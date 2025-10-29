江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
第72屆澳門格蘭披治大賽車將於11月13日-14日舉行，打算過大海睇大賽，Yahoo購物專員推介入住距離會場只有四分鐘車程的澳門雅辰酒店，KKday現正推出雙11優惠，入住一晚豪華客房，包澳門水舞間雙人門票，人均只需$760起；若透過App預訂輸入相關優惠碼即減$100，即人均$710起，睇返澳門水舞間官網，一張門票原價都要$698，如今加多$12就有埋住宿，激抵！
4分鐘車程 抵達澳門格蘭披治大賽車會場
澳門雅辰酒店距離澳門外港碼頭只有15分鐘步程，鄰近金沙酒店、澳門文化中心等，前往第72屆澳門格蘭披治大賽車會場也十分方便。酒店設計糅合了東方及殖民地風格，如大堂有花了3,650個小時重新復刻的「托馬爾之窗」復刻品，薈景閣餐廳設拱形門廊及葡式馬賽克地板，以至389間客房亦飾有由澳門土生葡人藝術家馬若龍創作的葡萄牙藍白色彩繪手工藝術品，讓住客感受澳門藝術及文化氛圍。酒店設備齊全，有豪華水療中心、25米標準泳池、兒童中心、健身中心等，適合一家大細入住。
$710起包住豪華客房+澳門水舞間門票
今次KKday趁雙11推出澳門雅辰酒店套票優惠低至62折，入住一晚豪華客房，連澳門水舞間雙人門票，只需$1,520；若透過App預訂輸入優惠碼【BDAYMO100】即減$100，折後$1,420，人均只需$710起。留意住宿及澳門水舞間門票需於同日使用，Yahoo購物專員睇過最平價錢集中在11月星期一至四平日，建議大家11月12日入住一晚，翌日就能出發睇格蘭披治大賽車，價錢同去珠海住差不多，超抵！若對水舞間無興趣，另有連噴射飛航來回船飛套票，入住豪華雙床房，49折優惠後人均$554起，再用優惠碼【BDAYMO100】即減$100，最終每位只需$504起。
【限量優惠低至$760/位】 澳門水舞間雙人門票＋澳門雅辰酒店豪華客房1間1晚（須同日使用）
價錢：$1,520起
（原價$2,441），人均$760起；透過App預訂輸入優惠碼【BDAYMO100】即減$100，折後$1,420起，人均$710起
入住日期：即日至2025年12月28日（個別日子不適用）
【獨家連噴射飛航來回船票】豪華雙床房1間1晚＋2張香港往澳門來回普通位船票（日夜航通用）｜人均HK$554起
價錢：$1,108起
（原價$2,441），人均$554起；透過App預訂輸入優惠碼【BDAYMO100】即減$100，折後$1,008起，人均$504起
入住日期：即日至2025年12月12日（個別日子不適用）
澳門雅辰酒店
地址：澳門友誼大馬路956-1110號（地圖按此）
交通：從澳門外港碼頭步行約15分鐘
