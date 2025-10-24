葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
雙11優惠2025｜金光飛航$50優惠價加購回程票！除開每程只要$111.5
澳門船票又有優惠！Klook推出金光飛航優惠，買去程船飛只要$50就可以加購回程船飛，來回套票只要$223起，除開每程只要$111.5，相當划算～澳門最近活動多籮籮，特別是11月中年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Klook金光飛航單程低至$11，11月11日3PM開搶
澳門船票優惠一向搶手，特別是金光飛航～Klook在10月25日12pm推出金光飛航優惠，買去程船飛，只要$50優惠價就可以加購回程船飛，變相來回套票只要$223起，除開每程只要$111.5！搶不到都不要緊，Klook仍有2人同行優惠，單程及來回套票都有，2人單程$280、2套來回就$560，除開每程都只要$140，比加購優惠貴$28.5，都抵買～想坐得舒服一點，就可以用優惠價入手頭等艙船票，任何時段包括公眾假期、晚間船次都劃一$250，要知道原價單程最貴要$360，變相最平69折就可以入手！
【去程加+$50送回程】香港往／返澳門金光飛航船票
優惠價：$223/來回套票
（原價$346起），每程$111.5
優惠推出日期時間：2025年10月25日12pm
適用日期：2025年10月25日至12月19日
【2人同行8折優惠】香港往／返澳門金光飛航船票
優惠價：2人單程$280起，2人來回$560起
來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙
價錢：任何時段單程$250，來回$500
更多相關文章：
澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結
雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡
澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班
雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處
澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店
澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真
澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱
雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演
雙11優惠2025｜釜山6大旅遊優惠！半價睇釜山煙火節、內藏山紅葉一日遊9折、釜山通行證平過官網
其他人也在看
中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力
中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力TechRitual ・ 1 天前
美國9月CPI年增3% 低於預期
（法新社華盛頓24日電） 美國勞工統計局今天公布，美國9月消費者物價指數（CPI）年增率3%，低於市場預估值3.1%。剔除食物和能源等價格波動項目的9月核心CPI月增0.2%、年增率為3%，各低於分析師預估的0.3%和3.1%。法新社 ・ 1 天前
【la famille】11月6日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（27/10-29/10）
11月6日生日的壽星只需由10月27日中午12時起至10月29日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！YAHOO著數 ・ 23 小時前
大鳴大放│梁君彥：泛民仍有機會合標準參選 料爭取提名無問題(梁家寳報道)
【Now新聞台】即將卸任的立法會主席梁君彥在本台專訪中提到，從來無考慮交棒給正擔任副局長的兒子梁宏正，又提到今屆議會內的政黨都是愛國者，與上屆分別很大。至於泛民仍有機會符合愛國者標準參選，相信他們爭取提名沒有問題。 由2004年起，就代表工總出任立法會代表的立法會主席梁君彥一早就決定不競逐連任。他出席本台節目《大鳴大放》時表示，有與擔任民青局副局長的兒子梁宏正討論是否參選一事，最終覺得是合適時間交棒，但沒有想過要交給兒子。立法會主席梁君彥：「我們談都沒有談，他沒有考慮這件事。他現在做的工作，他覺得是有意義的，就讓他繼續做。」連同梁君彥，經民聯近一半現任議員放棄參選，其他政黨亦有議員放棄競逐連任。被問到政黨角色會否減弱時，他認為今屆議會內的政黨與上屆分別很大，大家都是愛國者，能經常合作向政府獻計。梁君彥：「我覺得政黨都是有它的角色，因為政黨會資源多一些，還有涉及的層面都是廣的，這些都是好好利用，收集意見給政府。上一屆的，其實有很多一部分議員，是『阻住地球轉』的，是故意不讓你開會，故意想拖著你。」至於泛民是否符合愛國者標準，有否機會參選，他認為有機會。梁君彥：「一定有、一定有。其實我覺得，now.com 新聞 ・ 1 天前
NBA涉賭醜聞︱黑手黨德州撲克老千局 球星作招徠誘騙富豪 X 光啤牌桌、特製隱形眼鏡犯案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國聯邦調查局（FBI）近日揭露一宗跨州非法賭博案，涉及多名 NBA 球星及意大利裔黑手黨成員，檢方形容案件「宛如荷里活電影」。當局指涉案集團利用先進科技，包括 X 光啤牌桌、隱藏鏡頭、能讀取暗牌的晶片盤及特製隱形眼鏡，詐騙賭客共達 700 萬美元（約 5,460 萬元）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴
（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。法新社 ・ 17 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦
文章來源：Qooah.com 2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。 盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。 此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 19 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
稀土管控迫使德國企業向中國披露機密 或暴露歐洲最大經濟體的弱點
【彭博】— 受制於中國最新稀土管控，德國企業正在把敏感的供應鏈信息交給北京方面，而這些信息可能被用來向製造商施壓，甚至逼停這個歐洲最大經濟體的生產線。Bloomberg ・ 22 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本男客羅馬萬神殿外墮下亡 疑突感不適失足從 7 米高牆墮下 當地近年涉多宗遊客意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名來自日本的 69 歲男遊客在羅馬萬神殿（Pantheon）外墮下身亡。事件發生於 10 月 24 日晚上，男子當時坐在萬神殿外圍的牆上，突然身體不適，失去平衡後從約 7 米高的外牆墮入護城壕，當場死亡。Yahoo新聞 ・ 48 分鐘前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
曼聯4：2挫白禮頓3連捷升第4
【Now Sports】 曼聯在周六英超主場以4:2力克白禮頓，取得聯賽3連勝，排名升至第4位。上輪在雙紅會作客贏利物浦的曼聯，今仗陣容微調，錫斯高與約賀分別取代賽前稱傷的曼治及哈利麥佳亞，擔任正選。白禮頓由近3場入4球的前曼聯射手韋碧克掛帥。曼聯乘勝追擊，今仗在24分鐘由古亞在禁區頂射門得手領先。10分鐘後，卡斯美路一記遠射，皮球省中人改變方向入網，領先優勢擴大至2:0。60分鐘，安保姆引球入禁區，在兩名敵將面前起腳，皮球貼柱而入。白禮頓全場控球時間比曼聯還要多，而埋門次數亦不少，直到74分鐘，腳風大順的韋碧克主射自由球破網。戰至補時兩分鐘，哥斯度拿斯接應占士米拿右路開出角球頂成2:3，不過曼聯於4分鐘後由安保姆接應希芬長傳後射成4:2埋齋，曼聯錄得3連勝。now.com 體育 ・ 11 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 1 天前