雙11優惠2025｜清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2！人均低至$156 包早餐、暢玩森林王國、送行李箱、上網卡，即取優惠碼折上折

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2優惠！人均低至$156！包早餐、暢玩森林王國、送行李箱、上網卡+優惠碼再減最多$500

愛北上旅遊人士注意，KKday雙11推出廣州、珠海、清遠長隆酒店住宿超抵優惠，當中清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2優惠，2位成人連2位兒童入住主題房，包早餐及暢玩森林王國，人均只需$156起，再送行李箱及上網卡，另外還有優惠碼折扣，額外再減最多$500。優惠適用至2026年2月，就連12月6至8日香港學校假期及聖誕節都適用，快帶埋小朋友北上出遊啦！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

廣告 廣告

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

KKday雙11推出廣州、珠海、清遠長隆酒店住宿超抵優惠，當中清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2優惠！（圖片：KKday）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

長頸鹿城堡主題設計 親子玩樂天地

位於廣東清遠長隆國際度假區的長頸鹿城堡酒店，以可愛長頸鹿為主題，靈感來自長隆原創動畫片《卡卡虎歷險記》中長頸鹿「酋長一家」的故事。房間設計成童話城堡風，設有9大主題房型，包括斑馬房、鹿趣房、酋長房、鹿趣家庭房等，從標準雙床房到家庭套房都有 。酒店配備兒童樂園、室內游泳池、兒童餐廳和親子SPA。酒店直達長隆森林王國，步行只需5分鐘，就能暢玩動物表演、過山車和水上樂園，大人小朋友都啱玩！

位於廣東清遠長隆國際度假區的長頸鹿城堡酒店，以可愛長頸鹿為主題，靈感來自長隆原創動畫片《卡卡虎歷險記》中長頸鹿「酋長一家」的故事。（圖片：KKday）

酒店配備兒童樂園、室內游泳池、兒童餐廳和親子SPA。（圖片：KKday）

2大2小人均低至$156！包早餐、暢玩森林王國、送行李箱、上網卡

今次KKday雙11優惠，以超親民價推出多間內地親子酒店住宿優惠，當中的清遠長隆長頸鹿城堡酒店住宿套票更享有買2送2優惠，2位成人連2位12歲以下兒童入住主題房，包早餐及暢玩森林王國，人均只需$156起，再送行李箱及上網卡！另外，滿消費$800輸入優惠碼「CMHOTEL500」即享額外$500折扣；無最低消費門檻輸入優惠碼「CMHOTEL111」，更可即減$150，這波雙11優惠錯過絕對會心痛！

清遠長隆長頸鹿城堡酒店住宿套票

最低房價：$624，2大2小人均低至$156

SHOP NOW

房間設計成童話城堡風，設有9大主題房型，包括斑馬房、鹿趣房、酋長房、鹿趣家庭房等。（圖片：KKday）

2位成人連2位12歲以下兒童入住主題房，包早餐及暢玩森林王國，人均只需$156起，再送行李箱及上網卡！（圖片：KKday）

清遠長隆長頸鹿城堡酒店

地址：廣東省清遠市清城區長隆大道1號（地圖）

入住時間：3pm

退房時間：12pm

交通：由香港西九龍站出發，搭乘高鐵至廣州南站，車程約1小時。抵達後可搭計程車前往，車程約1.5小時。

更多相關文章：

廣州長隆酒店優惠買2送2，人均低至$187.8！暢玩3大樂園、送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025

珠海長隆飛船酒店優惠買2送2！用優惠碼盡享折上折 最平每人$134.5起，再送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025

雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略

Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025

深圳酒店雙11優惠2025｜17間深圳酒店優惠低至半價、人均$214.2起！鄰近多個新景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟/哈利波特禁忌森林

深圳酒店優惠｜深圳星河吉酒店低至3折！每晚人均$277.8起，包早餐、免費瑜伽班｜KKday雙11優惠2025

深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟

珠海酒店雙11優惠2025｜珠海橫琴悅椿酒店人均$215.8！700呎大房/獨棟雙層別墅 聖誕節連住2晚不加價

日本星野OMO酒店優惠｜星野OMO京都/小樽酒店人均$111｜雙11優惠2025

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間