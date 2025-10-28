Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜10大澳門自助餐優惠合集 低至55折！最抵價$86起嘆盡頂級海鮮美食/燒烤肉類/巴黎人酒店自助晚餐88折買到

想在澳門品嚐各大星級酒店的豐富自助餐，卻又想精明消費，吃得盡興又不傷荷包？不妨參考雙11優惠期間，Yahoo Food小編精選的10間澳門人氣星級酒店自助餐優惠。透過KKday預訂，提前鎖定座位，無需擔心熱門時段一位難求。今次最平$86起即可食到頂級海鮮美食，國際美食，還是精緻甜品，都能一次滿足，讓澳門美食之旅更加盡善盡美！



1. 澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐低至63折！

星滙餐廳貫徹新濠影滙華麗裝飾派藝術風格，提供豐富的環球海鮮、國際名菜及地道佳餚。KKday 11週年生日慶為大家帶來低至63折自助午餐優惠，人均只需$249起，即可享受包括冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，更設有兒童美食區及繽紛甜品區。晚餐時段的重點是席切原條黃鰭吞拿魚、巴西式燒烤安格斯西冷牛扒、波士頓龍蝶等頂級美食。餐廳環境乾淨闊落，用餐時更可一邊欣賞新濠影滙招牌摩天輪夜景。​

【ITF線上旅展｜低至63折】自助午餐 （午餐用餐時段：12:00 - 15:00）

優惠：$249/位 （ 原價：$394/位 ）

>>SHOP NOW<<

【ITF線上旅展｜低至63折】自助晚餐晚餐（晚餐用餐時段：18:00 - 22:00）

優惠：$539/位 （ 原價：$692/位 ）

>>SHOP NOW<<

海鮮區

餐廳環境

澳門新濠影滙星滙餐廳

地址：新濠影滙酒店明星滙2樓（地圖）

2. 低至72折！澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐

上葡京酒店「自助山」堪稱澳門buffet標竿，擁有全澳最長餐檯與超過600種環球美饌。以亞洲美食市集為靈感，提供8款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，以及香濃惹味的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等。餐廳更設澳門獨家戶外燒烤區，由主廚即席炮製頂級海鮮與優質肉類。鮮活海鮮區無限量供應現撈現烹的龍蝦、螃蟹及大蝦，絕對是海鮮控的天堂。KKday推低至72折優惠，最平$182起就可以食得到！

【72折優惠】自助早餐（用餐時段：07:00 – 10:30）

優惠：$189/位（ 原價：$262/位 ）

>>SHOP NOW<<

【74折】自助午餐（用餐時段：12:00–15:00）

優惠：$333起/位（ 原價：$449/位 ）

*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

>>SHOP NOW<<

【78折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠：$853起/位（ 原價：$966/位 ）

*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

>>SHOP NOW<<

用餐環境

自助晚餐推出全新無限量任食火鍋，帶來三款自選惹味湯底，包括四川麻辣火鍋湯底、滋補藥材雞湯及鮮番茄豬骨湯，配上生猛海鮮或肉類拼盤、雜錦丸子及時令蔬菜。

餐廳備有龍蝦、蟹和大蝦等無限量即叫即煮鮮活海鮮可供額外加購享用，可以隨心指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等。

澳門上葡京酒店「自助山」餐廳

地址：澳門上葡京3樓（地圖）

3. 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳 55折自助午餐及空中漫步體驗

位於澳門旅遊塔60層的360°旋轉餐廳，每半小時旋轉一圈，讓您一邊享用美食一邊飽覽澳門360度全景。自助餐融合葡萄牙菜、中菜、日本料理、印度料理及新鮮海鮮，呈現多元國際風味。折葡國菜及一系列冷凍海鮮、即點即製的意大利面及精緻甜品。最特別的體驗是可近距離觀看蹦極跳冒險活動，為用餐增添刺激元素。晚餐時段更能感受澳門白天與夜晚不同風情，晚上景色浪漫指數爆燈。​自助午餐連觀光塔門票及空中漫步快閃體驗套票只需55折起，人均$516起！

【限量54折】自助晚餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠：$716/位（ 原價：$1,510/位 ）

>>SHOP NOW<<

【限量55折】自助午餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票（用餐時段：11:30 - 13:00/ 13:30 - 15:00）

