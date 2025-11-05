Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜深圳鹽田凱悅酒店人均$566.5起！除夕不加價，浪漫倒數迎接2026

北上深圳想有滿滿的度假感，推介位於鹽田區的深圳鹽田凱悅酒店，坐擁深圳東部壯麗的山海美景，無論落日晚霞、海景或夜景都相當醉人。Klook正推出雙11即減$200優惠，人均每晚只需$566.5起，包括雙人早餐及晚餐，除夕不加價，尤其適合想遠離喧囂迎接2026的各位入住！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

坐擁270度無敵海景

深圳鹽田凱悅酒店位處深圳東部「南海明珠」之稱的鹽田海濱城區，臨近沙頭角口岸5分鐘車程，距離蓮塘口岸亦只是15分鐘車程，前往大小梅沙、燈塔圖書館、恩上濕地公園等景點都非常方便，地理位置相當優越。酒店最大賣點為270度無敵海景，對住鹽田港，看到大小梅沙海灘，大堂位於31樓、288間房間分佈在35至50樓，到處都睇到高景觀震撼靚景，被稱為「雲端上的酒店」，加上3間風格各異的餐廳酒廊、室外恆溫泳池、健身室，是休閒度假的理想地。

廣告 廣告

深圳鹽田凱悅酒店位處深圳東部「南海明珠」之稱的鹽田海濱城區。（相片來源：Klook）

室外恆溫泳池（相片來源：Klook）

健身室（相片來源：Klook）

咖啡廳位於酒店30層，臨窗而坐，觀賞山海景觀。（相片來源：Klook）

雙11優惠減$200！人均$566.5起、除夕不加價

Klook正推出雙11立減$200優惠，每晚$1,133起，入住山景標準客房，包括雙人自助早餐及雙人自助/半自助晚餐，免費使用健身房、室外恆温泳池、汗蒸房等，除開人均只需$566.5起，套票原價高達$1,733，優惠低至66折，入住日期至今年12月31日，12月31日除夕當晚亦不加價，尤其適合想浪漫迎接2026年來臨的情侶們！

【雙11.11｜早鳥立減$200】山景標準客房1間1晚 （含雙人自助早餐+雙人自助晚餐（週四至週日）/半自助晚餐（週一至週三）

價錢：$1,133起 （原價$1,733）

按此經Klook預訂

深圳鹽田凱悅酒店

地址：深圳鹽田區海景二路1025號（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線海山站A1出口

更多相關文章：

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷

雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療

雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