容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手
王菲凍齡肌秘密公開，即看她靠哪2大關鍵習慣維持無瑕光澤肌：
天后王菲一向低調，每次公開現身總能以完美狀態驚艷眾人。56歲的她皮膚依然白皙細緻，幾乎零毛孔，細嫩膚質完全不輸年輕女生。原來王菲的凍齡秘密不靠醫美，而是來自她獨有的保養哲學。而且，她多年愛用的HR（Helena Rubinstein）系列更被她形容為「一試便愛上」的命定品牌。如今正值雙11，品牌推出限時優惠，能以超值價格入手王菲同款頂級修復系列，以下即深入了解她的2大凍齡秘技與私藏愛用品！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
56歲王菲2大凍齡哲學
對王菲而言，護膚品不是愈貴愈好，而是要真正貼合肌膚需求。她挑選產品時必定會親身試用，不盲從品牌名氣或市場熱度，唯有自己感受到變化才是真實。王菲在成為HR（Helena Rubinstein）全球代言人之前，也堅持試用每一款產品。正因為真正體驗到強效的修護與緊緻效果，才樂於分享給大眾。
談到凍齡護膚，王菲多次強調保濕補水是護膚的核心，也是大多數女生最容易忽略的關鍵。只有肌膚保濕充足，才能支撐抗老與修復功效，使氣色自然透亮。肌膚要先喝飽水，才能發揮其餘護膚品的最大功效。
王菲同款貴婦級護膚套裝推薦
護膚品推薦：REPLASTY 修復晚霜 50ml 套裝
53折優惠價：$3,430｜
價值：$6,517
這款以「黑繃帶」聞名的晚霜，由HR與瑞士LaClinic-Montreux醫美中心共同研發，專為夜間修護與抗老設計，能改善細紋、乾燥與鬆弛等問題，令肌膚重拾柔嫩緊實。
套裝包括： REPLASTY 修復晚霜50ml正裝以及REPLASTY 修復晚霜5ml x9。
護膚品推薦：REPLASTY 修復日霜 50ml 套裝
54折優惠價：$3,540｜
價值：$6,570
升級版修復日霜含「日間防禦抗衰老配方」，具抗炎、舒緩及補水功效，能為肌膚建立全天候防護屏障。質地輕盈柔滑，妝前使用更能令底妝服貼自然。
套裝包括： REPLASTY 修復日霜50ml、抗皺緊緻精華10ml、修復眼霜3ml x2、修復晚霜5ml x2，以及修復日霜5ml x2。
護膚品推薦：植物幹細胞再生基底精華露 50ml 套裝
54折優惠價：$1,700｜
價值：$3,146
第5代「小綠瓶」精華露以高達2億顆海蓬子幹細胞聞名，能全面激活細胞再生，舒緩泛紅並撫平皺紋。
套裝包括： 精華露50ml正裝、精華露8ml x4、植物幹細胞再生乳液8ml，以及再生眼霜3ml。
護膚品推薦：全效極光煥采精華露 200ml 套裝
66折優惠價：$1,630｜
原價：$2,463
這款精華露以專利科研水油配方製成，如露珠般滲透肌底，長效保濕鎖水達24小時，讓肌膚即時回復水潤透亮。
套裝包括： 全效極光煥采精華露200ml正裝、30ml旅行瓶兩支，以及REPLASTY 修復晚霜5ml。
護膚品推薦：REPLASTY 修復眼霜 15ml 套裝
55折優惠價：$2,200｜
原價：$4,034
品牌首款蘊含30%玻色因的「黑繃帶眼霜」，以分區修復科技針對眼周鬆弛與細紋，上提拉、中撫平、下緊緻，全面激活膠原再生。
套裝包括： 修復眼霜15ml正裝、修復眼霜3ml、修復晚霜5ml x2，以及修復日霜5ml x2。
護膚品推薦：植物幹細胞再生活膚水 200ml 套裝
54折優惠價：$1,370｜
原價：$2,520
升級版活膚水蘊含更高濃度海蓬子幹細胞，能深入滲透至肌膚5層，激活細胞能量，同時強化肌膚屏障。
套裝包括： 活膚水200ml正裝、再生基底精華露8ml、再生乳液8ml、活膚水30ml及再生面霜15ml。
護膚品推薦：REPLASTY 抗皺緊緻精華 50ml 套裝
53折優惠價：$3,780｜
原價：$7,122
加入5重透明質酸複合物的抗皺精華，能滲透肌膚層層補水、平滑紋理。配合針筒刻度設計，精準控制用量，效果媲美醫美注射級修護。
套裝包括： 抗皺緊緻精華50ml正裝、全效極光煥采精華露30ml x2、抗皺緊緻精華5ml x2、修復眼霜3ml、水凝面霜15ml、修復晚霜5ml與修復日霜5ml。
