雙11優惠2025｜澳門傳奇英雄科技城買1送1 人均只需$193.5 任玩VR密室、360洗衣機等

近年流行「科技式放電」，不僅小朋友需要，返工返到氣絕的大人們亦需於電子世界放鬆一下。趁雙11節，Klook將於11月1日11am推出澳門新濠影滙的「傳奇英雄科技城」限時買1送1優惠，兩人同行只需$387，即人均$193.5，玩足全場超過60款高科技遊戲，絕對是雙11最抵玩的玩樂選擇。

澳門最大型高科技樂園 四大互動區

「傳奇英雄科技城」是澳門最大型的高科技電子體育主題樂園，佔地寬廣，設有四大互動區域，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、移動追踪、映射投影及4D巨幕等技術，打造沉浸式娛樂體驗。其中最受歡迎的「虛擬密室逃脫」，讓玩家戴上VR眼鏡後彷如置身電影場景，逐步探索線索，解開謎題；而「旋轉360°」則模擬滑雪場景，玩家需在高速旋轉中閃避障礙，刺激感十足；「多合一運動VR」更是一站式運動平台，集合棒球、射箭、籃球、拳擊等十多種運動，適合一家大小或朋友團體一同挑戰。

「傳奇英雄科技城」是澳門最大型的高科技電子體育主題樂園。（相片來源：Klook）

四大互動區域，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、移動追踪、映射投影及4D巨幕等技術。（相片來源：Klook）

買1送1、人均$193.5！

門票包含43個遊戲點數，玩家可自由選擇遊戲，每項遊戲會扣除相應點數，例如「旋轉360°」需10點，完成後餘下點數可繼續使用於其他遊戲。所有點數需於當天使用，記得把握時間，盡情投入每一個精彩關卡。Klook將於11月1日11am準時開賣買1送1門票，兩人同行只需$387，折合每位$193.5，性價比極高。無論你是科技迷、遊戲控，還是想找個地方與家人朋友放鬆放電，「傳奇英雄科技城」都是不可錯過的選擇。

門票包含43個遊戲點數，玩家可自由選擇遊戲，每項遊戲會扣除相應點數。（相片來源：Klook）

Klook將於11月1日11am準時開賣買1送1門票，兩人同行只需$387，折合每位$193.5。（相片來源：Klook）

傳奇英雄科技城

地址： 新濠影滙東翼2樓2120室

時間：12nn-9pm（最後入場時間：7pm）

