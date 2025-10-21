雙11優惠2025｜澳門跨境巴士車票只要$11！香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
雙11優惠已經開鑼啦！KKday推出澳門跨境巴士車票優惠，每人只要$11就可以在香港市區上車，直達澳門上葡京酒店、威尼斯人酒店或新葡京酒店，相當方便。澳門近月周末都有演唱會上演，吸引大批粉絲前往，車票、船飛都十分搶手，難得今期有優惠，就切勿錯過低價入手機會啦！
半價入手澳門跨境巴車票！香港市區直達澳門酒店
跨境巴士勝在香港上車點更多、偏佈九龍新界，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店！KKday今日（21日）10am推出永東巴士優惠，香港市區往/返澳門單程兌換券1張原價$180、折後只要$11，即可以「過大海」食買玩～除此之外，還有2張兌換券優惠，分別可以低至$111買到2張、每張$50.5，同時還有買一送一優惠，除開每張$90。
【KKday 獨家限量搶 –$11/張】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券1張
價錢：$11
（原價$180）
優惠推出時間：2025年10月21日10am
【KKday 獨家限量搶 –$111/2張】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券2張
價錢：$111/2張
（原價$360/2張），每張$50.5
優惠推出時間：2025年10月21日10am
【KKday 快閃限量搶 – 買1送1】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券2張
價錢：$180/2張
（原價$360/2張），每張$90
優惠推出時間：2025年10月21日10am
提提大家，KKday預訂頁面上的出發日期非代表你的出發日期，只要訂購成功，自行到官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。Yahoo購物專員睇過香港上車點，有鑽石山、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，班次算密，大概一個鐘就有一班車出發。至於澳門落車點就有3間酒店選擇，分別是澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店，涵蓋澳門2個景點城區。
