雙11優惠2025｜金光飛航$50優惠價加購回程票！除開每程只要$111.5

【Now新聞台】即將卸任的立法會主席梁君彥在本台專訪中提到，從來無考慮交棒給正擔任副局長的兒子梁宏正，又提到今屆議會內的政黨都是愛國者，與上屆分別很大。至於泛民仍有機會符合愛國者標準參選，相信他們爭取提名沒有問題。 由2004年起，就代表工總出任立法會代表的立法會主席梁君彥一早就決定不競逐連任。他出席本台節目《大鳴大放》時表示，有與擔任民青局副局長的兒子梁宏正討論是否參選一事，最終覺得是合適時間交棒，但沒有想過要交給兒子。立法會主席梁君彥：「我們談都沒有談，他沒有考慮這件事。他現在做的工作，他覺得是有意義的，就讓他繼續做。」連同梁君彥，經民聯近一半現任議員放棄參選，其他政黨亦有議員放棄競逐連任。被問到政黨角色會否減弱時，他認為今屆議會內的政黨與上屆分別很大，大家都是愛國者，能經常合作向政府獻計。梁君彥：「我覺得政黨都是有它的角色，因為政黨會資源多一些，還有涉及的層面都是廣的，這些都是好好利用，收集意見給政府。上一屆的，其實有很多一部分議員，是『阻住地球轉』的，是故意不讓你開會，故意想拖著你。」至於泛民是否符合愛國者標準，有否機會參選，他認為有機會。梁君彥：「一定有、一定有。其實我覺得，

