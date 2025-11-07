Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜秋遊湖南3天團賞大峽谷千畝紅楓、暢遊長壽村、任吃大閘蟹！每日人均$480.2起送數據卡

踏入11月，秋意濃濃，是最適合登山賞楓的季節，想到異地觀賞壯麗楓葉美景，Yahoo Travel有旅行團推介！永安旅遊早前趁雙11推出連州湖南永州秋遊3天團，包門票到湘江大峽谷欣賞千畝紅楓，暢遊長壽村擂茶小院及正果老街；行程還包食9餐，當中包括任食鮮蒸現煮大閘蟹等盛宴，人均$1,296.5起，再送數據卡一張。永安旅遊行程一向標明沒有購物行程，真正可以享受純觀光旅遊！

包藍山谷風景區門票 賞過千畝大片紅楓林

永安的連州湖南永州秋遊3天團從廣東出發，直奔湖南永州與連州，專為愛好自然與文化的旅人設計。行程會抵達藍山谷風景區，包門票漫遊湘江大峽谷，欣賞過千畝大片紅楓林；接著便會探索長壽村擂茶小院，體驗當地客家擂茶文化，感受長壽村的悠閒氛圍。一行人更會遊覽有千年歷史的正果老街，到處充滿古樸的石板路與傳統建築，大家更可自由尋找傳統小食，品嘗瀨粉、雲吞、魚面等地道正果美食。全程純玩無購物行程，無論你是攝影愛好者還是家庭出遊都適合！

行程會抵達藍山谷風景區，包門票漫遊湘江大峽谷，欣賞過千畝大片紅楓林。（圖片來源：永安旅遊）

賞紅葉期約 10月底至12月15日。（圖片來源：永安旅遊）

包食早午晚9餐！任食鮮蒸大閘蟹

行程除了有靚景睇外，美食是這團最大的亮點之一！旅行團還特地安排任食鮮蒸現煮的秋冬大閘蟹，讓大家一次過食到飽，蟹粉迷萬勿錯過！另外，大家還可品嚐到古法金獎醬香臨武鴨宴、馳名連州豐陽牛肉宴、任食桑拿陽山大扇雞宴、印象連湘瑶族特色宴等大餐，每餐都融入湖南本土風味，包食早餐、午餐、下午茶及晚餐一共9餐，團友們定必有食福！

旅行團特地安排任食鮮蒸現煮的秋冬大閘蟹，讓大家一次過食到飽。（圖片來源：永安旅遊）

連服務費每日人均$480.2起！每日有團出發

是次永安旅遊推出的連州湖南永州秋遊3天團，人均只需$1,200.5起，包乘坐冷氣旅遊巴、指定景點門票、入住連州鉑威酒店或連州維也納國際酒店，住雙人標準房3天，包食9餐，以及一張數據卡， 性價比超高！但要留意的是，凡1位報名必須補付單人房附加費，另旅行團完結前需收取每位合共港幣$240。旅行團由即日起去到12月15日，幾乎每日都有團出發， 部分團已經滿額，要報名就趁早！

連州湖南美景純玩3天團(GRSFL03KM)

價錢：$2,401/2位，連服務費（$240）人均$1,440.5起

嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。

觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。

交通：採用空氣調節遊覽車。

膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。

酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。

連州鉑威酒店（圖片來源：永安旅遊）

連州維也納國際酒店（圖片來源：永安旅遊）

