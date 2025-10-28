Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折 每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇！

澳門11月有第72屆澳門格蘭披治大賽車，係時候安排好住宿，同一預算轉到一關之隔的珠海已能入住國際品牌五星酒店！今次Yahoo購物專員推介珠海仁恒洲際酒店，適逢雙11推出多款低至66折的住宿套票，平均每人每晚只需$618起已包早餐及下午茶或自助晚餐，以及行政禮遇等，即睇內文介紹優惠詳情！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

近拱北口岸、絕美無邊際泳池

珠海仁恒洲際酒店坐落於情侶南路的仁恒濱海中心，地理位置優越，距離拱北口岸僅約6分鐘車程，步行10分鐘即可抵達拱北地下街，無論購物或用餐皆極為便利，極速往返澳門。酒店外觀以帆船為靈感，矗立於南中國海之濱，賓客可遠眺港珠澳大橋壯麗景致，亦可近賞澳門迷人風光。其標誌性的無邊際泳池視野開闊，彷如漂浮於海天之間暢泳，打卡拍照效果亦是一流。旁設兒童泳池與按摩池，讓一家大小都能盡享悠然假期。

無邊際泳池打卡拍照一流（圖片來源：珠海仁恒洲際酒店）

酒店位於仁恒濱海中心，距拱北口岸約6分鐘車程（圖片來源：珠海仁恒洲際酒店）

高水準軟硬件、網上極高評分

作為洲際酒店集團旗下成員，酒店在設施與服務上均達國際水準。雲石大堂高雅明亮，房間寬敞舒適，配備浴缸與智能系統，用上BYREDO洗浴用品，更可盡覽壯闊海景，是結合奢華與寧靜的理想度假之選。這間酒店網上評價極高，其中Trip.com過萬則評分平均獲9.6/10的極高分，Google亦有4.6/5分，實屬優秀。

房間寬躺舒適，床鋪亦獲住客激讚（圖片來源：珠海仁恒洲際酒店）

雙11優惠 平均每晚$1,236起住行政房連全日禮遇

適逢雙11購物節，Klook推出大優惠，其中最抵是兩晚的行政大床房套票，包雙人行政禮遇，即可在洲際行政俱樂部享用早餐、下午茶、雞尾酒及晚間糖水等，另有免費單程車服務由酒店出發至長隆，更可申請延遲退房至4pm（視入住率而定），套票只需$2,472起，即是平均每晚$1,236起，每晚人均$618起，11月及12月的星期五及六入住亦是同價！如果只打算入住一晚，單晚套票也有低至66折，入住豪華房連雙人自助早餐及下午茶或自助晚餐，每晚$1,284起，除開每人$642起

【雙11特惠】行政大床房1間2晚（含雙人行政禮遇（早餐+下午茶+雞尾酒+晚間糖水等）+延遲退房+單程車服務酒店至長隆）

優惠價：$2,472起 （原價$3,483起） ，每晚$1,236起，人均$618起

入住日期：即日至2026年3月30日（個別日子不適用）

SHOP NOW

【下午茶套餐】豪華房1間1晚（含雙人次日自助早餐+雙人下午茶）

優惠價：$1,284起 （原價$1,953起） ，人均$642起

入住日期：即日至2025年12月31日（個別日子不適用）

SHOP NOW

這次Klook優惠只需每晚$1,236起便能入住行政客房，專享全日行政禮遇（圖片來源：珠海仁恒洲際酒店）

珠海仁恆洲際酒店

地址：珠海市香洲區情侶南路1號（地圖按此）

交通：拱北口岸乘車約6分鐘車程

更多相關文章：

重陽節Last minute提案｜珠海1日遊行程推介！富華里超可愛大眼蝙蝠仔、星樂度非遺打鐵花、長隆飛船樂園買2送1

珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201

珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價

珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略

珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格

珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？

雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表

雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag

雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！另有$11/$111優惠 夜航、週末出發適用

澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結

雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡

雙11優惠2025｜澳門跨境巴士車票只要$11！香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店