優惠：$516/位（ 原價：$1,066/位 ）

>>SHOP NOW<<

自助午餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜優惠加購觀光層門票

優惠：$272/位（ 原價：$383/位 ）

>>SHOP NOW<<

用餐環境

餐廳除了提供琳琅中西美食外，葡國菜式及印度薄餅、即點即製的意大利面及精緻甜品。

海鮮選擇繁多

360°旋轉餐廳

地址：澳門旅遊塔60層360°旋轉餐廳（地圖）

4. 澳門十六浦索菲特海風餐廳 56折起人均$178

海風餐廳位於十六浦索菲特酒店，提供室內及池畔露天平台用餐選擇，讓客人邊眺望澳門內港風貌邊享受精緻法式餐飲文化。10、11月限定的「秋蟹盛宴」自助晚餐是該餐廳的重點推薦，每位成人均可享用2隻膏黃滿溢的大閘蟹。自助餐供應豐富的中西佳餚，包括法式傳統美食及東南亞美食，冰鎮海鮮區提供基圍蝦、青口、新鮮三文魚、吞拿魚、鲷魚刺身等。甜品區設有十多款法式甜品、自製雪糕及巧克力吧，更提供紅白葡萄酒、日本清酒、啤酒等無限暢飲服務。​

【56折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠：$178/位（ 原價：$316/位 ）

>>SHOP NOW<<

【低至55折優惠】主題自助晚餐｜10-11月隆重推出「秋蟹盛宴」主題

優惠：$300/位（ 原價：$536/位 ）

>>SHOP NOW<<

自助午餐供應多款中西美食

海鮮

成人秋蟹每人限量2隻

澳門十六浦索菲特海風餐廳

地址：澳門內港巴素打爾古街澳門十六浦索菲特酒店六樓海風餐廳（地圖）

5. 88折優惠！澳門巴黎人酒店自助餐 必食長腳蟹腳/波士頓龍蝦鉗

位於巴黎鐵塔下的Le Buffet，華麗典雅的用餐環境讓人彷彿置身法國皇家宮殿，在這裡您將化身中世紀高雅貴族享用奢華宮廷美食盛宴。餐廳設有琳琅滿目的環球海鮮吧，精選多款來自世界各地的頂級海鮮，包括波士頓龍蝦鉗、加拿大雪蟹腳、帶子、新鮮青口等時令海鮮。Le Buffet以法式料理為特色，提供新鮮出爐的糕點、美食奶酪、冷肉拼盤和其他巴黎美食，同時融合亞洲、西方料理。餐廳採用法國設計元素裝潢，增強了在奢華巴黎風格氛圍中用餐的體驗。海鮮食材是該餐廳一大亮點，其中最推薦大干貝與長腳蟹腳，不用沾醬汁就很鮮甜。​

【88折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠：$692/位（ 原價：$788/位 ）

>>SHOP NOW<<

滋味烤肉

薈萃多國風味的熱盤和即點即制的精緻菜品，包括香煎鵝肝、烤乳猪等

不同甜品選擇

用餐環境

澳門巴黎人

地址：澳門巴黎人1樓3100號（地圖）

6. 澳門JW萬豪酒店名廚都匯 57折人均239起食國際美食

作為其中一間澳門人氣自助餐，澳門JW萬豪酒店名廚都匯，餐廳共分為6個不同美食專區，各由指定廚師主理，包括海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區。招牌料理包括荔枝木香烤北京填鴨及地道港式奶茶，是大家的首選美食。海鮮區提供多款新鮮海鮮，包括波士頓龍蝦及加拿大雪蟹腳，以鮮味驚豔味蕾。

【2人同行57折】自助午餐（12:00-14:30）

優惠：$239起/位（ 原價：$420位 ）

>>SHOP NOW<<

【限量快閃74折起】 自助晚餐（2人同行）（18:00-21:30）

優惠：$526起/位（ 原價：$709位 ）

>>SHOP NOW<<

澳門"名廚都匯"餐廳設計時尚，全天候以半自助餐形式提供多款特製的國際及澳葡地道美饌。

餐廳共分為7 個不同的美食專區，各由指定主廚主理，分別是海鮮區、澳葡及義大利美食區、京川粵菜區、亞洲及日式美食區、甜點軟雪糕區，以及飲品果汁專區。

用餐環境

澳門JW萬豪酒店名廚都匯

地址：澳門JW萬豪酒店1樓（地圖）

7. 澳門四季酒店自助餐75折 CP值必食龍蝦鉗/藍青口

鳴詩餐廳(Belcancao)位於澳門氹仔望德聖母灣大馬路四季酒店1樓，提供休閒餐飲體驗。餐廳以開放式廚房設計，自助美食區猶如迷宮，分開幾個區域擺放各式料理。食物選擇豐富多樣，由日式、中式、西式、印度菜都有，特別推薦聖誕期間的蜜糖烤醃火腿、鮮蠔番茄海鮮湯飯、忌廉栗子湯等特色菜式。餐廳環境舒適優雅，和煦晨光穿過古典落地窗，營造溫暖怡然的氛圍。

