專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車
新一輪澳門船票優惠送到！永安旅遊推出金光飛航優惠，優惠船飛低至$1！澳門最近活動多籮籮，特別是11月中的年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
金光飛航單程只要$1
澳門船票優惠一向搶手，特別是金光飛航～永安旅遊推出超抵船飛優惠，分別在11月7日及10日推出，7日12pm推出低至$1/張的優惠，10日12pm就貴一點，每張$18，優惠船票都只限標準艙，出發日期可以在優惠推出當天起至2025年12月17日期間任選。激低價優惠當然數量有限啦～搶不到又想平一點，就可以在11月7日至12日期間使用優惠碼【RF825】，只要單一訂單滿$280就可以減$40！
【永安旅遊 限量$1】金光飛航單程低至$1
價錢：$1
優惠推出日期時間：2025年11月7日12pm
【永安旅遊 限量$18】金光飛航單程低至$18
價錢：$18
優惠推出日期時間：2025年11月10日12pm
【永安旅遊】金光飛航全線內地/澳門船票減$40優惠碼
單一訂單滿$280，輸入優惠碼【RF825】減$40
優惠推出日期時間：2025年11月7日至11月12日
2人同行優惠再送杏仁餅、AIRSIM上網卡
另外，現時Klook及KKday都有其他優惠，2人同行優惠不論是單程或來回套票都有8折，除開人均每程$140起，經KKday預訂還送一盒杏仁餅或聖安娜餅屋$10現金券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡。除此之外，頭等艙都有優惠，夜晚船次、公眾假期都不加價，劃一每程$250，想坐得舒服一點就可以入手！
【KKday 快閃優惠 - 二人同行單程船票】香港上環碼頭往 / 返澳門氹仔碼頭 船票連杏仁餅/聖安娜餅屋$10現金券｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
優惠價：$280起/2位，
（原價$220起），平均每人單程$140起
香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙
價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140
【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家連聖安娜餅屋$10現金券＋AIRSIM無國界上網卡
價錢：$250
（原價$360）
單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】標準艙
價錢：$250
更多相關文章：
澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結
雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡
雙11優惠2025｜澳門跨境巴士車票只要$11！香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店
雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一
澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班
雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處
澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店
澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園
澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店
其他人也在看
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中國「史上最長」春節假期 點燃長線遊 歐洲遊查詢量暴增200%
中國國務院辦公廳周二（4 日）發布關於 2026 年部分節假日安排的通知，其中明年春節將從 2 月 15 日（農曆臘月二十八、周日）至 23 日（農曆正月初七、周一）放假調休，共 9 天，被稱為史上最長春節假期。鉅亨網 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜
秋天最適合欣賞大自然美景。Yahoo購物專員今日推介風景優美的韶關，其中一款3天旅行團，每人團費只需$999起，行程輕鬆，包括參觀有廣東「布達拉宮」之稱的東華禪寺及「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，而且全程包足7餐零自費，食勻雲髻山灌湯燒鵝、金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯、梅嶺鵝王宴！即睇內文了解報名方法！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
中山珠海三大旅行團推介 粵港澳大灣區深度遊
Trip.com 小編將為你詳細介紹三個中山珠海旅行團，三個各有特色，性價比高，少人數包團，不妨和親友一同出遊吧！Trip.com ・ 1 天前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 22 小時前
新加坡旅遊局全新大型健康景點 2030年開幕 每年料引200萬名遊客
新加坡旅遊局 (STB)近日宣布，授予 Therme Group Singapore Pte. Ltd. 開發和營運佔地4公頃的全新大型健康景點，預計將於 2030 年開幕。infocast ・ 1 天前
廣島紅葉2025全攻略：10大紅葉景點推薦＋交通路線＆賞楓時間
廣島紅葉賞楓全攻略！精選紅葉谷、縮景園等10大必去景點，解構最佳觀賞期、交通、酒店懶人包。立即上Trip.com預訂機票酒店，規劃你的廣島紅葉之旅！Trip.com ・ 3 小時前
明年內地春節假期共九日歷史最長 央視：長假帶動機票搜索量走高
