Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車

新一輪澳門船票優惠送到！永安旅遊推出金光飛航優惠，優惠船飛低至$1！澳門最近活動多籮籮，特別是11月中的年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

澳門最近活動多籮籮，特別是11月中年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！（Getty Images）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

金光飛航單程只要$1

澳門​​船票優惠一向搶手，特別是金光飛航～永安旅遊推出超抵船飛優惠，分別在11月7日及10日推出，7日12pm推出低至$1/張的優惠，10日12pm就貴一點，每張$18，優惠船票都只限標準艙，出發日期可以在優惠推出當天起至2025年12月17日期間任選。激低價優惠當然數量有限啦～搶不到又想平一點，就可以在11月7日至12日期間使用優惠碼【RF825】，只要單一訂單滿$280就可以減$40！

【永安旅遊 限量$1】金光飛航單程低至$1

價錢：$1

廣告 廣告

優惠推出日期時間：2025年11月7日12pm

按此經永安預訂

【永安旅遊 限量$18】金光飛航單程低至$18

價錢：$18

優惠推出日期時間：2025年11月10日12pm

按此經永安預訂

【永安旅遊】金光飛航全線內地/澳門船票減$40優惠碼

優惠推出日期時間：2025年11月7日至11月12日

按此經永安預訂

2人同行優惠再送杏仁餅、AIRSIM上網卡

另外，現時Klook及KKday都有其他優惠，2人同行優惠不論是單程或來回套票都有8折，除開人均每程$140起，經KKday預訂還送一盒杏仁餅或聖安娜餅屋$10現金券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡。除此之外，頭等艙都有優惠，夜晚船次、公眾假期都不加價，劃一每程$250，想坐得舒服一點就可以入手！

【KKday 快閃優惠 - 二人同行單程船票】香港上環碼頭往 / 返澳門氹仔碼頭 船票連杏仁餅/聖安娜餅屋$10現金券｜獨家送AIRSIM無國界上網卡

優惠價：$280起/2位， （原價$220起） ，平均每人單程$140起

按此經KKday預訂

香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙

價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140

按此經Klook預訂

【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家連聖安娜餅屋$10現金券＋AIRSIM無國界上網卡

價錢：$250 （原價$360）

按此經KKday預訂

單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】標準艙

價錢：$250

按此經Klook預訂

永安旅遊推出金光飛航優惠，優惠船飛低至$1！（官方圖片）

更多相關文章：

澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結

雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡

雙11優惠2025｜澳門跨境巴士車票只要$11！香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店

雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一

澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班

雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店

澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園

澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落