雙11優惠2025｜清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2！人均低至$156 包早餐、暢玩森林王國、送行李箱、上網卡，即取優惠碼折上折
愛北上旅遊人士注意，KKday雙11推出廣州、珠海、清遠長隆酒店住宿超抵優惠，當中清遠長隆長頸鹿城堡酒店買2送2優惠，2位成人連2位兒童入住主題房，包早餐及暢玩森林王國，人均只需$156起，再送行李箱及上網卡，另外還有優惠碼折扣，額外再減最多$500。優惠適用至2026年2月，就連12月6至8日香港學校假期及聖誕節都適用，快帶埋小朋友北上出遊啦！
長頸鹿城堡主題設計 親子玩樂天地
位於廣東清遠長隆國際度假區的長頸鹿城堡酒店，以可愛長頸鹿為主題，靈感來自長隆原創動畫片《卡卡虎歷險記》中長頸鹿「酋長一家」的故事。房間設計成童話城堡風，設有9大主題房型，包括斑馬房、鹿趣房、酋長房、鹿趣家庭房等，從標準雙床房到家庭套房都有 。酒店配備兒童樂園、室內游泳池、兒童餐廳和親子SPA。酒店直達長隆森林王國，步行只需5分鐘，就能暢玩動物表演、過山車和水上樂園，大人小朋友都啱玩！
2大2小人均低至$156！包早餐、暢玩森林王國、送行李箱、上網卡
今次KKday雙11優惠，以超親民價推出多間內地親子酒店住宿優惠，當中的清遠長隆長頸鹿城堡酒店住宿套票更享有買2送2優惠，2位成人連2位12歲以下兒童入住主題房，包早餐及暢玩森林王國，人均只需$156起，再送行李箱及上網卡！另外，滿消費$800輸入優惠碼「CMHOTEL500」即享額外$500折扣；無最低消費門檻輸入優惠碼「CMHOTEL111」，更可即減$150，這波雙11優惠錯過絕對會心痛！
清遠長隆長頸鹿城堡酒店住宿套票
最低房價：$624，2大2小人均低至$156
清遠長隆長頸鹿城堡酒店
地址：廣東省清遠市清城區長隆大道1號（地圖）
入住時間：3pm
退房時間：12pm
交通：由香港西九龍站出發，搭乘高鐵至廣州南站，車程約1小時。抵達後可搭計程車前往，車程約1.5小時。
