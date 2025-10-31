Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一

全城最抵的優惠折扣又來啦！雙11優惠2025開鑼，Yahoo購物專員為大家搜羅了澳門景點門票優惠，包括$11的金光飛航船票優惠、《水舞間》門票低至66折，還有多個買一送一優惠，包括傳奇英雄科技城、澳門新濠影匯自助餐等等！優惠資訊隨時更新，相信接下來會有更多澳門酒店、交通折扣，建議大家Bookmark文章，方便查看！

澳門雙11優惠1. 金光飛航單程低至$11

KKday早於10月28日推出$1、$11、$111的香港往氹仔客運碼頭單程船票優惠，但火速售罄。搶不到的話，Klook將於11月1日早上11點推出$11香港往/返澳門單程船票，原價$175，若成功購入即可慳足$164，平過柴灣去尖沙咀，十分抵買。

Klook「11‧11日日放飛搶低DEAL」香港往/返澳門單程船票

優惠價：$11 （原價$175起）

開賣日期：11月1日11am

金光飛航單程低至$11（相片來源：Klook）

澳門雙11優惠2. 《水舞間》門票豪華席只需$729

Klook於11月1號早上11點推出低至66折的《水舞間》門票優惠碼，原價$1,098的豪華席折後只需$729，比最平$698的景觀席只貴$31，但卻能以更正中的視野觀賞這個澳門最出名的大型表演。整個表演融合雜技、舞蹈、特技、燈光和音響的震撼效果，絕對值得大家花多$31去欣賞。購買時記得於活動頁面上複製優惠碼及於付款前套用，否則就會被收取原價啦。

澳門水舞間水上匯演豪華席門票

優惠價：使用優惠碼後$729 （原價$1,098）

優惠碼發放日期：2025年11月1日11am

藝術總監朱利亞諾·佩帕里尼透過13項創新元素與高科技舞台設計，將愛情、冒險與光明黑暗的對立昇華成一部「跨越時空的浪漫史詩」。（相片來源：官方圖片）

澳門雙11優惠3. 澳門新濠影匯自助餐買1送1

KKday及Klook分別都推出澳門新濠影匯星匯餐廳自助餐優惠。Klook將於11月1日早上11點推出自助晚餐買1送1優惠，原價$671，折後人均約$335.5，不過以Klook當日推出價錢為準。至於KKday則推出低至47折優惠，星滙自助午餐/晚餐連水上樂園門票每位$338起，但留意11月29日後水上樂園只開放室內園區。如果只想歎美食，則有低至63折自助午餐或晚餐優惠，折後自助午餐每位$249、自助晚餐$539，即可任食冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味等，晚市更有安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架等各種烤肉。

澳門新濠影滙自助餐｜星滙餐廳 Spotlight｜自助晚餐買一送一

優惠價：兩位$671 （原價每位$671） ，人均$335.5（以Klook當日推出價錢為準）

開售日期：2025年11月1日11am

【KKday限時組合優惠】星滙自助午餐/晚餐 ＋水上樂園門票（限同日使用，11月29日後限室內園區）

優惠價：每位$388起 （原價$1,044）

【ITF線上旅展｜低至63折】自助午餐 / 自助晚餐

優惠價：自助午餐每位$249起 （原價$394） ；自助晚餐每位$539 （原價$692）

KKday及Klook分別都有推出澳門新濠影匯星匯餐廳自助餐優惠。（相片來源：KKday）

自助餐任食冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味等，晚市更有安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架等各種烤肉。（相片來源：KKday）

澳門雙11優惠4. 傳奇英雄科技城門票買1送1

主打虛擬實景 (VR)、擴增實境 (AR) 等高科技體驗的澳門新濠影滙「傳奇英雄科技城」 ，Klook於11月1日11am推出買1送1門票優惠，折後每位只需$193.5起！門票包含43個遊戲點，不同遊戲將扣除相應的遊戲點，場內有超過60款遊戲如虛擬密室逃脫、VR碰碰車及各類型運動娛樂，相信43個遊戲點未必夠用，建議大家趁有優惠多入一套，以便盡情體驗！

澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票

價錢：兩位$387起 （原價每位$387起） ，人均$193.5起

開售日期：2025年11月1日11am

澳門新濠影滙「傳奇英雄科技城」主打虛擬實景 (VR)、擴增實境 (AR) 等高科技體驗。（相片來源：Klook）

門票包含43個遊戲點，不同遊戲將扣除相應的遊戲點。（相片來源：Klook）

澳門雙11優惠5. $438起玩室內跳傘

Klook推出澳門首間室內跳傘中心GoAirborne新手試飛套票買一送一快閃優惠，人均$485起就可以一試跳傘感覺！由GoAirborne擁有專業資格、獲國際認可證書的飛行教練親自指導，教你不同的自由落體技術及跳傘溝通手勢，即使在室內場地都可以感受到猶如由12,000呎高空躍下、直衝至3,000呎時所帶來的無比刺激感，整個體驗時間約90至120分鐘。如果找不到旅伴陪你玩，KKday的單次新手試飛套票亦有55折，折後只需$438，比買一送一更抵呢。

【買一送一】澳門室內跳傘中心GoAirborne新手試飛套票

價錢：$970/2位 （原價$1,940） ，人均$485

適用日期：即日起至2025年11月30日

【55折】GoAirborne單次新手試飛體驗套票

價錢：每位$438 （原價$799）

適用日期：即日起至2025年12月31日

澳門首間室內跳傘中心GoAirborne（相片來源：KKday）

GoAirborne飛行教練都擁有專業資格、獲國際認可證書。（相片來源：KKday）

澳門雙11優惠6. 澳門旅遊塔觀光層6折

澳門旅遊塔塔高338米，集觀光、美食、玩樂於一身，大家可登上58 層的觀光廊，於223米高處360度俯瞰澳門全景，以及遠眺珠江三角洲景色，內有玻璃地面，體驗大地在我腳下的感覺！另61層冒險活動層有「笨豬跳」、「高飛跳」、「空中漫步」及「百步登天」等冒險活動，適合受刺激人士！如今KKday推出6折優惠，折後每位$122起可登上觀光廊及冒險活動層。

澳門旅遊塔觀光層門票6折

價錢：$122 （原價$202）

適用日期：即日起至2025年12月31日

澳門旅遊塔塔高338米，集觀光、美食、玩樂於一身。

61層冒險活動層有「笨豬跳」、「高飛跳」、「空中漫步」及「百步登天」等冒險活動，適合受刺激人士！

