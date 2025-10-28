雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折 每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇！

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
澳門11月有第72屆澳門格蘭披治大賽車，係時候安排好住宿，同一預算轉到一關之隔的珠海已能入住國際品牌五星酒店！今次Yahoo購物專員推介珠海仁恒洲際酒店，適逢雙11推出多款低至66折的住宿套票，平均每人每晚只需$618起已包早餐及下午茶或自助晚餐，以及行政禮遇等，即睇內文介紹優惠詳情！
近拱北口岸、絕美無邊際泳池
珠海仁恒洲際酒店坐落於情侶南路的仁恒濱海中心，地理位置優越，距離拱北口岸僅約6分鐘車程，步行10分鐘即可抵達拱北地下街，無論購物或用餐皆極為便利，極速往返澳門。酒店外觀以帆船為靈感，矗立於南中國海之濱，賓客可遠眺港珠澳大橋壯麗景致，亦可近賞澳門迷人風光。其標誌性的無邊際泳池視野開闊，彷如漂浮於海天之間暢泳，打卡拍照效果亦是一流。旁設兒童泳池與按摩池，讓一家大小都能盡享悠然假期。
高水準軟硬件、網上極高評分
作為洲際酒店集團旗下成員，酒店在設施與服務上均達國際水準。雲石大堂高雅明亮，房間寬敞舒適，配備浴缸與智能系統，用上BYREDO洗浴用品，更可盡覽壯闊海景，是結合奢華與寧靜的理想度假之選。這間酒店網上評價極高，其中Trip.com過萬則評分平均獲9.6/10的極高分，Google亦有4.6/5分，實屬優秀。
雙11優惠 平均每晚$1,236起住行政房連全日禮遇
適逢雙11購物節，Klook推出大優惠，其中最抵是兩晚的行政大床房套票，包雙人行政禮遇，即可在洲際行政俱樂部享用早餐、下午茶、雞尾酒及晚間糖水等，另有免費單程車服務由酒店出發至長隆，更可申請延遲退房至4pm（視入住率而定），套票只需$2,472起，即是平均每晚$1,236起，每晚人均$618起，11月及12月的星期五及六入住亦是同價！如果只打算入住一晚，單晚套票也有低至66折，入住豪華房連雙人自助早餐及下午茶或自助晚餐，每晚$1,284起，除開每人$642起
【雙11特惠】行政大床房1間2晚（含雙人行政禮遇（早餐+下午茶+雞尾酒+晚間糖水等）+延遲退房+單程車服務酒店至長隆）
優惠價：$2,472起
（原價$3,483起），每晚$1,236起，人均$618起
入住日期：即日至2026年3月30日（個別日子不適用）
【下午茶套餐】豪華房1間1晚（含雙人次日自助早餐+雙人下午茶）
優惠價：$1,284起
（原價$1,953起），人均$642起
入住日期：即日至2025年12月31日（個別日子不適用）
珠海仁恆洲際酒店
地址：珠海市香洲區情侶南路1號（地圖按此）
交通：拱北口岸乘車約6分鐘車程
