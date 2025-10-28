許紹雄逝世終年 76 歲
雙11優惠2025｜10大澳門自助餐優惠合集 低至55折！最抵價$86起嘆盡頂級海鮮美食/燒烤肉類/巴黎人酒店自助晚餐88折買到
澳門自助餐優惠合集殺到，最平價錢食盡一系列的澳門自助餐！即睇內文：
想在澳門品嚐各大星級酒店的豐富自助餐，卻又想精明消費，吃得盡興又不傷荷包？不妨參考雙11優惠期間，Yahoo Food小編精選的10間澳門人氣星級酒店自助餐優惠。透過KKday預訂，提前鎖定座位，無需擔心熱門時段一位難求。今次最平$86起即可食到頂級海鮮美食，國際美食，還是精緻甜品，都能一次滿足，讓澳門美食之旅更加盡善盡美！
1. 澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐低至63折！
星滙餐廳貫徹新濠影滙華麗裝飾派藝術風格，提供豐富的環球海鮮、國際名菜及地道佳餚。KKday 11週年生日慶為大家帶來低至63折自助午餐優惠，人均只需$249起，即可享受包括冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，更設有兒童美食區及繽紛甜品區。晚餐時段的重點是席切原條黃鰭吞拿魚、巴西式燒烤安格斯西冷牛扒、波士頓龍蝶等頂級美食。餐廳環境乾淨闊落，用餐時更可一邊欣賞新濠影滙招牌摩天輪夜景。
【ITF線上旅展｜低至63折】自助午餐 （午餐用餐時段：12:00 - 15:00）
優惠：$249/位 （
原價：$394/位）
【ITF線上旅展｜低至63折】自助晚餐晚餐（晚餐用餐時段：18:00 - 22:00）
優惠：$539/位 （
原價：$692/位）
澳門新濠影滙星滙餐廳
地址：新濠影滙酒店明星滙2樓（地圖）
2. 低至72折！澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐
上葡京酒店「自助山」堪稱澳門buffet標竿，擁有全澳最長餐檯與超過600種環球美饌。以亞洲美食市集為靈感，提供8款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，以及香濃惹味的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等。餐廳更設澳門獨家戶外燒烤區，由主廚即席炮製頂級海鮮與優質肉類。鮮活海鮮區無限量供應現撈現烹的龍蝦、螃蟹及大蝦，絕對是海鮮控的天堂。KKday推低至72折優惠，最平$182起就可以食得到！
【72折優惠】自助早餐（用餐時段：07:00 – 10:30）
優惠：$189/位（
原價：$262/位）
【74折】自助午餐（用餐時段：12:00–15:00）
優惠：$333起/位（
原價：$449/位）
*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐
【78折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠：$853起/位（
原價：$966/位）
*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐
澳門上葡京酒店「自助山」餐廳
地址：澳門上葡京3樓（地圖）
3. 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳 55折自助午餐及空中漫步體驗
位於澳門旅遊塔60層的360°旋轉餐廳，每半小時旋轉一圈，讓您一邊享用美食一邊飽覽澳門360度全景。自助餐融合葡萄牙菜、中菜、日本料理、印度料理及新鮮海鮮，呈現多元國際風味。折葡國菜及一系列冷凍海鮮、即點即製的意大利面及精緻甜品。最特別的體驗是可近距離觀看蹦極跳冒險活動，為用餐增添刺激元素。晚餐時段更能感受澳門白天與夜晚不同風情，晚上景色浪漫指數爆燈。自助午餐連觀光塔門票及空中漫步快閃體驗套票只需55折起，人均$516起！
【限量54折】自助晚餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票（用餐時段：18:30 – 22:00）
優惠：$716/位（
原價：$1,510/位）
【限量55折】自助午餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票（用餐時段：11:30 - 13:00/ 13:30 - 15:00）
優惠：$516/位（
原價：$1,066/位）
自助午餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜優惠加購觀光層門票
優惠：$272/位（
原價：$383/位）
360°旋轉餐廳
地址：澳門旅遊塔60層360°旋轉餐廳（地圖）
4. 澳門十六浦索菲特海風餐廳 56折起人均$178
海風餐廳位於十六浦索菲特酒店，提供室內及池畔露天平台用餐選擇，讓客人邊眺望澳門內港風貌邊享受精緻法式餐飲文化。10、11月限定的「秋蟹盛宴」自助晚餐是該餐廳的重點推薦，每位成人均可享用2隻膏黃滿溢的大閘蟹。自助餐供應豐富的中西佳餚，包括法式傳統美食及東南亞美食，冰鎮海鮮區提供基圍蝦、青口、新鮮三文魚、吞拿魚、鲷魚刺身等。甜品區設有十多款法式甜品、自製雪糕及巧克力吧，更提供紅白葡萄酒、日本清酒、啤酒等無限暢飲服務。