【75折】自助午餐

優惠：$328起/位（ 原價：$438位 ）

>>SHOP NOW<<

【8折】自助晚餐

優惠：$538起/位（ 原價：$669位 ）

>>SHOP NOW<<

廚師採用新鮮時令食材，在餐廳的開放式廚房內精心烹調特色菜餚。

餐廳熱鬧且富有活力，是商務宴請或家庭聚會的理想場所。

提供新鮮的海鮮與各國料理

澳門四季酒店1樓 鳴詩餐廳

地址: 澳門四季酒店（地圖）

8. 澳門維景酒店自助餐2人同行59折 人均$86起！

澳門維景酒店翠廬西餐廳Ciao Café是澳門維景酒店的招牌自助餐廳，以親民價格提供豐富的國際美食選擇。餐廳環境輕鬆舒適，適合家庭聚餐及商務用餐。Kkday推自助餐午2人或以上同行即可享限量優惠59折，人均只需$86起，提供中西合璧的料理，包括港式點心、西式烤肉、意式料理及亞洲風味菜式。海鮮選擇包括新鮮蝦蟹類、貝類及多款刺身，品質穩定價格實惠。甜品區設有多款精緻蛋糕、港式糖水及軟雪糕，滿足不同年齡層的喜好。

【限量優惠59折｜2人或以上同行】翠廬西餐廳 - 自助午餐（11:30 - 14:30）

優惠：$86起/位（ 原價：$146/位 ）

>>SHOP NOW<<

CP值極高的午市自助餐

多款特色風味美食等你來探索

餐廳環境

澳門維景酒店 翠廬西餐廳

地址: 澳門維景酒店二樓Ciao Café（地圖）

9. 金龍酒店柏斯自助餐限量6折優惠

金龍酒店柏斯自助餐以經濟實惠的價格提供豐盛的自助餐體驗，是預算有限遊客的絕佳選擇。餐廳提供多樣化的中西式料理，包括粵菜、川菜、西式烤肉及東南亞風味菜式。雖然規模較其他五星級酒店稍小，但食材新鮮品質穩定，性價比極高。自助餐包括熱菜區、冷盤區、海鮮區及甜品區，滿足不同口味需求。特別推薦廣式燒味及港式點心，製作精良味道地道。餐廳服務親切周到，用餐環境舒適乾淨。今次KKday推6折優惠，人均只需$86起，是必食之選！

【限量6折優惠｜2人或以上同行】金龍酒店柏斯自助午餐（12:00 - 14:30）

優惠：$86起/位（ 原價：$141位 ）

>>SHOP NOW<<

最抵價$86起嘆不同美食

各國特色美食

餐廳環境

澳門金龍酒店

地址: 澳門馬六甲街17-103號（地圖）

10. 澳門勵庭海景酒店82折人均$188

珀克餐廳位於勵庭海景酒店，以其獨特的海景用餐環境而聞名，讓賓客在享用美食的同時欣賞澳門美麗海岸線。餐廳提供自助午餐、晚餐及雙人下午茶三種不同用餐選擇，滿足不同時段的需求。自助餐融合歐陸風味與亞洲料理，包括新鮮海鮮、燒烤肉類、意式料理及中式佳餚。海景位置讓用餐體驗更加浪漫，特別適合情侶約會或特殊慶祝場合。

【限時82折】自助午餐（11:30-14:30）

優惠：$188起/位（ 原價：$229位 ）

>>SHOP NOW<<

【限時8折】自助晚餐（18:30-22:00）

優惠：$325起/位（ 原價：$405位 ）

>>SHOP NOW<<

用餐環境

豐富多樣的自助食材

在氣派高雅的珀克餐廳享用餐點

澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳

地址: 澳門勵庭海景酒店 M 樓（地圖）

