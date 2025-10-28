雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將

最近東京首都圈內相當流行小旅行，其中最受注目的便是擁有箱根大自然、湘南海岸等觀光勝地的神奈川縣。這一次我們就以台灣人也很常去的「箱根、鎌倉」等神奈川地區為主題，幫大家挑了5家距離東京交通超方便的度假飯店！ 飯店內設施豐富且樂趣無窮，光是泡在飯店就很有旅行情懷，說是會讓人捨不得離開都不為過，再加上這5間飯店的防疫措施也都做好做滿，安心入住絕對沒問題，一起來看看吧！

LIVE JAPAN ・ 1 天前