，被稱為「雲端上的酒店」，加上3間風格各異的餐廳酒廊、室外恆溫泳池、健身室，是休閒度假的理想地。
雙11優惠減$200！人均$566.5起、除夕不加價
Klook正推出雙11立減$200優惠，每晚$1,133起，入住山景標準客房，包括雙人自助早餐及雙人自助/半自助晚餐，免費使用健身房、室外恆温泳池、汗蒸房等，除開人均只需$566.5起，套票原價高達$1,733，優惠低至66折，入住日期至今年12月31日，12月31日除夕當晚亦不加價，尤其適合想浪漫迎接2026年來臨的情侶們！
【雙11.11｜早鳥立減$200】山景標準客房1間1晚 （含雙人自助早餐+雙人自助晚餐（週四至週日）/半自助晚餐（週一至週三）
價錢：$1,133起
（原價$1,733）
深圳鹽田凱悅酒店
地址：深圳鹽田區海景二路1025號（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線海山站A1出口