國務院辦公廳發布關於2026年部分節假日安排的通知稱，2026年春節假期將從2月15日持續到2月23日，共九日，成歷史最長春假。 據《央視》報道，消息發出不到半小時，在線旅遊預訂平台上，元旦期間和春節期間的火車票以及國際機票搜索量瞬時翻倍增長，且仍在衝高。多一日假期將刺激更多出行。截至目前，2026年春節出行的機票預訂量與2025年同期機票預訂量相比增長63%。 從搜索量顯示，春節期間，內地遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口及西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林及澳洲墨爾本等。 報道引述專家認為，更長的春節假期有利於錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加。單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，並有望春節整體出行和出遊量均創新高。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【賽事】FUN RUN 結合競賽型國際認證賽道 2026 函館馬拉松 6.28 開跑
沿著函館海岸及街道並穿梭於眾多觀光景點間的跑步競賽。除了沿途可以欣賞美景之外，還有提供多樣美食，不論在日本國內或海外跑者間都相當具有人氣。日本百選賽事， FUN RUN 結合競賽型的國際認證賽道，由於...運動筆記 ・ 1 天前
香港快運與馬來西亞檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域開展深度合作，為期兩年，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。 雙方預計將投放涉及七位數字港元的推廣資源，進行聯合市場推廣、優化航空班次，以及深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。 香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰(00293.HK)的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
國泰航空擬斥資近70億港元全數回購卡達航空所持股份
【彭博】-- 國泰航空將回購卡達航空所持股份，此前這家中東航空公司提出出售其持有八年的股權。國泰航空在港交所公告中表示，將以69.57%的股份。該交易須獲不少於75%的股東同意。卡達航空於2017年底入股國泰航空，這是其收購英國航空公司所有者IAG SA和南美航空公司Latam Airlines Group SA等主要航空公司股權的更廣泛戰略的一部分。這筆投資是中東航空公司首次入股東亞航企，使總部位於多哈的卡達航空成為國泰航空的第三大股東。國泰航空未披露卡達航空出售持股的原因。卡達航空亦未立即置評。原文標題Qatar Airways Exits Stake in Cathay Pacific After Eight YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
香港快運與檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運宣佈與馬來西亞檳城環球旅遊局(Penang Global Tourism)於2025年10月27日簽署合作備忘錄(MOU)，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動，為旅客提供更便捷及多元化的出行選擇。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向：-聯合市場推廣：啟動線上和線下多渠道的聯合推廣活動，宣傳檳城「世界文化遺產之城」的獨特魅力，包括喬治市建築與街頭藝術、多元美食、海島自然及文創節慶。-班次優化：在既有香港──檳城航線基礎上，評估季節性加班與加大旺季運力，進一步加強檳城與全球主要城市之間的航空連通性，為旅客提供更便捷的出行體驗。-大灣區一站式銜接：深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。香港快運已於今年10月將香港─檳城航線增至每日兩班，為商務、旅遊及探親旅客提供更彈性的選擇。憑藉國泰集團(00293.HK)的全球網絡優勢，檳城將可無縫銜接infocast ・ 23 小時前
國泰航空(00293)香港往返長沙直航服務正式啟航
國泰航空(00293)今日正式開通往返香港與長沙的直航服務，標誌著集團進一步拓展內地航線網絡。連同旗下低成本航空公司香港快運，集團於內地營運的航點總數增至24個。 新航線服務將每日為香港及全球各地顧客提供更便捷無縫的連接，直達湖南省會長沙。從長沙出發的顧客，也可透過香港國際航空樞紐輕鬆轉機，前往國泰集團遍佈全球逾100個客運航點。國泰航空往來香港與長沙的航班採用先進的空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙，以及屢獲殊榮的機上娛樂系統 。長沙是集團今年在內地新增的第五個航點。此前，國泰航空已開通烏魯木齊航線，而香港快運亦開設常州、義烏及貴陽航線。(JJ)infocast ・ 1 天前
巴厘島叫停著名景點懸崖電梯工程 由中企承建
DPRD Bali當地居民與遊客指控電梯工程破壞自然景觀，並加劇侵蝕。 印度尼西亞巴厘島（峇里島）當局已暫停一項位於懸崖邊、總高度達182米的玻璃電梯建設工程，該項目因被指破壞環境而引發公憤。 這座位於精靈海灘（Kelingking Beach）的電梯原計劃方便遊客到達海灘，由中國地產商開世集團（China Kaishi Group）承建。 然而，當施工照片顯示第一批電梯井道已切穿這座因外形而得名的「暴龍懸崖」（T-Rex ...BBC News 中文 ・ 1 天前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 1 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 20 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 23 小時前