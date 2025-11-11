HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
雙11優惠2025｜深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐買一送一！人均$111歎蒜蓉蒸小青龍/大閘蟹/現炒海鮮
深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐雙11優惠推出買一送一優惠，人均$111竟然可以食足4小時，即看內文：
深圳龍華希爾頓逸林酒店於11月11日下午三點在KKday推出自助餐買一送一，人均$111竟然可以食足4小時？週末午市、晚市自助餐都一樣有優惠，瘋狂任食蒜蓉蒸小青龍、大閘蟹及現炒海鮮； 聖誕限定更有芝士焗龍蝦、魚子醬、鮑魚花膠撈飯！酒店坐落於龍華核心地段，鄰近清湖地鐵站，香港出發不用一個小時就到，往返輕鬆便捷！步行可達龍華文體中心及龍華文化廣場，行街食飯一次過，性價比超乎想像！
週末自助午餐 食花雕熟醉大閘蟹/香煎鵝肝
週末午市自助主打豐富選擇與新鮮體驗，現場海鮮冰池現灼，也有花雕熟醉大閘蟹、過橋花膠脆肉鯇等特色菜品輪番上陣，推薦必食香煎鵝肝與威靈頓牛排，帶來中西式頂級口感；輕食區的刺身壽司、沙拉吧清新解膩，中式佛跳牆、鮮香熱炒暖意滿滿，鐵板扒檔的牛雞豬羊扒都有。另有小朋友必愛的焗扇貝、芝士薯蓉、Pizza等，攜12歲以下兒童用餐還可免費暢玩全新森林樂園。從海鮮盛宴到中西佳餚，全家大小都能找到心頭好，週末親子聚餐首選！
海鮮自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）
優惠：$216/位｜
原價：$324/位
不適用於2025年1月1日元旦，2月14日情人節，4月18、19、20、21日復活節假期，5月11日母親節，5月20日，6月15日父親節，8月29日七夕，12月24-25日聖誕節假期，12月31日
150分鐘任食（星期六、日適用）
海鮮自助晚餐 4款湯底配海鮮/大閘蟹
星期四至星期日的自助晚餐，以「火鍋+海鮮」做重點，全新4款湯底搭配輪流出場的M3牛肉、牛舌、龍躉、現切牛肉等食材，牛魔王必食！自助晚餐也各式海鮮、脆肉鯇及各類蔬菜菌菇等選擇；而且每位食客可享芝士焗龍蝦半隻，是啖啖肉香口和鮮甜，現場製作檔口就有大閘蟹、蒸汽海鮮、現炒海鮮，保證新鮮度！日式刺身壽司與鐵板扒檔的牛羊雞扒滿足不同口味，最後以精緻甜點與當日鮮果結尾。火鍋涮煮，加上生猛海鮮的雙重暢享，海鮮控與火鍋迷千萬不能錯過這場只需$111的豪華盛宴！
【買一送一】買1大送1小/1長者 海鮮自助晚餐（用餐時段：17:30-21:30）
優惠：$222/2位｜
原價：$730/位
2位包括1位成人+1位11歲及以下兒童或60歲及以上長者
超長時間 4小時任食
聖誕夜限定 歎芝士焗波士頓龍蝦/鮑魚花膠撈飯
深圳龍華希爾頓逸林酒店也推出聖誕節專題特色自助晚餐，12月24日平安夜及25日聖誕日限定供應，陣容奢華升級，暢享芝士焗波士頓龍蝦、魚子醬、北極貝等頂級海鮮，搭配鮑魚花膠撈飯、西班牙火腿等經典佳餚，現場更有開帝王鮭、火焰烤谷飼大牛腿的廚藝秀，香氣撲鼻。每位成人可獲贈吉拉多生蠔、太平洋生蠔及聖誕樹根蛋糕位上派送，盡顯節日儀式感，購買成人餐券還可參與抽獎，iPhone 17、健身年卡等大獎等你贏。節日氛圍拉滿，頂級食材加持，聖誕聚餐選這裡絕對讓人驚喜連連！
【11.11週年限定】聖誕節自助晚餐（用餐時段：17:30-21:30）
優惠：$393/位｜
原價：$730/位
超長時間 4小時任食
現場抽獎僅限購買成人自助晚餐方可參與，兒童價不參與抽獎
深圳龍華希爾頓逸林酒店
地址：深圳市龍華區東環二路8號 深圳龍華希爾頓逸林酒店 2 樓 (地圖)
