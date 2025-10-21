雙11優惠2025｜澳門跨境巴士車票只要$11！香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店

「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見

LIVE JAPAN ・ 11 小時前