雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將
$155起就可以北上玩兩日？無錯！KKday推出的清遠純玩2天團，不但安排團友入住2025年全新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，享受獨立泡池，而且包食足3餐及暢玩KTV、麻將、浸溫泉等酒店設施；KKday更將於10月29日早上10時推出「第二位$111」超抵優惠，除返開人均低至$155，想來個短途旅行差電就要mark實時間！
入住溫泉度假山莊Staycation！歎獨立泡池、任玩KTV+麻將
講到明是純玩團，酒店住宿絕對是重要的一環。剛在今年全新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，裝修設計都充滿度假風情，每個客房均設有獨立泡池，住客可隨時享受浸溫泉時光；另外酒店亦設有室外泳池，以及配備KTV、麻將等娛樂設施，可與家人朋友盡情玩樂！
第二位只需$111！包食足3餐
除可享受酒店Staycation外，旅行團還包食足3餐，首日午餐會品嚐「特色香茅雞風味宴」，晚餐則會歎「山水滋味宴」；翌日享用完酒店自助早餐後，便會前往擁有百年歷史的嶺南古村落「湯塘古鎮」，朝聖以千年氡溫泉而聞名的熱門景點，感受清遠歷史文化。這清遠純玩2天團原價每人要$299，現KKday推出67折優惠，每人減至$199，10月29日早上10時更推出「第二位 $111」超抵優惠，除返開人均低至$155，價格已包含酒店住宿、部分餐食及交通，不過就未包2天合共$160的服務費。六人同行的朋友，更可免費升級至三房一廳的別墅房，內含獨立泡池、衛生間及麻將機，全日私密狂歡都無問題！
【保證成團｜雙床房/大床房】清遠純玩2天團｜2025年新裝修佛岡樵春溫泉度假山莊｜尊享每房獨立泡池｜酒店室外泳池｜歡唱KTV、任打麻將、任浸溫泉
價錢：$199/位
（原價$299），第二位$111，人均$155起
此團隊以兩人（2位成人 / 2成人+1小童 / 2成人+2小童）共用一房為標準 ， 小童（2-9歲）團費為不佔床費用，如小童需佔半房要按成人團費收費，凡單數組合或單人報名，須繳交單人房附加費。
床型不用能保證，按酒店實際情況而定
以上團費不包括服務費HK$80/人/天（2天合共HK$160/人），客人必須按訂單訂購人數即場繳交給導遊
服務費包括當地導遊， 旅遊車司機及旅行社相關工作人員 ，完團前向團友收取
