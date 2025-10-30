原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
雙11優惠2025｜澳門傳奇英雄科技城買1送1！人均只需$193.5 任玩VR密室、360洗衣機等
近年流行「科技式放電」，不僅小朋友需要，返工返到氣絕的大人們亦需於電子世界放鬆一下。趁雙11節，Klook將於11月1日11am推出澳門新濠影滙的「傳奇英雄科技城」限時買1送1優惠，兩人同行只需$387，即人均$193.5，玩足全場超過60款高科技遊戲，絕對是雙11最抵玩的玩樂選擇。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
澳門最大型高科技樂園 四大互動區
「傳奇英雄科技城」是澳門最大型的高科技電子體育主題樂園，佔地寬廣，設有四大互動區域，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、移動追踪、映射投影及4D巨幕等技術，打造沉浸式娛樂體驗。其中最受歡迎的「虛擬密室逃脫」，讓玩家戴上VR眼鏡後彷如置身電影場景，逐步探索線索，解開謎題；而「旋轉360°」則模擬滑雪場景，玩家需在高速旋轉中閃避障礙，刺激感十足；「多合一運動VR」更是一站式運動平台，集合棒球、射箭、籃球、拳擊等十多種運動，適合一家大小或朋友團體一同挑戰。
買1送1、人均$193.5！
門票包含43個遊戲點數，玩家可自由選擇遊戲，每項遊戲會扣除相應點數，例如「旋轉360°」需10點，完成後餘下點數可繼續使用於其他遊戲。所有點數需於當天使用，記得把握時間，盡情投入每一個精彩關卡。Klook將於11月1日11am準時開賣買1送1門票，兩人同行只需$387，折合每位$193.5，性價比極高。無論你是科技迷、遊戲控，還是想找個地方與家人朋友放鬆放電，「傳奇英雄科技城」都是不可錯過的選擇。
【買1送1】澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票
二人價錢：$387
（原價$774），人均$193.5
優惠推出日期時間：2025年11月1日11am
Klook—11月1日11am激搶買送1
澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票
二人價錢：$387
（原價：$774）（人均$193.5）
傳奇英雄科技城
地址： 新濠影滙東翼2樓2120室
時間：12nn-9pm（最後入場時間：7pm）
更多相關文章：
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店人均$299起！包自助早餐、嘉賓軒行政禮遇／自助晚餐、滑冰場門票
雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將
雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團
其他人也在看
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 17 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 17 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 19 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光︱Yahoo
香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 14 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
聯儲局連環減息 鮑威爾強調不一定繼續
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。Yahoo財經 ・ 7 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 1 小時前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
被成龍摸背遭批伸鹹豬手！容祖兒親曝真相
[NOWnews今日新聞]香港女星容祖兒上個月28日在澳門參加《灣區升明月》音樂晚會，而在台下時，成龍坐在她身邊，但竟被拍到伸手摸她的裸背，遭質疑是性騷擾，批評成龍伸鹹豬手，雖然容祖兒經紀人第一時間否...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前