雙11優惠2025｜澳門《水舞間》門票豪華席低至$729！景觀席都有平

去澳門必睇的《水舞間》門票又有優惠！Klook雙11優惠開鑼，將於11月1號早上11點推出門票優惠，購買豪華席只需每位$729！要知道原本購買最便宜的景觀席已需$698，即是現在加$31就可以升級視野更佳的座位，這個優惠絕對超值。
《水舞間》可說是澳門最出名的大型表演，評價非常高，其融合雜技、舞蹈、特技、燈光和音響的震撼效果，加上精彩緊湊的劇情和高水準的演員表現，獲得觀眾讚賞。想獲得最佳觀賞體驗，Yahoo購物專員建議大家選擇豪華席或更前排的座位。豪華席位置僅次於面向舞台正中央的貴賓席及至尊席，視野偏正中，能看得清楚舞台效果。適逢Klook推出豪華席門票優惠，就一定要把握入手機會。原價$1,098的豪華席，配合11月1號11am送出的優惠碼，折扣後只需$729！而景觀席都有折，輸入【HODW20OFF】優惠碼折後$559就可以入場睇！購買時記得於頁面上複製優惠碼及於付款前套用，否則就會被收取原價啦。
2010年在澳門新濠天地首演的《水舞間》，由近300名表演者共同上演愛情與冒險的夢幻故事，表演一向叫好又叫座。觀眾可以在270度環形劇院欣賞到前沿科技水池舞台、水壓升降台與精密燈光音響系統所帶來的視聽震撼。水舞台中設有高達25米跳水台，水壓升降台可於30秒內由平地變成9米深的潛水池，單是舞台設計已落足心思。新版的《水舞間》以跨越時空的奇幻世界為背景，表演水池可容納相當於5個以上奧運會標準泳池水量，以及13項全新舞台設計元素，如巨型人體吊燈裝飾、高空吊環、激光佈陣等。是次表演還加入了全新角色「水手」，和多個全新場景，包括「魔法花園」、「水之囚籠」及「未來城市」，舞台配置相當厲害！
水舞間
地址：澳門新濠天地（地圖按此）
日期：即日起，逢星期四至星期一
場次：5pm及8pm；星期日特別場次2pm
網址：按這裡
