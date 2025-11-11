Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐買一送一！人均$111歎蒜蓉蒸小青龍/大閘蟹/現炒海鮮

深圳龍華希爾頓逸林酒店於11月11日下午三點在KKday推出自助餐買一送一，人均$111竟然可以食足4小時？週末午市、晚市自助餐都一樣有優惠，瘋狂任食蒜蓉蒸小青龍、大閘蟹及現炒海鮮； 聖誕限定更有芝士焗龍蝦、魚子醬、鮑魚花膠撈飯！酒店坐落於龍華核心地段，鄰近清湖地鐵站，香港出發不用一個小時就到，往返輕鬆便捷！步行可達龍華文體中心及龍華文化廣場，行街食飯一次過，性價比超乎想像！

查看深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐優惠

廣告 廣告

👉🏻雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉🏻雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

週末自助午餐 食花雕熟醉大閘蟹/香煎鵝肝

週末午市自助主打豐富選擇與新鮮體驗，現場海鮮冰池現灼，也有花雕熟醉大閘蟹、過橋花膠脆肉鯇等特色菜品輪番上陣，推薦必食香煎鵝肝與威靈頓牛排，帶來中西式頂級口感；輕食區的刺身壽司、沙拉吧清新解膩，中式佛跳牆、鮮香熱炒暖意滿滿，鐵板扒檔的牛雞豬羊扒都有。另有小朋友必愛的焗扇貝、芝士薯蓉、Pizza等，攜12歲以下兒童用餐還可免費暢玩全新森林樂園。從海鮮盛宴到中西佳餚，全家大小都能找到心頭好，週末親子聚餐首選！

海鮮自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）

優惠：$216/位｜ 原價：$324/位

不適用於2025年1月1日元旦，2月14日情人節，4月18、19、20、21日復活節假期，5月11日母親節，5月20日，6月15日父親節，8月29日七夕，12月24-25日聖誕節假期，12月31日

150分鐘任食（星期六、日適用）

SHOP NOW

自助餐美食

大閘蟹

海鮮自助晚餐 4款湯底配海鮮/大閘蟹

星期四至星期日的自助晚餐，以「火鍋+海鮮」做重點，全新4款湯底搭配輪流出場的M3牛肉、牛舌、龍躉、現切牛肉等食材，牛魔王必食！自助晚餐也各式海鮮、脆肉鯇及各類蔬菜菌菇等選擇；而且每位食客可享芝士焗龍蝦半隻，是啖啖肉香口和鮮甜，現場製作檔口就有大閘蟹、蒸汽海鮮、現炒海鮮，保證新鮮度！日式刺身壽司與鐵板扒檔的牛羊雞扒滿足不同口味，最後以精緻甜點與當日鮮果結尾。火鍋涮煮，加上生猛海鮮的雙重暢享，海鮮控與火鍋迷千萬不能錯過這場只需$111的豪華盛宴！

【買一送一】買1大送1小/1長者 海鮮自助晚餐（用餐時段：17:30-21:30）

優惠：$222/2位｜ 原價：$730/位

2位包括1位成人+1位11歲及以下兒童或60歲及以上長者

超長時間 4小時任食

SHOP NOW

刺身

甜品

聖誕夜限定 歎芝士焗波士頓龍蝦/鮑魚花膠撈飯

深圳龍華希爾頓逸林酒店也推出聖誕節專題特色自助晚餐，12月24日平安夜及25日聖誕日限定供應，陣容奢華升級，暢享芝士焗波士頓龍蝦、魚子醬、北極貝等頂級海鮮，搭配鮑魚花膠撈飯、西班牙火腿等經典佳餚，現場更有開帝王鮭、火焰烤谷飼大牛腿的廚藝秀，香氣撲鼻。每位成人可獲贈吉拉多生蠔、太平洋生蠔及聖誕樹根蛋糕位上派送，盡顯節日儀式感，購買成人餐券還可參與抽獎，iPhone 17、健身年卡等大獎等你贏。節日氛圍拉滿，頂級食材加持，聖誕聚餐選這裡絕對讓人驚喜連連！

【11.11週年限定】聖誕節自助晚餐（用餐時段：17:30-21:30）

優惠：$393/位｜ 原價：$730/位

超長時間 4小時任食

現場抽獎僅限購買成人自助晚餐方可參與，兒童價不參與抽獎

SHOP NOW

多款特色美食

12歲以下小朋友免費暢玩森林樂園

深圳龍華希爾頓逸林酒店餐廳環境

深圳龍華希爾頓逸林酒店

地址：深圳市龍華區東環二路8號 深圳龍華希爾頓逸林酒店 2 樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？