【56折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）
優惠：$178/位（
原價：$316/位）
【低至55折優惠】主題自助晚餐｜10-11月隆重推出「秋蟹盛宴」主題
優惠：$300/位（
原價：$536/位）
澳門十六浦索菲特海風餐廳
地址：澳門內港巴素打爾古街澳門十六浦索菲特酒店六樓海風餐廳（地圖）
5. 88折優惠！澳門巴黎人酒店自助餐 必食長腳蟹腳/波士頓龍蝦鉗
位於巴黎鐵塔下的Le Buffet，華麗典雅的用餐環境讓人彷彿置身法國皇家宮殿，在這裡您將化身中世紀高雅貴族享用奢華宮廷美食盛宴。餐廳設有琳琅滿目的環球海鮮吧，精選多款來自世界各地的頂級海鮮，包括波士頓龍蝦鉗、加拿大雪蟹腳、帶子、新鮮青口等時令海鮮。Le Buffet以法式料理為特色，提供新鮮出爐的糕點、美食奶酪、冷肉拼盤和其他巴黎美食，同時融合亞洲、西方料理。餐廳採用法國設計元素裝潢，增強了在奢華巴黎風格氛圍中用餐的體驗。海鮮食材是該餐廳一大亮點，其中最推薦大干貝與長腳蟹腳，不用沾醬汁就很鮮甜。
【88折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠：$692/位（
原價：$788/位）
澳門巴黎人
地址：澳門巴黎人1樓3100號（地圖）
6. 澳門JW萬豪酒店名廚都匯 57折人均239起食國際美食
作為其中一間澳門人氣自助餐，澳門JW萬豪酒店名廚都匯，餐廳共分為6個不同美食專區，各由指定廚師主理，包括海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區。招牌料理包括荔枝木香烤北京填鴨及地道港式奶茶，是大家的首選美食。海鮮區提供多款新鮮海鮮，包括波士頓龍蝦及加拿大雪蟹腳，以鮮味驚豔味蕾。
【2人同行57折】自助午餐（12:00-14:30）
優惠：$239起/位（
原價：$420位）
【限量快閃74折起】 自助晚餐（2人同行）（18:00-21:30）
優惠：$526起/位（
原價：$709位）
澳門JW萬豪酒店名廚都匯
地址：澳門JW萬豪酒店1樓（地圖）
7. 澳門四季酒店自助餐75折 CP值必食龍蝦鉗/藍青口
鳴詩餐廳(Belcancao)位於澳門氹仔望德聖母灣大馬路四季酒店1樓，提供休閒餐飲體驗。餐廳以開放式廚房設計，自助美食區猶如迷宮，分開幾個區域擺放各式料理。食物選擇豐富多樣，由日式、中式、西式、印度菜都有，特別推薦聖誕期間的蜜糖烤醃火腿、鮮蠔番茄海鮮湯飯、忌廉栗子湯等特色菜式。餐廳環境舒適優雅，和煦晨光穿過古典落地窗，營造溫暖怡然的氛圍。
【75折】自助午餐
優惠：$328起/位（
原價：$438位）
【8折】自助晚餐
優惠：$538起/位（
原價：$669位）
澳門四季酒店1樓 鳴詩餐廳
地址: 澳門四季酒店（地圖）
8. 澳門維景酒店自助餐2人同行59折 人均$86起！
澳門維景酒店翠廬西餐廳Ciao Café是澳門維景酒店的招牌自助餐廳，以親民價格提供豐富的國際美食選擇。餐廳環境輕鬆舒適，適合家庭聚餐及商務用餐。Kkday推自助餐午2人或以上同行即可享限量優惠59折，人均只需$86起，提供中西合璧的料理，包括港式點心、西式烤肉、意式料理及亞洲風味菜式。海鮮選擇包括新鮮蝦蟹類、貝類及多款刺身，品質穩定價格實惠。甜品區設有多款精緻蛋糕、港式糖水及軟雪糕，滿足不同年齡層的喜好。
【限量優惠59折｜2人或以上同行】翠廬西餐廳 - 自助午餐（11:30 - 14:30）
優惠：$86起/位（
原價：$146/位）
澳門維景酒店 翠廬西餐廳
地址: 澳門維景酒店二樓Ciao Café（地圖）
9. 金龍酒店柏斯自助餐限量6折優惠
金龍酒店柏斯自助餐以經濟實惠的價格提供豐盛的自助餐體驗，是預算有限遊客的絕佳選擇。餐廳提供多樣化的中西式料理，包括粵菜、川菜、西式烤肉及東南亞風味菜式。雖然規模較其他五星級酒店稍小，但食材新鮮品質穩定，性價比極高。自助餐包括熱菜區、冷盤區、海鮮區及甜品區，滿足不同口味需求。特別推薦廣式燒味及港式點心，製作精良味道地道。餐廳服務親切周到，用餐環境舒適乾淨。今次KKday推6折優惠，人均只需$86起，是必食之選！
【限量6折優惠｜2人或以上同行】金龍酒店柏斯自助午餐（12:00 - 14:30）
優惠：$86起/位（
原價：$141位）
澳門金龍酒店
地址: 澳門馬六甲街17-103號（地圖）
10. 澳門勵庭海景酒店82折人均$188
珀克餐廳位於勵庭海景酒店，以其獨特的海景用餐環境而聞名，讓賓客在享用美食的同時欣賞澳門美麗海岸線。餐廳提供自助午餐、晚餐及雙人下午茶三種不同用餐選擇，滿足不同時段的需求。自助餐融合歐陸風味與亞洲料理，包括新鮮海鮮、燒烤肉類、意式料理及中式佳餚。海景位置讓用餐體驗更加浪漫，特別適合情侶約會或特殊慶祝場合。
【限時82折】自助午餐（11:30-14:30）
優惠：$188起/位（
原價：$229位）
【限時8折】自助晚餐（18:30-22:00）
優惠：$325起/位（
原價：$405位）
澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳
地址: 澳門勵庭海景酒店 M 樓（地圖）
